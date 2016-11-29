Цифры

494,9 тысячи

жителей Иркутской области предоставлена социальная поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг за январь-сентябрь 2016 года, передаёт Иркутстат.

34,534 миллиона

долларов составил объем внешнеторгового оборота с Монголией за январь – октябрь 2016 года в регионе деятельности Иркутской таможни, передаёт пресс-служба ведомства. За аналогичный период 2015 года этот показатель составлял 34,252 млн долларов. При этом стоимостной объём экспорта в текущем году составил 33,742 млн долларов (аналогичный период 2015 года – 33,771 млн), импорта – 792 тыс. долларов (аналогичный период 2015 года – 481 тыс.).

Таким образом, сообщает пресс-служба Иркутской таможни, отмечается преимущество экспортных товаров из Иркутской области в Монголию. Из региона в Монголию вывозятся продовольственные товары, в частности, жиры и масла животного и растительного происхождения (маргарин, соевое масло), что составляет 15% экспорта, а также майонез и кетчуп – 9,5% от общего числа экспорта. Ещё 13% экспорта из Иркутской области в Монголию приходится на удобрения. Из Монголии в Иркутскую область в текущем году преимущественно ввозились мясо и различные консервированные мясные продукты, что составило 92% от общего количества импорта.

11 многодетных матерей

награждены Почётным знаком Иркутской области «Материнская слава.

В 2016 году к рассмотрению комиссией было представлено 46 наградных материалов на многодетных матерей, проживающих в Иркутской области. Из них удостоены награды, к примеру, Ирина Буткевич из села Батама Зиминского района (в семье воспитываются 11 приёмных детей и один усыновлённый), Ольга Васькина из села Ахины Эхирит-Булагатского района (воспитала семерых детей).