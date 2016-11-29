+ добавить комментарий

«Наши внуки будут жить в умной среде»

Известный композитор и инвестор Александр Шульгин рассказал иркутянам о недалёком будущем

Адаптивные медиа, подстраивающиеся под интересы и настроение «хозяина», ассистент в виде голограммы, отсутствие – за ненадобностью – денег и отдельных общественных институтов, банков. И новое поколение, которое не «сидит» в Интернете, а просто существует в этом информационном пространстве. Именно таким видит будущее известный музыкант, инвестор, основатель и партнёр венчурных фондов Александр Шульгин. На прошлой неделе он выступил перед иркутянами с лекцией «Трансформация глобальной экономики и образа жизни 2020–2030». Необычная встреча, прошедшая в ИрНИТУ, продолжалась больше двух часов и вызвала живой интерес слушателей. Перед началом лекции Александр Шульгин встретился с нашим корреспондентом ЕЛЕНОЙ ЛИСОВСКОЙ.

«При мне родилась и умерла целая технология – компакт-диск», – рассказал Александр Шульгин Автор фото: фото из архива Александра Шульгина

С Аександром Шульгиным мы не виделись четыре года. На вопрос, что изменилось в его жизни за это время, отвечает:

– Я остался прежним. Свою малую родину люблю не меньше, а даже больше. Расширился круг интересов, ответственности стало больше. Слова «инновации», «стартапы» прочно вошли в мой лексикон. Хотя понимаю, что занимался этим всю свою жизнь. Вот, к примеру, коворкинг, где мы с вами сейчас сидим (речь идёт о площадке в одном из деловых центров в Свердловском районе Иркутска. – Прим. «Конкурент»). А мы в детстве занимались на станции юных техников. Это тоже своеобразный коворкинг. Кроме того, зимой играли в хоккей, бренькали на гитаре, что-то постоянно делали – то по дереву выжигали, то что-то более сложное мастерили. То есть во времена нашего детства тоже была определённая мультизадачность, которая часто ставит в тупик родителей современных подростков. Последние одновременно могут слушать, читать и отвечать на сообщения в мессенджерах.

Сейчас растёт новое поколение с совершенно другой прошивкой, говорит наш собеседник. «Маленький ребёнок, которому нет и двух лет, может разобраться со смартфоном зачастую быстрее, чем родители, – отмечает Шульгин. – Он родился уже готовым к такой среде. С новым апгрейдом. Посмотрите на со­временных детей, они не «сидят» в Интернете, как это некоторое время назад делали мы, прилагая определённые усилия, чтобы выйти в Сеть. Они просто органично существуют в этом пространстве. И это нас друг от друга отличает». В ходе лекции Александр Шульгин отметил, что нынешнее поколение «Z», по­явившееся на свет в эпоху Интернета и гаджетов, сменит совершенно новое поколение. Новые люди будут совершенно иначе смотреть на мир.

Шульгин подчеркнул, что старта­пы и инновации – это то, чем он занимался последние пару десятков лет. Только тогда это называлось по-другому. «При мне родилась и умерла целая технология – компакт-диск. Когда в 1987 году я, будучи ещё пацаном, показал своим молодым друзь­ям и коллегам компакт-диск, многие были просто в шоке, – в споминает он. – Они не могли понять, как на кусочке зеркального пластика может находиться что-то ещё. Ведь все привыкли к плёнкам, бабинам, катушкам. А тогда компакт-диск был самой настоящей инновацией. Помню, как мы участвовали в запуске первого в России завода по их производству «Мелодия». Технология, в которую мало кто верил, сначала стала массовой, а потом умерла».

– Когда я рассказываю о технологиях завтрашнего дня, многие говорят: «Так не бывает!» Я полагаю, что большая часть слушателей сегодняшней лекции будет шокирована: «Как же так!» Шокированы были и представители крупнейших мировых компаний – Samsung, DHL, Deutsche Bank, Adidas, AIG, для которых я прочёл подобную лекцию в Сеуле. Докладывал три часа на крыше пентхауса главы Samsung. Сначала у многих было отторжение предлагаемой информации. Особенно тяжело было принять её консервативно настроенным немцам. Зато через некоторое время в качестве обратной связи я получил приглашение выступить на Правительственном экономическом форуме в Германии.

По мнению Александра Шульгина, в будущем мир ждёт очень серьёзная трансформация, подобной которой не было как минимум с появления электричества, а как максимум – с зарождения индустриального строя. Своим видением будущего он поделился на лекции. Во-первых, физические границы между государствами уже перестанут играть важную роль. На карте мира появится семь цифровых государств, точнее, сообществ людей, связанных только общими культурными ценностями. В их числе будут азиатские страны, Великобритания и все её колонии, славянский мир, в который войдут Россия, Восточная Европа и СНГ, а также группа исламских государств. Инноватор уверен, что в будущем ведущая экономическая роль уготована Индии и Китаю. В то время как лидирующие в последние годы США и Европа в 2020-2030 годах окажутся в отстающих.

«С авторизацией, роботизацией, по разным оценкам, уйдёт в небытие до 80% рабочих мест. Наступит такое время, которое я сформулировал кратко так: работу – роботам, а жизнь – людям, – считает Александр Шульгин. – У человека появляется возможность, которой не было со времён райского сада, – жить, делать свою жизнь такой, как ему хочется. Большую часть рутинных домашних операций возьмут на себя роботы или холоботы. Мы находимся на пути к этому уже сейчас». И он приводит пример: «Наши фонды (швейцарский фонд «5 Continent Consulting Group» и инвестиционный бутик «Rasia Capital», сооснователем которых является Александр Шульгин. – Прим. «Конкурент») в качестве инвесторов ищут проекты, направленные в будущее: проекты смешанной реальности, кибер-спорта, адаптивных медиа».

– Говоря об адаптивных медиа, я имею в виду среду, которая подстраивается под человека. Например, вот эту комнату мы с вами будем видеть по-разному. Для вас она будет, скажем, с розовыми облаками, а для меня – с замком на заднем плане. Через медиа мы будем получать информацию, созданную искусственным интеллектом, который учитывает наши желания, потребности, предпочтения. Информация будет доноситься наиболее предпочтительным в данный момент способом: надиктовываться, подаваться в виде текста или символов. Или холобот – голограммный ассистент – может что-то подсказать, показать. В такой умной среде будут жить уже наши внуки. Кстати, нынешнее юное поколение готово к такому восприятию информации гораздо больше, чем мы.

Денег не будет. Раньше существовало натуральное хозяйство, от которого мы отошли в момент становления индустриализации. Сейчас будет сделан шаг в обратном направлении. Ещё Маршалл Маклюэн (канадский философ, филолог, литературный критик. – Авт.) определил будущую медиа-среду как глобальную деревню. Деньги были нужны из-за расстояний, но если находишься в одной деревне, то необходимость в них отпадает. Деньги сразу рождают ненужные общественные институты, банки… В полностью коммуникативном пространстве необходимости в деньгах нет. Именно поэтому мы инвестировали в компании, добывающие биткойны, и стали крупнейшей в мире компанией-инфраструктурой blockchain (блокчейн – технология, которая представляет собой чётко структурированную базу данных с определёнными правилами построения цепочек транзакций и доступа к информации, которая исключает кражу данных, мошенничество, нарушение имущественных прав и так далее. – Авт.).

Творчество и технологии в будущем будут развиваться по принципу блокчейна, прогнозирует Шульгин. Произведения искусства или другие продукты интеллектуального труда будут создаваться совместными усилиями, но при этом будет точно зафиксирован вклад каждого.

Александр Шульгин отметил, что с появлением электричества люди переместились из натуральной, природной среды в смешанную. Следующей нашей реальностью будет цифровая, и она будет естественной для наших детей, которые родились в ней. «Завтра уже не будет таким, как вчера. Оно может быть лучше или хуже, но оно будет другим. Если человек смотрит во вчерашний день, то он стоит задом ко дню завтрашнему, – говорит он. – Развитие ждёт только тех – я имею в виду и людей, и структуры, и компании, – кто смотрит в будущее и идёт в ногу со временем. А ещё лучше, если даже несколько опережает его».