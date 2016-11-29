Этот день в истории

1883 год

5 декабря на Якутской заставе происходила встреча трупов американцев, безвременно погибших на Крайнем Севере в экспедиции экипажа «Жанетты». На заставу прибыли члены распоряд[ительного] комитета ВСОРГО и представители города. Привезено всего 10 трупов, а именно: de Long’a, Kack’a, Lee, Cortz’a, Collins’a.

1889 год

1 декабря. В городском ломбарде за первый месяц его существования выдано ссуд 3870 рублей по 287 билетам.

Возвращено ссуд 296 рублей. Получено процентов на капитал 2 рубля 96 копеек и процентов за сохранение 1 рубль 97 копеек.

3 декабря на неделю закрыты все учебные заведения города ввиду больших размеров, которых достигла эпидемия гриппа. Больных в учебных заведениях к 27 ноября было 768 человек, а 30 ноября уже 1241 человек. Думою ассигновано на борьбу с болезнью 5000 рублей.

1893 год

С 3 сентября по 3 декабря Товариществом драматических артистов в помещении Общественного собрания дано 23 спектакля, выручено всего 6356 рублей 47 копеек и произведено расхода 6419 рублей 15 копеек, дефицита 62 рубля 68 копеек.

1895 год

1 декабря. Ушаковка покрылась льдом, и наступили кулачные бои, в которых пускают в ход и кирпичи. Обыкновенно дерутся ремесленно-слободские рабочие с городскими. В драке участвуют малолетки и взрослые. Проходить близ места побоища небезопасно.

1896 год

1 декабря В.П. Сукачёв для воспитанников женских и мужских гимназий и юнкерского училища устроил спектакль. Были поставлены «Бедность не порок» и «День русского актёра».

3 декабря. Иркутский купец Василий Васильевич Жарников с супругою Августиною Иосифовною пожертвовали в глазковскую Николо-Иннокентьевскую церковь металлическую художественной московской работы одежду на святой престол и напрестольное сребропозлащённое Евангелие, всего на сумму 1000 рублей.

4 декабря. Антрепренёр театра Вольский объявил артистам, что на существующих кондициях он своего дела продолжать далее не может. После предложения уменьшенного жалованья труппа распалась.

1898 год

1 декабря в 5 часов вечера в Глазковой горела канатная фабрика Зуева и 300 пудов смолёной пряди. Пожарные ездили по воду в город, т.к. в Глазковой негде брать воду.

3 декабря на Монетный двор в Петербург прибыл из Сибири первый раз по железной дороге караван золота в 556 пудов. Следуя 5692 версты, был в дороге только 16 дней, а не два месяца, как это было раньше, когда доставка золота шла на лошадях.

1904 год

1 декабря в районе Старосенной площади открыто почтовое отделение.

4 декабря при телеграфной конторе открыты 4-месячные курсы на должность механиков.

5 декабря на Старосенной площади открыт каток А.М. Дон-Отелло.

5 декабря в думской зале 1-е собрание учредителей вновь нарождающегося общества защиты детей от жестокого обращения.

1905 год

1 декабря. Почтовая контора и телеграф перешли в ведение стачечного комитета почтово-телеграфных чинов. Всё имущество принято от сапёров, которые отказались нести дальнейшую службу на почте и телеграфе.

1 декабря. Прекращена деятельность железнодорожного лазарета, организованного и содержавшегося на средства служащих Забайкальской железной дороги и частично на пожертвования частных лиц. Осталось неизрасходованного капитала 26000 рублей и имущества на 4500 рублей.