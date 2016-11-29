«Может ли с историческим диктантом справиться одиннадцатиклассник?»

Автор: Александр Губарев

Какой князь первым объединил два крупнейших города – Киев и Великий Новгород? Что за книга была напечатана в 1564 году? И какое знаменательное событие произошло в эпоху правления Александра II? На эти и многие другие вопросы суждено было ответить жителям нашего города, 26 ноября принявшим участие во Всероссийском историческом диктанте, который уже не первый год проводится в столице Приангарья.

– Исторический диктант уже не первый раз проходит в Иркутске, – рассказал секретарь Иркутского регионального отделения Российского военно-исторического общества и старший преподаватель кафедры истории России ИГУ Александр Ануфриев. – В прошлом году состоялся первый Всероссийский исторический диктант, темой которого была Великая Отечественная война. Тогда победителем стал министр культуры и архивов Иркутской области Виталий Барышников.

В этом же году задания, разработанные группой учёных Московского государственного университета, охватывают весь период истории нашей великой страны начиная с 882 года.

Наш корреспондент тоже решил принять участие в тотальной проверке исторических знаний и ответить на вопрос: «Может ли с историческим диктантом справиться одиннадцатиклассник?» И как выяснилось, может. Наравне с 52 участниками он прошёл тестирование, в ходе которого выяснилось, что самые частые ошибки были допущены в вопросах, касавшихся истории XX века. А больше всего правильных ответов было дано, естественно, на первый вопрос, в котором от участников требовалось назвать великого князя, впервые объединившего два главных центра Древней Руси.

По окончании тестирования всем участникам был показан исторический фильм про легендарную Иркутскую дивизию времён Второй мировой войны, после чего началась долгожданная церемония награждения. Третье место занял самый младший участник исторического диктанта – 14-летний учащийся лицея ИГУ Матвей Черниговский, вторые места также достались представителям лицея и студентам Иркутского государственного педагогического университета, а победителем диктанта стал Сергей Карнаухов, преподаватель истории и обществознания лицея ИГУ.

Были вручены специальные награды. К примеру, Олегу Геннадьевичу Распутину досталась награда как самому возрастному участнику диктанта. Получил особое поощрение участник диктанта, давший первым правильный ответ на вопрос, касающийся истории отечественного спорта.