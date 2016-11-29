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3 иркутских проекта

прошли в основной этап корпоративного акселератора Power&Еnergy федерального конкурса GenerationS.

Об этом стало известно после подведения итогов очной экспертизы, которая прошла 21 ноября 2016 года. Из 306 заявок, поданных для участия в треке Power&Еnergy со всей страны, были отобраны 13 лучших проектных команд, в том числе три из Иркутска: «Интеллектуальная децентрализованная противоаварийная автоматика энергосистем», «Устройство определения остаточного ресурса работы трансформатора», «Интеллектуальное управление качеством электроэнергии в системах электроснабжения железных дорог». Также отбор прошли проекты из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Казани, Костромы, Махачкалы, Иванова, передаёт пресс-служба администрации Иркутска.