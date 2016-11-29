|
издательская группа
Восточно-Сибирская правда
|
|
медиа-портал
|
печать закладка код для блога обсуждение
Размер шрифта:
Цифры
3 иркутских проекта
прошли в основной этап корпоративного акселератора Power&Еnergy федерального конкурса GenerationS.
Об этом стало известно после подведения итогов очной экспертизы, которая прошла 21 ноября 2016 года. Из 306 заявок, поданных для участия в треке Power&Еnergy со всей страны, были отобраны 13 лучших проектных команд, в том числе три из Иркутска: «Интеллектуальная децентрализованная противоаварийная автоматика энергосистем», «Устройство определения остаточного ресурса работы трансформатора», «Интеллектуальное управление качеством электроэнергии в системах электроснабжения железных дорог». Также отбор прошли проекты из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Казани, Костромы, Махачкалы, Иванова, передаёт пресс-служба администрации Иркутска.
Комментарии Facebook
Комментарии Вконтакте
|
Обсуждаемое
Комментарии
Услуги сервиса: как отретушировать кожу в фотошопе, посетить сайт .
Рекомендуем: озвучить видео танки, гарантии.
Смотрите здесь - студия для съемки с одеялами оленьей дохой, подробнее тут.
Новости компаний
Телефоны администрации на ресурсе obzorgoroda.su
Baby Holl Hard в Рязани
лечение волос для блондинок
Комментарии на сайте
+ добавить комментарий