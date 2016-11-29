+ добавить комментарий

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Иркутский репортер: 29 ноября 2016

Общество

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«Байкал-Энергия» потеряла очки в выездном турне

Автор: Ника Песчинская

Поражение и победа – таков итог первой пары выездных матчей «Байкал-Энергии» в нынешнем сезоне. Дома иркутяне сыграли уже шесть матчей и вот приступили к выездным. Первые матчи прошли в Первоуральске – с переменным успехом. Наверное, мало кто ожидал, что у «Байкал-Энергии» возникнут проблемы с «Уральским трубником», но тем не менее три очка в первом матче оказались потеряны.

– Я не могу понять, что произошло, – скажет после игры главный тренер «Байкал-Энергии» Евгений Ерахтин, – второй тайм мы сыграли отвратительно. 

А ведь поначалу ничто не предвещало беды: иркутяне открыли счёт уже на 22-й секунде матча. Александр Насонов с передачи Тимура Кутупова (кстати, оба когда-то играли в «Уральском трубнике») поражает ворота Александра Морковкина. 

Десятая минута – и счёт уже 0:2, Павел Дубовик увеличивает счёт. Казалось бы, если дальше пойдёт в том же темпе, то болельщики Первоуральска увидят настоящий разгром. А ведь это была первая домашняя игра «Уральского трубника». К слову сказать, на трибунах в этот вечер собралось ни много ни мало четыре тысячи зрителей. Но разгрома не случилось – видимо, хоккеисты «Байкал-Энергии» решили, что сегодня победа дастся им малой кровью. Они успокоились, почти перестали двигаться. 

На 62-й минуте Дмитрий Степченков «размочил» счёт, мы всё ещё впереди. Более того, достаточно быстро, на 68-й минуте, иркутяне восстанавливают статус-кво – 1:3, Михаил Красиков с передачи Максима Гавриленко забивает гол. На этом успехи иркутян закончились, а подвиги первоуральцев только начались. 

На 80-й минуте хозяева сокращают отставание до минимального, а спустя три минуты «Уральский трубник» счёт сравнял – 3:3. У «Байкал-Энергии» есть шанс забить с углового, но он разыгран неудачно, а первоуральцы тем временем продолжают радовать свою публику – 86-я минута, Григорий Липин выводит хозяев вперёд. В оставшиеся пять минут «Трубник» зарабатывает удаление, а иркутяне ничего не зарабатывают на этом – изменить счёт им не удаётся. Победа перво­уральцев – 4:3. 

Во второй игре иркутяне реабилитировались за поражение – со счётом 4:1 они сумели одержать победу. Отметим, что в этот день погода «порадовала» обильным снежком и команды, и зрителей. В таких условиях выигрывает тот, кто сумеет лучше к ним приспособиться. Как отметил тренер «Уральского трубника» Алексей Жеребков, иркутяне это смогли сделать быстрее: 

– В снег мы играли первый раз в сезоне, и соперник быстрее адаптировался к такой погоде. Мы во втором тайме пытались низом поиграть – что-то получалось. Но за счёт не зацепились. 

Не особенно многословен был после матча и Евгений Ерахтин:

– Мы просто были чуть удачливее в завершающей стадии атаки. И где-то стандарты у нас пошли, угловые. В общем, забили свои мячи. 

С самого начала «Байкал-Энергия» взяла инициативу в свои руки и могла снова, как и накануне, очень быстро открыть счёт – всего-то минута прошла, как гости заработали 12-метровый. К точке подходит Илья Грачёв, но вратарь Александр Морковкин отбивает удар.

Хозяева тоже упускают шанс – на четвёртой минуте мяч звонко стукнул о перекладину ворот Дениса Рысева. На 7-й минуте вперёд выходят иркутяне – Михаил Красиков удачно пробил после углового. 33-я минута – снова иркутяне зарабатывают пенальти.  На этот раз к мячу выходит Максим Ширяев, и ему удар удаётся – 2:0 в пользу «Байкал-Энергии». Во втором тайме Ширяев отличился ещё дважды, а первоуральцы смогли забить лишь гол престижа – 4:1.

Иркутяне после этой победы отправились в Новосибирск, где 29 и 30 ноября им предстоят  два матча с местным «Сибсельмашем».

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