Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – Днём энергетика – и наступающим Новым годом!

Наша с вами профессия очень ответственна, трудна, но в то же время она благородна. Без нашего труда немыслимы ни развитие экономики страны, ни уют и тепло в домах миллионов россиян.

Уходящий год был для всех нас непростым: сложная ситуация в экономике страны наложилась на продолжающееся маловодье в Сибири, из-за которого снизилась выработка наших гидростанций. Тем не менее компания успешно справилась со всеми вызовами и исполнила свои обязательства перед клиентами, потребителями и акционерами. Мы перешли к активной фазе масштабной модернизации наших сибирских ГЭС, построили и запустили пилотный проект в распределённой генерации – мини-ТЭС в Усть-Лабинске, – вышли на новые для нас рынки инжиниринговых услуг в Латинской Америке. Это результат работы большой, сплочённой и дружной команды «ЕвроСибЭнерго», настоящих профессионалов своего дела! И я хочу поблагодарить вас за качественный ежедневный труд!

2016 год имеет важное значение в истории компании: «ЕвроСибЭнерго» провело две сделки, выкупив 40% акций ПАО «Иркутскэнерго» и пять плотин гидростанций на Ангаре. Таким образом мы завершили консолидацию основных активов и теперь сможем сформировать единый имущественный и технологический комплекс ГЭС на Ангаре. Это позволит нам быть более эффективными, повысит надёжность, позволит активнее модернизировать электростанции и планировать инвестиции.

В наступающем году нам предстоит много масштабных дел: продолжение программы обновления наших электростанций, повсеместное внедрение производственной системы. Важным новым направлением станут инвестиции в разработку перспективных технологий в энергетике, среди которых гибкие прозрачные солнечные панели, новые технологии хранения энергии, умные сети. Я верю, что «ЕвроСибЭнерго» станет не только одним из лидеров российской энергетики в части производства «зелёной» энергии, но и самой инновационной компанией отрасли. И вместе мы добьёмся успеха!

Здоровья и счастья вам и вашим близким! Профессиональных и личных успехов! Тепла и уюта в вашем доме!

С праздником!

Вячеслав СОЛОМИН, генеральный директор «ЕвроСибЭнерго»