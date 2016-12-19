+ добавить комментарий

На 90 процентов похожи

Делегация «Иркутскэнерго» приняла участие в форуме молодых специалистов

Автор: Юлия Трубачёва, председатель ОМС ПАО «Иркутскэнерго»

С 5 по 9 декабря город Курган принимал молодых специалистов из всех регионов России – в этом крупном уральском промышленном городе проходил четвёртый Всероссийский форум рабочей молодёжи. Впервые от Иркутской области на форум отправились молодые специалисты энергетических предприятий региона.

В Иркутске тоже живёт заинтересованная и активная молодёжь

Открытие форума состоялось на крупнейшем предприятии Кургана – «Курганстальмосте», здесь почти 85% сотрудников составляют молодые специалисты. Огромная площадка «Курганстальмоста» вместила около 250 участников и гостей мероприятия. Открыл форум полномочный представитель президента Игорь Холманский, который отметил, что стране нужны молодые специалисты, обладающие знаниями и умениями в реальном секторе экономики: инженеры, технологи, машиностроители и т.д. На форуме выступали Герои Соцтруда, отдавшие своим предприятиям большую часть жизни. К примеру, Аркадию Степановичу Солодовникову 83 года, он до сих пор работает на химическом предприятии «Курганхиммаш» и гордится тем, что выбрал профессию инженера-конструктора, учит молодых сотрудников тонкостям профессии, передаёт им свой опыт.

Во время экскурсии, проведённой в цехах «Курганстальмоста», участники форума узнали, что знаменитый сочинский олимпийский стадион «Фишт» спроектировали и изготовили именно на этом предприятии.

В третий день ведущие специалисты по работе с молодёжью в разных регионах страны проводили для участников форума мастер-классы. Состоялись проектные сессии. На них детально разобрали вопросы и проблемы, с которыми сталкивается молодёжь на предприятиях, – мотивационные, материальные, связанные с реализацией проектов. Во время практической сессии «Актуальная повестка молодёжной политики» молодые профессионалы ознакомились с презентациями, которые подготовили для них представители разных промышленных предприятий страны. Оказалось, работа всех молодёжных сообществ на 90% похожа: ребята занимаются благотворительностью, волонтёрством и научно-практической деятельностью, в рамках которой на предприятиях реализуются проекты молодёжных инициатив.

Мастер-класс «Трудовое единство молодёжи» позволил участникам больше узнать об устройстве профсоюзных организаций на предприятиях и поделиться опытом того, как выстроить эффективное взаимодействие молодёжного совета и руководства.

Иркутская делегация, в которую вошли молодые специалисты Танзиля Царук от ЗАО «Байкалэнерго», Юлия Трубачёва от ООО «Иркутскэнергосбыт» и Вячеслав Борчук от ООО «Компания «Востсибуголь», тоже не осталась в стороне и достойно представили энергетические предприятия Приангарья. Ребята рассказали своим молодым коллегам, что в Иркутске тоже живёт заинтересованная и активная молодёжь, которая трудится на благо своего предприятия и страны.

В заключительный день форума все участники побывали в цехах промышленных, аграрных и фармацевтических предприятий региона, увидели инфраструктуру, познакомились с работниками. Желающие пообщались с руководителями предприятий и представителями профсоюза.