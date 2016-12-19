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Восточно-Сибирская правда
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Уважаемые ветераны и работники ПАО «Иркутскэнерго»!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Энергетика по праву считается базовой отраслью экономики, и ваш успешный труд – это весомый вклад в развитие и процветание Иркутской области и страны в целом. Вы заслуживаете особого уважения и признательности. Ведь свет и тепло являются одной из главных потребностей и составляющих качества жизни современного человека.
Ваш профессионализм, постоянное стремление к достижению высокой эффективности производства, ответственное отношение к делу позволяют всем жителям Приангарья уверенно чувствовать себя в любое время года и способствуют успешному решению производственных и социальных задач.
Отдельно хотелось бы поздравить ветеранов, многие годы жизни отдавших развитию энергетической отрасли в регионе. Уверен, что молодая смена сохранит все лучшие традиции, заложенные вами: ответственность, надёжность, стабильность.
От всей души хочу пожелать вам успехов, крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и семейного благополучия. И пусть в наших окнах всегда горит свет, а в домах царят мир и тепло!
Евгений МАСТЕРНАК, генеральный директор ООО «Компания «Востсибуголь»
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