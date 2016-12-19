Поле ответственности Александра Кузнецова

Автор: Егор ЩЕРБАКОВ

«Сан Саныч у нас – самый опытный руководитель, к тому же регулярно участвует в спартакиадах, защищает честь филиала», – рекомендуют начальника Усть-Удинского участка в Восточном отделении ООО «Иркутскэнергосбыт» в качестве героя для статьи. Александр Кузнецов работает с 1993 года. Но его биография и до этого момента вызывает неподдельный интерес. А подход к работе – искреннее уважение.

«Я не припомню конфликтов ни в девяностые, ни сейчас. А зачем они нужны?» – замечает Александр Кузнецов, говоря о своей работе

Чёрные джинсы, тёплый свитер, добротные ботинки. Если встречать по одёжке, то сразу видно, что Александр Александрович работает «в поле». А судя по неторопливой, спокойной речи, это человек, которому по долгу службы приходится много общаться с разными людьми. В общем, перед нами самый настоящий начальник участка «Энергосбыта». Эта компания в условиях пореформенной российской энергетики отвечает непосредственно за взаимоотношения с потребителями. Усть-Удинский участок – один из девяти, если считать подразделение в Еланцах, в структуре Восточного отделения ООО «Иркутскэнергосбыт», он обслуживает население, предприятия и организации на территории девяти административных районов, где проживает половина сельского населения Иркутской области. То есть около 250 тысяч человек и более 3 тысяч юридических лиц. «По объёмам работы среди населения мы занимаем твёрдое третье место среди отделений компании, – рассказывает начальник Восточного отделения «Иркутскэнергосбыта» Владимир Аксёнов. – Впереди крупные Иркутское и Братское отделения». Усть-Удинский участок – один из самых отдалённых в Восточном отделении (дальше только Жигаловский район). Но география и экономика отходят на второй план, когда речь заходит о биографии его руководителя.

Александр Кузнецов – сын первого в Иркутской области мастера спорта по пулевой стрельбе, чемпиона ЦК ДОСААФ, ДОСААФ России и Советского Союза, установившего мировой рекорд в стрельбе из малокалиберной винтовки. Сам Александр Александрович в семидесятых годах занимался биатлоном, был кандидатом в мастера спорта. В 1977 году в составе сборной Иркутской области участвовал в I Всесоюзных сельских спортивных играх. Команда нашего региона, к слову, заняла на них третье место. «Сборная была очень сильная, – вспоминает Кузнецов. – Я, наверное, был самым слабым её участником, но в одиночку по очкам обыгрывал всю Московскую область вместе взятую».

Но продолжать карьеру не стал – в профессиональном спорте существовал негласный возрастной ценз, под который он не подходил. И, как и ушедший по окончании института в агрономы отец, Александр Александрович предпочёл работу в далёкой от спортивных дисциплин сфере. Трудился на Сосновской птицефабрике, был прорабом в Тельме. А в 1993 году пришёл в сбытовую компанию, которая тогда ещё была частью недавно созданного Иркутского акционерного общества энергетики и электрификации – ныне ПАО «Иркутскэнерго». «Александр Александрович стоял у истоков Усть-Удинского производственного участка ещё в те времена, когда там не было никакой площадки, ничего», – подчёркивает Аксёнов.

Открыты для клиента

Полтора года как такового офиса компании в Усть-Уде не было, только сотрудник – Александр Кузнецов. «Пока растил детей, вёл своё хозяйство, часто бывало, что уже в нерабочее время бросал вилы или лопату, мыл руки и принимал посетителя, – рассказывает Кузнецов. – Столько лет прошло, а люди об этом помнят. Приехал кто-нибудь издалека – 80 или 100 километров, по своим делам закрутился, а на улице уже шесть часов. Ну куда начальник участка денется? Едет к нему домой. А я эту традицию и не ломаю: позвонил вечером – ну и хорошо». К тому же здание, где сейчас располагается офис Усть-Удинского участка «Иркутскэнергосбыта», расположено буквально в сотне метров от дома. Когда-то наш собеседник безвозмездно выделил под его строительство часть собственного земельного участка. Так что путь до него от дома занимает меньше минуты.

Рабочий день начинается с восьми утра. Первым делом – осмотр автомобилей (в гараже участка «Соболь» и «ГАЗ-3110»). Перед тем как по делам разъедутся монтёры и контролёры, необходимо убедиться в том, что исправны тормозная система, рулевое управление и электрика. «Спускаться в яму и смотреть машину в пиджаке и при галстуке не будешь», – усмехается Александр Александрович. Так что рабочий комбинезон – ещё один обязательный элемент гардероба руководителя участка.

Начальник, кстати, по рабочим делам ездит на «Волге» сам – водитель возит бригаду на «Соболе». «До самой удалённой точки у нас – 105 километров, – замечает Кузнецов. – Дороги плохими не назовёшь – даже весной, в распутицу, на легковом автомобиле спокойно можно проехать. Единственная сложность – паромная переправа». В те несколько месяцев, что она не работает, за пределами досягаемости энергетиков и не только находятся три деревни – Бурундуй, Средняя Муя и Чичково.

Но в остальное время на их улицах можно видеть машину с логотипом «Иркутскэнергосбыта». Вся работа участка регламентирована годовым планом-графиком. Согласно ему специалисты должны обследовать около 80 электроустановок в месяц. Это входит в обязанности инспекторов, но в этой области энергетики нет жёсткой иерархии: начальник точно так же выезжает на осмотры. «Работа делится примерно пятьдесят на пятьдесят: я и «в поле» работаю, и с местной администрацией, – объясняет Александр Александрович. – Сажусь за руль, выезжаю. Если у абонента есть машина – еду с ним. Такого, что начальник всё время сидит в офисе и принимает абонентов, у нас нет. Давно заведено, что, если кому-то из района что-то надо, они звонят напрямую. Если я на выезде – договариваемся о встрече по сотовому».

Миролюбивый лад

При таком подходе и заместитель в штатном расписании появляется только на время отпуска начальника – оставшиеся 11 месяцев он работает инженером. Для небольшого коллектива – руководитель, инженер-инспектор, техник по работе с населением, электромонтёр, водитель и два контролёра (всего семь человек) – это нормально.

В разговоре с Кузнецовым мы невольно возвращаемся к старым временам, началу и середине девяностых. «Раньше были колхозы и совхозы, всё было просто, – говорит он. – Сначала, до 1993 года, был один контролёр по сбору платежей, потом ввели две штатные единицы: я как инженер и сотрудник, занимавшийся бытом. Мы не только занимались сбором платежей, но и выполняли функции «Госэнергонадзора», следили за состоянием электроустановок. Сейчас за это отвечает «Ростехнадзор». «Лихость», о которой регулярно вспоминают, говоря про последнее десятилетие прошлого века, Усть-Удинский участок обошла стороной. Отдельные должники, конечно, пытались припугнуть его начальника, но последствий их угрозы не несли. «Я не припомню конфликтов ни тогда, ни сейчас, – делится Александр Александрович. – А зачем они нужны? Если человек конфликтный, то он создаёт спор даже там, где для него нет никаких оснований. Но мы работаем по-другому и гасим любые разногласия. Ребята у меня контактные, проинструктированы на все случаи жизни. Бывает, приходит человек на взводе – ну пусть выговорится, прокричится. Быстрее успокоится, и потом мы вместе проблему решим».

На миролюбивый лад настраивает сама жизнь в трёх сотнях километров от областного центра с его суетой. В небольшой степени отголоски городской толкотни ощущаются и в посёлке Усть-Уда, но в окружающих её деревнях, где, как в старину, не запирают двери и принимают контролёров «Энергосбыта» как гостей, ничего подобного уже не чувствуется. В каком-то смысле жизнь в небольшом районе – 13,6 тысячи человек, из которых 5,2 тысячи составляет население административного центра – дисциплинирует работников «Энергосбыта». «Основной критерий в подборе кадров – честность», – сообщает Кузнецов напоследок главный профессиональный секрет.