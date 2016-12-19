+ добавить комментарий

Он помнит, как всё начиналось

Для ветерана Ивана Никитина предстоящий юбилей энергослужбы – праздник «со слезами на глазах»

Автор: Наталья Корчагина

Стоять у истоков любого дела – почётно, интересно и ответственно, а если это дело называется «энергетическая служба автозавода», то ответственность возрастает во много раз. Ветеран УралАЗ, бывший кадровый сотрудник АО «ЭнСер» (ГК «ЕвроСибЭнерго») Иван Иванович Никитин, готовящийся отметить своё 90-летие, – один из тех, кто как раз в числе других автозаводчан поднимал заводскую энергетику с нуля. Предстоящий 75-летний юбилей энергопроизводства АЗ «Урал», который отмечается в декабре 2016 года, и 15-летие АО «ЭнСер» для него настоящие праздники.

Всё узнать, всему научиться

Миасскому парнишке Ивану Никитину не было 15 лет, когда его взяли электриком в автоматный цех. Было в долговязом худощавом подростке такое сильное стремление всё узнать и всему научиться, что военнопленный немец-авиамеханик, работавший в том же автоматном цехе, начал давать ему кое-какие уроки по электротехнике. Хотя знание русского языка у немца было не особенно хорошим, Иван схватывал азы буквально на лету и вскоре стал неплохим специалистом.

В 1947 году ему, 20-летнему парню, предложили пойти бригадиром электриков в моторный цех № 2 службы энергетики. Рабочие приняли новичка без особой радости, так как были уже в возрасте и юнцу, у которого ещё молоко на губах не обсохло, слепо подчиняться не собирались.

Завоевать авторитет в среде подчинённых Ивану помог случай. Сломался станок, начальник пролёта по фамилии Ребров устроил бригаде выволочку, а рабочие кивнули на молодого бригадира – он, мол, тут главный, пусть и делает.

– Я к тому времени уже хорошо разбирался в схемах благодаря урокам пленного немца, – рассказывает Иван Иванович. – Повозился немного – да и пустил станок. Народ примолк, меня зауважали. Потом пришлось одновременно выполнять обязанности бригадира, мастера и энергетика цеха. А когда энергетик, не блещущий здоровьем, уволился, на его место назначили меня. Я принял новые кадры, обучил их и получил крепкий, надёжный костяк службы.

«Мы сами его повысим!»

Деловая хватка, умение нестандартно мыслить и быстро принимать решения в непредвиденных обстоятельствах не остались незамеченными. Главный энергетик завода Делятицкий не один и не два раза, а с завидной регулярностью наведывался к начальнику моторного цеха Ивану Григорьевичу Ковалёву, упрашивая отпустить способного работника на повышение. А тот упирался: «Мы сами его повысим!»

Долго сомневался и сам Никитин, а потом согласился возглавить подразделение, в ведении которого находились высоковольтные сети и подстанции электротехнического цеха.

– Видимо, здесь сыграло свою роль то, что предложенная работа была для меня новой, а я любил новое, – рассуждает Иван Иванович. – До этого приходилось заниматься только цеховой энергетикой, а тут мне предложили отвечать за электроснабжение завода и города. Организовал я новые мастерские, приобрёл новую технику. И проработал до 1968 года, пока Делятицкий не предложил место заместителя главного энергетика по электрической части (главного электрика). Хозяйство мне было хорошо знакомо, я согласился поработать только три месяца, а на деле задержался там ровно на 20 лет. Работы было много, ответственность зашкаливала.

Иван Иванович вспоминает многочисленные командировки. Тогда он вносил много предложений по экономии электроэнергии. А как-то даже выступал по областному телевидению!

Уйдя с должности в 1987 году, Никитин остался рядовым работником и ещё без малого два десятка лет трудился на благо энергослужбы автозавода, принимал (вместо главного энергетика) экзамены у энергетиков цехов, мастеров и работников ТЭЦ. В 2004 году в 77-летнем возрасте решил, что пора и отдохнуть. И ушёл.

«Ты и так всё знаешь…»

Диву даёшься военному поколению, которое, не имея должного образования, а руководствуясь только природным умом, смекалкой, деловитостью, вносило огромный вклад в развитие советской промышленности.

– На завод пришёл с семилеткой за плечами, – признался ветеран. – В начале 1950-х с отличием окончил техникум по специальности «Электрооборудование промышленных предприятий» и стал дипломированным техником-электриком. А вот высшее образование получить не удалось. Прошёл подготовительные курсы, поступил на вечернее отделение, но загруженность была так велика (в те годы часто случались аварии, и меня вызывали на работу), что до диплома не дошёл. Да не особо и расстраивался, потому что заводское руководство любило повторять: «Зачем тебе институт? Ты и так всё знаешь…»

Что такое «патриотизм в чистом виде»?

В богатой событиями жизни Ивана Ивановича Никитина есть одно, о котором он вспоминает не часто, потому что переживает случившееся 70 с лишним лет назад так, будто оно было вчера. Событие это – выпуск первого автомобиля.

– В 1944 году в автоматном цехе организовали электромонтажную службу, прислали специалистов из Магнитогорска, а в помощь им подобрали пять помощников. Четверо сбежали, не выдержав трудностей, а я остался, навык начал набирать в монтаже подстанции, кабельной линии, освещения. Директор завода Хламов рабочий день начинал с нас, потому что механика, конструкции на конвейере уже были готовы, а электрика пока отставала. С апреля 1944-го из-за огромного объёма работы мы перестали ездить домой, ночевали прямо в цехе на матрасах, набитых свежей травой. За хорошую работу нам выдавали премии, но не деньгами, а талонами на водку, которые можно было легко обменять на буханку хлеба. В памятный для заводчан день я видел, как собирали первые шесть грузовиков. Колесов завёл машину, начальство захлопало в ладоши. На торжественный митинг собрался весь завод. Сидя в кабине новенького «захара», я видел, как женщины гладили грузовик, целовали его и плакали. Вот это и был патриотизм в чистом виде…

Энергопроизводство автозавода (а впоследствии и АО «ЭнСер») никогда не обделяло ветерана вниманием. Кипы грамот, десятки медалей, почётные звания, среди которых и «Заслуженный энергетик РФ», – всё это зримое доказательство того, что заслуги Ивана Ивановича Никитина не забыты.