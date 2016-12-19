Поздравляем Татьяну Николаевну Насибулину с днём рождения!

Желаем Вам, Татьяна Николаевна, вдохновения в работе, тепла и доброты в семейном кругу, уважения и любви ваших друзей. Пусть все ваши мечты сбываются, а на длинном жизненном пути Вашими спутниками всегда будут удача и радость!

Коллектив отдела ООиЗЧ торгового дома «ЕвроСибЭнерго»