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Восточно-Сибирская правда
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Поздравляем Татьяну Николаевну Насибулину с днём рождения!
Желаем Вам, Татьяна Николаевна, вдохновения в работе, тепла и доброты в семейном кругу, уважения и любви ваших друзей. Пусть все ваши мечты сбываются, а на длинном жизненном пути Вашими спутниками всегда будут удача и радость!
Коллектив отдела ООиЗЧ торгового дома «ЕвроСибЭнерго»
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