С 65-летием поздравляем Николая Ивановича Новикова, инженера-конструктора, руководителя конструкторской группы!

С 1984 года и по сегодняшний день Николай Иванович трудится в филиале ТЭЦ-6. Юбиляр в полной мере обладает такими замечательными качествами, как профессионализм, способность к творческому мышлению, деловая активность и настойчивость в выполнении порученной работы, а также немалый руководящий опыт. И только жизнерадостный и весёлый характер Николая Ивановича Новикова помогает ему не зацикливаться на каждодневной рутине да ещё и подавать пример своим подчинённым.

Уважаемый Николай Иванович! Сердечно поздравляем Вас с юбилеем и желаем счастья, крепкого сибирского здоровья и реализации намеченных планов!

Коллектив ЦОР ТЭЦ-6