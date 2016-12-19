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Сибирский энергетик: 19 декабря 2016

Общество

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Прогулка в белых халатах

Автор: Виктор Суслов

Перед экскурсией по рабочим залам Ново-Иркутской ТЭЦ гостей теперь просят надеть белые халаты. После прогулки по цехам и коридорам их предлагают придирчиво рассмотреть на предмет наличия копоти и грязи. Эта оригинальная процедура призвана наглядно показать результаты работы ПАО «Иркутскэнерго» в области снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и экологичности производства. Сейчас в компании запущены проекты, рассчитанные до 2020 года, не только по сокращению эмиссии парниковых газов, но и параллельно по экономии энергоресурсов. Только по состоянию на 2015 год уменьшение выбросов CO2 на теплоэлектростанциях сибирского энергогиганта составило чуть менее миллиона тонн в год по сравнению с показателями 12-летней давности.

– Если честно, я раньше представлял себе угольную ТЭЦ как филиал ада: всё по колено в копоти, у котлов суетятся рогатые фигуры, звучит сирена, и матюгальник под потолком цеха хрипло орёт: «Чертям 13 блока срочно собраться у первого котла!» Я был уверен, что угольная ТЭЦ – это прошлый век, поэтому должна умереть. Всё оказалось не совсем так. Угольная ТЭЦ (по крайней мере, Ново-Иркутская), несмотря на то что она старая, – это достаточно современное и хорошо организованное предприятие со строгой дисциплиной и передовыми технологиями, – делится на своём авторском сайте впечатлениями от экскурсии по иркутскому тепловому объекту писатель-фантаст Леонид Каганов. – Никакая грязь в воздух не летит – современные очистные фильтры с помощью электростатики и прочих технологий удаляют загрязнения. Территория вокруг ТЭЦ за десятилетия работы тоже не покрылась пеплом <...>. Никакой дым в небо тоже не поднимается – немного парят градирни, но это градирни, там испаряется вода, а не дымят печные трубы.

Экскурсия для Леонида Каганова, а также научного журналиста Алексея Паевского по Ново-Иркутской ТЭЦ была организована в конце ноября, чтобы не на словах, а на деле показать, что современные станции далеко ушли от привычного образа кочегарки. Для наглядности и чистоты эксперимента гостям предложили облачиться в белые халаты, которые и должны были подтвердить чистоту производства после более чем часовой прогулки по ТЭЦ.  Кстати, иркутская станция стала одним из шести объектов ПАО «Иркутскэнерго», где  благодаря экологическим мероприятиям доля совокупных выбросов сократилась больше чем в половину.

В целом к 2020 году ПАО «Иркутскэнерго» планирует добиться показателя в 16 486 тыс. тонн CO2. Это более чем на 7 тыс. тонн меньше показателей 2008 года – уже тогда в компании достигли 25-процентного снижения выбросов по отношению к цифрам 1990 года. За успешную реализацию планов по сокращению эмиссии парниковых газов среди организаций производственной сферы, выбрасывающих более 150 тыс. тонн СО2-экв./год, в прошлом году «Иркутскэнерго» было признано лучшим в этом направлении и стало победителем всероссийского конкурса «Климат и ответственность – 2015». 

Более того, в конце 2014 года  «Иркутскэнерго» стало обладателем сертификата соответствия системы экологического менеджмента требованиям международного стандарта ISO. 

Проверка белыми халатами на Ново-Иркутской ТЭЦ ещё раз подтвердила уровень экологических стандартов. Халаты гостей остались белыми. «Для угольной ТЭЦ, кстати, потрясающий результат чистоты, – упоминает в своей интернет-записи Леонид Каганов. – Короче говоря, к своему великому удивлению я выяснил, что угольная ТЭЦ – это совсем не так страшно, как мне казалось, а достаточно высокотехнологично. И внутри там действительно очень чисто, несмотря на мельницы, котлы, уголь и мазут. На обычном заводе и то грязнее».

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