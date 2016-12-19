+ добавить комментарий

«Такой мощности ещё не знает мир»

Первый гидроагрегат Братской ГЭС запустили 55 лет назад

Автор: Егор ЩЕРБАКОВ

«Исполин вступил в строй», «Таких не знает мир», «Радостный день на Ангаре». Газеты, от региональных до всесоюзных, отзывались о пуске первого гидроагрегата Братской ГЭС в промышленную эксплуатацию исключительно с восторгом. Ничего удивительного: в СССР заработала рекордно мощная для своего времени машина крупнейшей в мире гидроэлектростанции, ещё на этапе строительства воспетой поэтами. Дух тех свершений витает над ней и сегодня, 55 лет спустя. Стремясь его поддержать, «Сибирский энергетик» обратился к прессе шестидесятых.

30 декабря 1956 года. Только вчера, если считать по местному времени, заработал первый гидроагрегат Иркутской ГЭС. «Восточно-Сибирская правда» опубликовала короткое поздравление от имени Ивана Наймушина, возглавляющего строительство следующей ступени Ангарского каскада, начальника партийного комитета стройки Германа Балезина и председателя объединённого постройкома Владимира Шпагина. «Ваши успехи приближают день, когда по проводам высоковольтной линии Иркутск – Братск пойдёт мощный поток электроэнергии, который позволит более широким фронтом развернуть строительство Братской ГЭС, – сообщали они коллегам. – Накопленный вами опыт – достойный вклад в общее дело гидростроения, и в частности в дело строительства Братской ГЭС».

«Времени мало»

Четыре с небольшим года спустя первые полосы газеты вновь были посвящены гидроэнергетике. Если передовица была посвящена пленуму ЦК КПСС, то следом шло сообщение о том, что смонтирован статор первой турбины Мамаканской ГЭС. А на второй странице номера за 11 января 1961 года содержался отчёт с VI Братской городской партийной конференции. «Задача номер один» на ней была сформулирована предельно ясно: «Первый из четырёх агрегатов Братской ГЭС должен быть поставлен под обороты к 44 годовщине Октября». «До пуска первых агрегатов осталось всего 297 дней, – подчёркивал первый секретарь горкома Сергей Георгиевский. – Времени мало. Значит, надо напряжённо трудиться».

Решение задач на ближайшие девять месяцев требовало действительно колоссальных ресурсов – только затраты на вынос сооружений из зоны затопления и строительство за её пределами новых посёлков и предприятий превысили 2 млрд рублей по курсу, действовавшему до денежной реформы 1961 года. Уже в мае должно было быть открыто движение на участке выноса Моргудон – Видим железнодорожной магистрали от Тайшета до Усть-Кута, план строительных работ на котором в начале года был выполнен на 80%. Это было необходимо для того, чтобы до заполнения водохранилища успеть разобрать существующий мост через Ангару и железную дорогу, находящиеся на затопляемых отметках. Не позднее августа, отмечал начальник управления строительства здания Братской ГЭС Софрон Владимиров, основные сооружения станции должны быть готовы к затоплению у нижнего бьефа. Наполнение водохранилища было намечено на сентябрь. «И ещё десятки аналогичных вопросов, от которых зависит выполнение главной задачи, – резюмировал журналист «Восточки». – В Братском районе сейчас нет ни одной организации, которая не имела бы самого непосредственного отношения к пуску агрегатов гидростанции». А «Советская молодёжь» тем временем писала о завершении изысканий на трассе ветки от Хребтовой до Толстого мыса, которая «не только соединит место будущего строительства проектируемой в среднем течении Ангары Усть-Илимской ГЭС с крупнейшими индустриальными центрами Сибири и всей страны, но и поможет скорейшему освоению природных богатств Иркутской области».

«225 тысяч киловатт!»

Братскую ГЭС строили ударными темпами: подготовительные работы начались 21 декабря 1954 года, первый бетон в основные сооружения залили 22 апреля 1958 года, а последний из почти 4,6 миллиона его кубометров уложили в тело плотины 30 сентябр Автор фото: Эдгар Брюханенко

В феврале старший прораб участка треста «Спецгидроэнергомонтаж» Пётр Синявский рассказывал многотиражке стройки «Огни Ангары» о том, что «за монтажниками дело не станет, мы своё обязательство выполним, лишь бы строители вовремя давали нам фронт работ». «Обязательство» – монтаж двух агрегатов до 17 октября 1961 года, чтобы к началу XXII съезда КПСС поставить один из них под обороты, и установка до конца года ещё двух машин. «Фронт работ» – отметка 349 м над уровнем Балтийского моря, до которой к моменту пуска должно быть достроено здание Братской ГЭС. То есть примерно 50 м от поверхности Ангары.

Конечно, далеко не всё на огромной стройке происходило гладко. «Темпы работ, связанных с созданием Братского моря, явно недостаточны, – информировала читателей «Восточно-Сибирская правда» 27 мая. – Особенно в Братском районе, на долю которого приходится девять десятых всех работ по подготовке ложа водохранилища первой очереди». Так, из 548 строений, в том числе жилых домов, остававшихся в зоне затопления в начале года, к 1 мая перенесли всего 133. По-прежнему работал Окинский лесодеревоперерабатывающий комбинат, цеха которого планировали остановить 30 апреля и затем демонтировать. Не успевали и построить жильё в посёлке Постоянный. На дне будущего водохранилища оставалась и древесина, которую необходимо было убрать перед его наполнением.

Подгоняли не только обязательства, которые взяли на себя гидростроители, но и производители оборудования для станции. 10 июня стало известно, что коллектив Ленинградского трижды орденоносного завода «Электросила» имени С. М. Кирова (ныне, как и родственный Ленинградский металлический завод, входит в структуру ПАО «Силовые машины») досрочно изготовил третий по счёту генератор для Братской ГЭС.

«225 тысяч киловатт! – восхищался редактор заводской многотиражной газеты Леонид Молотков, чью статью опубликовала «Восточка». – Такой мощности машин ещё не знает мир. Самый крупный из зарубежных гидрогенераторов изготовлен в Швеции – его мощность 150 тысяч киловатт. В США сейчас строится гидрогенератор в 145 тысяч киловатт». Размеры машины тоже поражали: диаметр статора – 13,6 метра, вала – 11 метров, масса – 1300 тонн. Многотиражка писала о том, что на Братской ГЭС установят 20 таких генераторов – это предполагал изначальный технический проект, но в итоге ограничились 18. Новое оборудование между тем продолжало прибывать. В начале сентября с Ленинградского металлического завода на Ангару отправилась уже пятая турбина.

К этому моменту строители Братской ГЭС уже успели пригласить на станцию самого молодого в мире космонавта Германа Титова, вернувшегося из второго в истории человечества орбитального полёта, который впервые длился больше суток. А 1 сентября они, как и планировалось, в последний раз за время возведения станции перекрыли Ангару – началось заполнение водохранилища. «Бригадир монтажников Григорий Ануров включил гидроподъёмник, – рассказывала «Восточно-Сибирская правда». – Ангара, неистовствуя, отпрянула назад и с ещё большей силой ринулась в свободные отверстия. Пусть она пока бушует водоворотами в нижнем бьефе плотины. Недолго осталось ей растрачивать силы на белую кипень бурунов. Скоро Ангара начнёт вращать турбины. Уже в будущем году Братская ГЭС даст стране четыре миллиарда киловатт-часов электроэнергии, в 1963 году – восемь, в 1964 году – 16 миллиардов киловатт-часов». Через пять дней издание сообщило: установлен ротор пускового агрегата.

Информацию о ходе строительства Братской ГЭС осенью 1961 года публиковали как минимум каждую неделю: журналисты, как и вся страна, пристально следили за рождением легенды. 20 сентября последовала заметка о начале монтажа второго гидроагрегата, через два дня – о том, что в кратер турбины опустили его статор. Интересно, что речь в последней статье шла про обязательство «поставить на обороты в дни работы XXII съезда партии не один, а два гидроагрегата». А 30 сентября уже всесоюзная «Правда» объявила: «Завершено перекрытие Ангары, появилось новое море – водохранилище Братской ГЭС».

11 октября начальник участка «Спецгидроэнергомонтажа» Георгий Лохматиков сообщил о том, что установка первого гидроагрегата завершена. «По опыту скоростного монтажа агрегатов на Куйбышевской и Сталинградской гидроэлектростанциях мы и сейчас решили использовать место последних двух агрегатов под монтажную площадку, – передавал он один из секретов мастерства. – Это дало сразу два места для сборки роторов и два места для сборки статоров. Мы стали вести монтаж двух агрегатов параллельно. Вот почему коллектив участка взял высокое обязательство: ко дню открытия XXII съезда КПСС смонтировать не один, как намечалось ранее, а два агрегата. И слово своё коллектив сдержал».

Первую машину собрали 10 октября, вторую – неделей позже. Информация об этом затерялась среди лозунгов ЦК КПСС к годовщине Октябрьской революции и сообщений об отчёте Центрального комитета партии и итогах обсуждения её программы. Но уже в номере «Восточно-Сибирской правды» от 28 октября заметка о том, что «прошлой ночью точно по графику поставлен на обороты первый агрегат Братской ГЭС», делила первую полосу с огромной статьёй о ходе съезда.

Митингу гидростроителей повезло меньше – текст о нём на следующий день разместили только на третьей странице. В нём среди прочего были приведены слова главного инженера стройки Арона Гиндина: «В этом году нам предстоит пустить четыре агрегата общей мощностью 900 тысяч киловатт. Эта задача, безусловно, будет выполнена успешно». До этого оставалось ещё пара месяцев, но первый ток Братская ГЭС выдала уже 19 ноября – на открытое распределительное устройство станции подали напряжение 220 кВ. Переключение выполнила бригада участка № 4 управления строительства сетей и подстанций Александра Неверова. Линию 220 кВ от Братска до Иркутска задействовали по временной схеме – её соединили с открытым распредустройством через 13-километровый участок новой ЛЭП напряжением 500 кВ.

«Самый крупный в мире агрегат величайшей в мире ГЭС»

«За монтажниками дело не станет, мы своё обязательство выполним, лишь бы строители вовремя давали нам фронт работ» Автор фото: Эдгар Брюханенко

Пуск первого гидроагрегата в промышленную эксплуатацию состоялся 28 ноября 1961 года. Специально по такому случаю – начала работать крупнейшая в мире ГЭС – в Братск приехал первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета Министров СССР Никита Хрущёв. «Станция «Падунский порог», – начинался репортаж «Восточно-Сибирской правды», опубликованный днём позже. – Сюда и подошёл поезд. Н.С. Хрущёв выходит из вагона весёлый и бодрый. Его появление строители встречают дружными аплодисментами. Никита Сергеевич здоровается. В ответ снова звучат аплодисменты. Секретарь [Иркутского] обкома КПСС C[ергей] Н[иколавевич] Щетинин представляет Н.С. Хрущёву руководящих работников стройки. Короткий разговор о погоде, которая в эти дни в Братске на редкость тёплая и солнечная. Н.С. Хрущёв и сопровождающие его лица садятся в машины».

Кортеж направился в сторону станции, минуя открытое распределительное устройство. «Когда два года назад Н.С. Хрущёв впервые побывал на строительстве Братской ГЭС, здесь стояла тайга, – рассказывал журналист Леонид Даниленко. – Сейчас на левом берегу вырос лес металлических мачт. Внизу – здание ГЭС. Его тоже тогда не было. За эти два года строители подняли всю левобережную часть плотины, перекинули над Падунским сужением мосты бетоновозных эстакад, построили на незатопляемых отметках почти 200-километровый участок дороги, вырубили десятки тысяч гектаров тайги». До конца стройки, впрочем, было ещё далеко: «Советская молодёжь» уточняла, что машинный зал пока заменял временный шатёр. Под его сводами на оборотах стояли два гидроагрегата: первый был готов к выдаче энергии, на втором сушили изоляцию обмоток.

Здесь главу государства встретил главный инженер Братской ГЭС Иван Глухов: «Товарищ первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, председатель Совета Министров Союза ССР, разрешите доложить вам, что первый самый крупный в мире гидроагрегат мощностью 225 тысяч киловатт величайшей в мире Братской ГЭС, изготовленный отечественными энергетическими заводами, подготовлен к выдаче энергии в объединённую энергосистему Центральной Сибири». Последовала просьба лично поставить машину под нагрузку, которую Никита Сергеевич, само собой, выполнил. «В первые же минуты мощность первого агрегата достигла 30 тысяч киловатт и будет расти дальше, – продолжала повествование газета. – Узлы и аппаратура электросети работают отлично. Энергия покорённой Ангары пошла по проводам на строительные площадки Братской ГЭС, промышленного комплекса, железорудной Коршунихи, Анзёбы, Вихоревки, по линии электропередачи ЛЭП-220 системы «Иркутскэнерго» она передаётся в Иркутск».

Между газетами того времени было своё «разделение труда»: «Восточно-Сибирская правда» публиковала на своих страницах заметки руководителей стройки и связанных с ней трестов и управлений, а менее официозная «Советская молодёжь» сравнивала новую станцию с конкурентами из капиталистического западного мира. «Первенство США в крупнейших электростанциях отошло уже в область истории, сдано в музей», – рапортовало издание. И тут же объясняло, что строительство гигантов на Волге и реках Сибири нужно «вовсе не потому, что нам обязательно надо перегнать Америку»: себестоимость полученной на них энергии гораздо меньше, чем на небольших станциях.

Но удержаться от сравнения скорости строительства и возможностей советских ГЭС было непросто. «Братская станция будет почти в два с половиной раза мощнее знаменитой американской гидростанции Грэнд-Кули, Красноярская ГЭС станет ещё мощнее, – эта фраза была выделена жирным шрифтом. – Саянская ГЭС перекроет мощность Грэнд-Кули в три раза. Уж коли мы решили сравнивать наши станции с крупнейшими американскими, небезынтересно будет привести данные о темпах их строительства. От начала строительства Грэнд-Кули до пуска первой очереди прошло 15 лет. Решение Советского правительства о возведении Братской ГЭС было принято 15 октября 1954 года. Ровно через семь лет – 27 октября 1961 года – первый агрегат этого гиганта поставили на обороты. А ведь строительство Братской станции велось в куда более сложных условиях, нежели американской».

Впоследствии мощность ГЭС Грэнд-Кули постепенно увеличили до 6,8 ГВт, её достижение перекрыла бразильская станция Итайпу, чей рекорд в начале XXI века побили китайские «Три ущелья». Но полстолетия назад Братская ГЭС заслуженно гордилась званием крупнейшей в мире. Даже в начале шестидесятых, когда про её установленную мощность ещё говорили в будущем времени. 1 декабря первый гидоагрегат станции был официально принят в эксплуатацию. В ночь на 28 декабря состоялся пробный пуск четвёртой машины. До подписания официально акта о вводе Братской ГЭС в строй – государственная комиссия поставила гидроузлу оценку «отлично» – оставалось 5 лет и 254 дня.