+ добавить комментарий

«В робототехнике нет предела совершенству»

«Сибирский энергетик» встретился с командой-победителем «РобоСиба-2016»

Автор: Ольга Тюрнева

Главный сибирский фестиваль робототехники «РобоСиб-2016» прошёл в Иркутске 24-25 ноября. В соревнованиях детей и школьников, организованных En+ Group при поддержке «ЕвроСибЭнерго» и благотворительного фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело», приняли участие 197 команд из 27 городов Сибирского федерального округа. Победителем одного из самых престижных конкурсных направлений – FIRST Tech Challenge – стала команда Иркутского энергоколледжа Siberian Beast. Именно они будут представлять Сибирь на всероссийских соревнованиях по FTC в Сочи, а также отправятся в Китай на открытый чемпионат в Шанхае, чтобы защитить честь России. «СЭ» выяснил, кто те подростки, которых называют инженерным будущим страны, и узнал у победителей, как проходит подготовка к грядущим соревнованиям .

Пятничным днём в коридорах одного из корпусов Иркутского энергоколледжа наблюдается удивительная тишина. Снаружи ещё можно встретить студентов, которые накануне выходных вереницей тянутся к выходу. В этот момент кажется, будто ничто не заставит подростков остаться в аудиториях и библиотеках. На деле оказывается, что далеко не все торопятся по своим делам вне учебных стен. В одном из кабинетов кипит работа: нетипично сосредоточенные для своих лет молодые люди сидят за компьютером, другие что-то обсуждают у большого стола среди ящиков с арматурой и крепёжными элементами. Появление в помещении незнакомых лиц остаётся ими практически незамеченным. Но это не мешает некоторым впоследствии задать «СЭ» «неудобный» вопрос. «А что, газеты ещё кто-то читает? – без тени улыбки спрашивает один из парней. – Я думал, что только моя бабушка в Саянске». Небольшое облегчение в этот момент нашему корреспонденту приносит только мысль, что вряд ли упомянутая саянская бабушка хорошо представляет, чем занимается её внук, когда слышит слово «робототехника».

Впрочем, в последние годы оно становится знакомым и понятным всё большему числу людей. «В Иркутске только за последний год появилось огромное количество школ по обучению робототехнике, – рассказывают собеседники «СЭ». – Причём большинство из них организовывают молодые ребята, которые совсем недавно сами были участниками соответствующих программ и конкурсов – «РобоСиба», «РобоФеста» или других соревнований».

Формально робототехнические фестивали, проводимые в рамках всероссийской образовательной программы, направлены на воспитание и подготовку инженерно-технических кадров. В жизни же на вопрос о том, что дают занятия робототехникой, подростки отвечают более конкретно: «Когда я пришла на курсы робототехники, не то что конструировать не умела – плохо представляла, что это, – рассказывает четверокурсница Иркутского энергоколледжа Мария Трофимова, капитан команды Siberian Beast, победившей на нынешнем «РобоСибе» в направлении FTC. – Вообще, конечно, даже в жизни польза есть – навыки элементарной работы с паяльником или мультиметром». С другой стороны, отмечают те, кто занимается продвижением робототехники в Сибири, в реализации своей главной задачи программа вовлечения молодёжи в инженерную сферу дала результат: подавляющая часть из тех, кто в подростковом возрасте успешно занимался конструированием роботов, в конце концов поступает в университеты на соответствующие специальности «У нас в энергоколледже довольно маленький процент учеников, которые влились в секцию робототехники, – подводит итог руководитель команды Siberian Beast Евгения Яровая. – Но почти все те, кто смог отличиться, поступили на сопряжённые специальности: кто-то на программирование, кто-то на электронику».

– Я, скорее всего, поступлю через год на мехатронику в ИрГУПС, – рассказывает Мария Трофимова, которая весной закончит обучение в энергоколлежде по направлению «Информационная безопасность». – Выбирала между ним и политехом. Но первый ближе и в некотором смысле роднее: там учится большинство наших ребят, мы там были на соревнованиях, к тому же ИрГУПС больше включён в программы, связанные с робототехникой.

«Стать конструктором легко – было бы желание»

Мария Трофимова – самый опытный участник соревнований по робототехнике среди победителей «РобоСиба-2016» Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Команда энергоколледжа, победившая на минувшем «РобоСибе» по направлению FTC, готовится к открытому чемпионату России FTC Russia Open – 2017, который пройдёт в начале февраля в Сочи. Сейчас главная забота ребят – переработать и улучшить робота, который принёс им победу в Иркутске. Вопрос о том, зачем это нужно делать, ведь установка показала свою эффективность, перед ними не стоит. «Было бы странно не вносить никаких изменений: техническое задание для роботов даётся на весь сезон, который идёт в течение года, – поясняет Мария Трофимова. – На том же «РобоСибе» мы увидели какие-то удачные конструкторские решения у других команд, заметили недочёты у себя, поняли, что и где недостаточно хорошо работает». В итоге робот, который принёс энергоколледжу победу в ноябре среди сибирских команд, сейчас стоит полностью разобранный, а от установки, которая поедет меньше чем через два месяца в Сочи, пока видны только колёса на тонких алюминиевых перекладинах. У нового «жирафа» – такое сравнение придумали конструкторы своему роботу из-за особенностей его конструкции с выдвижными вилами захвата – будет новая система движения: она позволит ему быстро двигаться под любым углом в разные стороны. Однако у этого инженерного новшества есть и обратная сторона: усовершенствованная установка требует создания новой электронной программы и написания новой инженерной книги.

– На каждом этапе могут быть ошибки: начиная от моделирования и заканчивая программированием, поэтому нет такого, что на одном этапе легко, а на другом сложно, – говорят подростки. Отсюда и разделение обязанностей: в команде, где в среднем насчитывается около пяти человек, у каждого своя сфера ответственности. «Сначала, исходя из технического задания, обсуждается каждый механизм, потом наступает время 3D-моделирования, – говорит Мария Трофимова, которая отвечает за этот этап. – Я делаю до какого-то уровня, пока не понимаю, что пора проверять расчёты опытным путём. Мы собираем пробную модель, которая либо будет потом дорабатываться, либо мы от неё откажемся». Та часть команды, которая отвечает за строительство робота, может внести свои поправки в разработку. Программисты обычно включаются в работу на самом последнем этапе. «Те, кто занимался конструированием, обычно в этот процесс не вникают, – рассказывают о принципах работы ребята. – Иначе произойдёт раскоординация, начнутся разногласия».

Но порой даже жёсткое структурирование обязанностей от творческих споров не спасает. «Я помню, было такое, когда накануне соревнований они чуть ли не ночевали в мастерской, потому что под конец начали что-то переделывать, а времени катастрофически не хватало, – вспоминает Евгения Яровая. – Обычно я против такого подхода, но нужно понимать, что, когда подростки так «втянуты» в то, чем занимаются, спорить с ними почти бесполезно».

– Последний такой раз был, когда мы поздно обнаружили один «косяк», – пожимает плечами Маша. – Вилы, которыми робот должен был поднять мяч, расшатались, практически разломались, и нужно было что-то придумать – почти всю ночь исправляли.

У большинства участников команды энергоколледжа, которая после недавнего ребрендинга получила новое название – Siberian Beast, подобного опыта пока нет. Нынешний состав победителей «РобоСиба» в основном состоит из первокурсников, многие из которых впервые приняли участие в соревнованиях по робототехнике. «Ситуация, конечно, для нас нетипичная, – признаётся их руководитель. – Из старожилов в этом году осталась только Маша, её оставили главной ребята, которые уже выпустились».

Сейчас девушка ищет себе замену на пост капитана: «Мне ещё осталось полгода, а потом уже без меня: диплом, курсовые. Сейчас главное подыскать человека не только с лидерскими качествами, но такого, который сможет наладить со всеми взаимодействие: люди ведь разные, и к каждому человеку нужен свой подход».

Особенно это важно, потому что пока привлечь подростков в секцию робототехники не так уж и просто. «На какие ухищрения мы только не идём, – смеётся Евгения Яровая. – Бить пытаемся по всем фронтам: и фильмы показываем, и беседы ведём. В итоге поток большой: кто-то боится попробовать, кто-то быстро понимает, что это не его, а кто-то уходит уже после того, как стал участником соревнований. В этом году как-то так получилось, что у нас много людей пришло – даже пришлось поделить их на две команды».

– Я ходила полгода мимо аудитории робототехников – там одни мальчики, думала: зайти или нет, – вспоминает нынешний капитан команды. У молодых людей всё решается намного проще! «Мы узнали о робототехнике, когда пары прогуливали, пришли сюда вместо математики. Потом я решил попроситься в команду, – рассказывает один из новоиспечённых победителей «РобоСиба». – Как-то увидел Машу, пока она с кем-то разговаривала, постоял рядом, немного помялся. Потом поздоровался…» Сейчас первокурсник Алексей Марушенко занимается в команде сборкой робота, а на прошедшем «РобоСибе» отвечал за его управление: «Сначала ужасно не хотел – слишком ответственно. Но больше некому было. Конечно, немного волновался, но в финале уже было не до нервов».

«Это, конечно, соревнования, но мы помогаем друг другу»

Хотя победу на прошедшем «РобоСибе» команда энергоколледжа одержала всего несколько недель назад, сейчас они вспоминают об этом без восторженных эмоций – теперь главное успешно выступить на всероссийских соревнованиях, а также на открытом чемпионате Китая, который пройдёт в Шанхае в июне будущего года. «Это сейчас у нас все участники такие спокойные, – смеётся Мария Трофимова. – А тогда ребята даже в течение подготовки к «РобоСибу» спрашивали: «Маша, а вдруг мы выиграем?» Было такое напряжение, что я им сразу говорила: «Стоп, тему закрыли». Слишком уж много может быть факторов: в прошлом году мы тоже были лидерами, но в финале проиграли». Тогда команду подвёл один-единственный кабель: «Там была другая система, и судьи видели аккумулятор. И вот перед финалом один из них, увидев нашего робота, отметил, что у нас, скорее всего, сядет батарея. Мы попытались что-то поменять, но времени не было. И наш техник, видимо, от волнения где-то неудачно дёрнул – кабель связи не выдержал». В итоге ребята остались без победы и оплаченной путёвки на всероссийские соревнования.

– Это была, конечно, трагедия, – вспоминает руководитель команды Евгения Яровая. – Но в той ситуации, мне кажется, они одержали куда большую победу: вместо того чтобы опустить руки, они начали искать спонсора для поездки на конкурс. После месяца поисков на помощь нам пришли в городском комитете по молодёжной политике и спорту – профинансировали дорогу в Сочи.

Старания оказались не напрасными, и из Краснодарского края студенты энергоколледжа привезли награду за лучшее дизайнерское решение. Но важнее оказался полученный опыт. «После Сочи в этот раз на «РобоСибе» мы старались сделать не только эффективного робота, но и надёжного, – отмечает капитан Siberian Beast. – Поменьше использовать деталей, сделанных на 3D-принтере, чтобы в механизме они играли пассивную роль – не были силовыми или скоростными. Если они сломаются, как это случилось на всероссийских соревнованиях в феврале, закончится всё плачевно».

Полностью отказаться от самодельных элементов команды, которые рассчитывают на победу, вряд ли смогут, хотя «бывает и такое, что весь робот состоит из стандартных деталей». «У некоторых команд 3D-принтера просто нет, но, в принципе, они могут его попросить, например, у нас – обычно по возможности мы в помощи не отказываем», – говорят в энергоколледже. Такой подход в рамках соревнований хоть и удивляет, но в нём нет ничего необычного, говорят те, кто занимается робототехникой. «Вы поймите, – объясняют подростки, – в этих играх нет противников, все помогают друг другу. Конечно, в определённых моментах мы не рассказываем какие-то нюансы – инженерную книгу не публикуем, чтобы все видели. Но рабочие моменты – это совсем другое».

Накал соревнований, свидетелем которых можно было стать на прошедшем «РобоСибе», правда, ставит под сомнение слова о дружественности некоторых команд. «Бывает, конечно, разное, – соглашаются нынешние победители фестиваля. – Зажимают иногда роботов соперника – и специально, и не специально. С нами так одна из красноярских команд играла, мы потом подошли к ним с вопросом, что это было. А они: «Да ладно, просто перегнули». Мы стараемся как-то между собой всё в шутку перевести. А вот на международном уровне есть действительно жёсткие команды. У румын, например, такая тактика (они приезжали в этом году на всероссийские соревнования): две команды, одни расчищают дорогу другим. Потом та команда, которая оказывается выше по рейтингу и проходит дальше, берёт себе тех, кто спустился в рейтинге, и начинает под конец играть вместе в полную силу».

В ожидании побед

Задачи на сезон у команды энергоколледжа всегда самые высокие, говорит Евгения Яровая Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

На вопрос о том, как участники команды оценивают свои шансы на победу в грядущих соревнованиях, они стараются прямо не отвечать. Но в конце концов проговариваются, что приехать домой без наград им будет стыдно: «От нас ждут высоких мест – как можно приехать и сказать, что у нас ничего не вышло?»

При этом кажется, что в нынешнем году сезонное техническое задание для роботов увеличивает шансы на успех. «Честно скажу, по сравнению с нынешним годом в прошлом году сезон просто «хардовый» был, – вспоминает Мария Трофимова. – Нужно было заехать на горку с подъёмом почти 45 градусов, начало у неё скользкое, потом начинались перекладины – по ним нужно проехать, зацепиться за перекладину, подтянуться. Это было очень сложно. До сих пор помню, как мы гусеницы для своего робота делали на 3D-принтере. Детали сложные – кучу времени на них потратили». Теперь эти гусеницы лежат в ящике, хотя совсем без применения они не остались – их позже использовали в конструкции уже нового робота, который участвовал в уборке мусора на Байкале в рамках экомарафона «360 минут».

Удастся ли команде энергоколледжа проявить себя на всероссийских и международных соревнованиях в этом году, покажет время, хотя их шансы на победу оцениваются довольно высоко. На минувшем «РобоСибе» ребята смогли не только завоевать первое место, но и получить награду за лучшее оформление инженерной книги, что в соревнованиях по робототехнике считается чуть ли не половиной успеха. Сами подростки так далеко не загадывают – говорят, что боятся сглазить. «Не знаю, как будет, но постараемся не подвести, – говорит один из первокурсников, стоя среди ящиков с конструктором для робота. – Главное, чтобы не было никаких технических накладок: ничего не отломилось, телефон, который отвечает за программу, не разрядился не вовремя или, не дай Бог, не сломался».

Но даже если в Сочи всё с техникой будет нормально, а команда подметит какие-то хорошие идеи, то в Китай, вполне возможно, опять поедет совершенно новый робот. «Они знают, что не могут упустить все существующие возможности, ведь за них болеет столько людей: родные, однокурсники, руководство колледжа, – говорит Евгения Яровая. – Никогда не забуду, когда нам пришлось срочно печатать инженерную книгу, замдиректора ночью сидела и контролировала печать. Такое отношение, конечно, налагает ответственность».