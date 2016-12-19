+ добавить комментарий

Встали на лыжи

En+ Group запускает проект по возрождению лыжного спорта в Сибири

Автор: Мария Никульшеева

Путь к Олимпу лежит через братскую лыжню. Таким был девиз первого в Братске семейного праздника «Братск, на лыжи!». В мероприятии приняли участие две тысячи братчан. Масштабная спортивная акция состоялась 10 декабря на стадионе «Северный Артек». Организаторами мероприятия выступили компании En+ Group и РУСАЛ, а также Федерация лыжных гонок России.

Главными гостями праздника стали спортсмены с мировым именем – четырёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России, чемпион СССР Николай Зимятов и трёхкратный призёр Олимпийских игр, единственный из советско-российских лыжников двукратный обладатель Кубка мира Александр Завьялов. Титулованные спортсмены, а теперь уже и тренеры, они с удовольствием общались с горожанами и рассказывали о перспективах развития спорта в Братске.

Как сообщила «СЭ» специалист по устойчивому развитию компании En+ Group Надежда Казакова, цель мероприятия – возрождение и популяризация лыжного спорта в городах Сибири. «Братск стал первым городом в Иркутской области, где прошёл этот праздник, идея была совместная, ведь лыжные гонки – это максимально доступный вид спорта, для которого не существует возрастных или инфраструктурных ограничений. Чтобы провести соревнования по лыжным гонкам, не нужно специальных ледовых дворцов и стрельбищ».

Мероприятие началось с парада лыжников. Старт соревнованиям дали олимпийские чемпионы Николай Зимятов и Александр Завьялов, которые провели церемонию поднятия российского флага. Затем на главной трассе состоялись соревнования профессиональных спортсменов. Братчане, в том числе 100 школьников, приняли участие в любительских стартах. Для участников праздника на стадионе прошли мастер-классы тренеров спортивной школы. Все желающие смогли узнать, как правильно подобрать необходимый лыжный инвентарь. Праздник включал концертную и конкурсную программы.

Украшением праздника стал забег десяти Дедов Морозов и одной Снегурочки. Впечатлений и подарков хватило всем участникам мероприятия. Наравне с братчанами на лыжи массово встали жители всего Приангарья, Хакасии и Красноярского края.

Самые юные лыжники приняли участие в различных конкурсах и викторинах, детских соревнованиях. «Аниматоры, ростовые куклы, Чип и Дейл, Тигруля, сладкие призы и многое другое порадовало маленьких спортсменов, – отметила Надежда Казакова. – В планах провести следующий забег 17 декабря в Дивногорске, в Иркутске – 21 января».

Межрегиональная акция «На лыжи!» – благотворительный проект, направленный на развитие лыжного спорта в Сибири и пропаганду лыжных гонок как одного из наиболее доступных видов спорта. Инициатива реализуется с 2016 года на территории Республики Хакасия, Красноярского края и Иркутской области совместными усилиями En+ Group, компании РУСАЛ и Федерации лыжных гонок России.

«En+ – социально ответственный бизнес. Компания за годы своей работы инвестировала в Восточную Сибирь более 400 миллиардов рублей. Но в данном проекте помимо всего прочего мы преследует абсолютно утилитарную вещь: на смену сегодняшнему поколению сотрудников придут молодые люди. И они должны быть морально, физически и нравственно здоровы. А ничто так не укрепляет человека, как спорт», – цитирует пресс-служба компании En+ генерального директора ПАО «Красноярская ГЭС» Сергея Каминского.

Как отметили в пресс-службе компании, главная цель проекта – участие сегодняшних подростков в Олимпийских играх 2022 года в составе сборной команды России по лыжным гонкам. Чтобы её добиться, необходимо решить целый комплекс проблем, связанных с подготовкой спортсменов. Помимо закупки экипировки и инвентаря для региональных сборных, на которую планируется выделить порядка 40% всего бюджета, проект «На лыжи!» предполагает проведение образовательных семинаров для тренеров начинающих групп, организацию соревнований среди их воспитанников в рамках «Детского кубка», а также массовую пропаганду лыжных гонок в школах.

«Спорт – это прекрасный инструмент, который позволяет воспитывать как тело, так и ум. Это основа здорового общества. Поэтому для нас проект «На лыжи!» – это не только и даже, наверное, не столько вклад в воспитание чемпионов, – говорит Максим Соков, генеральный директор компании En+. – Это залог успешного развития региона, его здорового и благополучного будущего, которое начинается с простого вопроса: «А как наши дети проводят свободное время?»