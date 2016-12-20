+ добавить комментарий

Иркутяне смогли стать одной командой

Мэр областного центра Дмитрий Бердников подвёл итоги года

Автор: Ольга Мутовина

Нынешний год не был особенно лёгким для областного центра. Но даже в условиях дефицита, кризиса иркутяне смогли стать одной командой и отпраздновать 355-летие родного города достойно. 42 парка и сквера обустроили горожане к круглой дате. Но не только это мы будем вспоминать о 2016 годе. Впервые за много лет глава города выступил с законодательной инициативой о перераспределении бюджетных доходов в пользу муниципалитетов. Предложение Дмитрия Бердникова поддержали главы территорий области, депутаты, общественность. В итоге областной парламент принял изменения в законодательство, предусматривающие поступление в бюджеты территорий 30% налога, который взимается по упрощённой системе налогообложения. Инновацию нашего мэра подхватили коллеги из других городов Сибири. О том, планирует ли глава Иркутска новые инициативы, направленные на пополнение городского бюджета, какие культурные и спортивные события ждут иркутян в ближайшие месяцы и как собирается встречать Новый год, Дмитрий Бердников рассказал журналистам на итоговой пресс-конференции. Встреча прошла в одном из залов Музея истории города Иркутска имени Сибирякова.

Одним из важных достижений глава города считает новое качество отношений между иркутянами и властью Автор фото: Александр Новиков

Год 355-летия Иркутска прошёл под знаком благоустройства. Городские власти, предприниматели, активные граждане вместе смогли благоустроить 42 парка и сквера. «Как бы мы ни переживали по поводу того, что 2016 год – кризисный, тяжёлый, мы поставили для себя амбициозные задачи. И, на мой взгляд, достаточно успешно с ними справились. Скептики говорили: бюджет дефицитный, есть масса социальных обязательств. Тем не менее мы, иркутяне, показали достойный пример того, как, не перегружая бюджет, не ссылаясь на какие-то сложности, можно наводить порядок в своём городе», – отметил Дмитрий Бердников.

Одним из важных достижений глава города считает новое качество отношений между иркутянами и властью. В нынешнем году в областном центре прошло два форума городских сообществ. По оценке экспертов, Иркутск является одним из лидеров в стране по организации городской среды, сообществ. «Мы учимся выстраивать отношения между активными гражданами и городской властью, работать в диалоге, – сказал градоначальник. – Важно, что все вместе, как городское сообщество, мы научились заявлять о себе перед областной властью. Делать это не эмоционально, безапелляционно, а аргументированно, чётко, внятно. Мы добились перераспределения налогов между регионом и муниципалитетами. Теперь город будет получать 30% по «упрощёнке». Считаю, что на этом останавливаться не стоит. Есть ещё несколько инициатив, которые планируем реализовать».

Администрация намерена продолжать работу по увеличению доходов городского бюджета. Один из способов – участие областного центра в государственных программах. Глава города отметил, что его команда предпринимает усилия, чтобы войти в максимальное число гос­программ. Поданы заявки на софинансирование в 12 областных программах и восьми федеральных. По его словам, при поддержке от области и федерального центра за три ближайших года возможно завершить строительство 22 объектов: школ, детских садов и физкультурно-оздоровительных центров.

«Работа с федеральными программами посильна для нас. Для этого требуются собранность, дисциплинированность в подготовке документов, чёткая, внятная позиция властей всех уровней. Федеральные программы структурируются по принципу «федерация – область – муниципалитет». Сегодня движение идёт от муниципалитета. Мы актуализируем ту или иную программу, помогаем коллегам из областного правительства формировать документы. Работа должна идти постоянно», – рассказал Дмитрий Бердников.

В 2017 году в рамках госпрограмм запланирована реализация второго этапа реконструкции канализационно-очистных сооружений правого берега Иркутска, продолжение строительства, капремонт и ремонт автодорог. Прорабатывается возможность участия в мероприятиях приоритетных проектов РФ «Безопасные и качественные дороги» на 2017–2025 годы и «ЖКХ и городская среда», предусматривающих благоустройство и развитие городской среды и реконструкцию магистральных улиц, дорог местного значения, транспортных узлов Иркутска, а также капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети города.

Школу в жилом комплексе «Эволюция», которая уже участвует в федеральной программе «Большая перемена», эксперты Минстроя России признали одним из лучших проектов среди школ с численностью учащихся больше тысячи человек. Разработку иркутских проектировщиков взяли на вооружение в других территориях. В ближайшее время школа по такому проекту должна появиться в посёлке Молодёжном Иркутского района. Удобство использования проекта в том, что здание состоит из нескольких модулей, которые можно разместить на участке любой конфигурации.

Проект строительства школы № 19 также включён в федеральный перечень типовых проектов. На следующий год в рамках федеральной программы «Большая перемена» запланировано 25 миллиардов рублей. И как минимум заявки на финансирование строительства трёх учебных заведений в Иркутске могут быть включены в программу: школа № 19, в микрорайоне Лесной и пристрой к школе № 25 в Солнечном.

По расчётам специалистов администрации, в Иркутске необходимо построить примерно 12 школ, рассчитанных на тысячу учеников. Эти данные будут уточнены в концепции развития школ города, сейчас идёт подготовка документа.

В ближайшее время на федеральном уровне стартует конкурс на программы так называемых агломераций. Это большой проект, рассчитанный на десятки миллиардов рублей. Он позволяет крупным городам, таким как Иркутск, получать деньги на благоустройство и развитие городской среды. Несколько проектов, по мнению городских властей, вполне могут претендовать на участие в конкурсном отборе. Например, реконструкция Маратовской развязки и Ново-Ленинской объездной дороги, реконструкция путепровода на улице Джамбула.

Продолжается процесс берегоукрепления. В планах – с помощью участия в федеральной программе «Охрана озера Байкал» обустроить набережную от плотины ГЭС до реки Ушаковки. Протяжённость линии от Ушаковки до Академического моста составляет 5,5 километра. Ещё один отрезок набережной, от бульвара Постышева до плотины ГЭС, вмещает в себя 1,6 километра. Оба проекта претендуют на финансирование в рамках федеральной программы. В обоих случаях в обустройстве набережных будут участвовать частные компании. Берегоукрепление набережной от мемориала «Вечный огонь» и выше будет вестись совместно с партнёрами, которые планируют построить в Иркутске современный концертный зал. На участке от улицы 30-й Дивизии до плотины ГЭС другой частный партнёр заасфальтировал полкилометра дороги, обустроил тротуар, посадил деревья. Концепция благоустройства набережной в микрорайоне Солнечный одобрена на градостроительном совете, в ближайшие год-два будет реализована. Берегоукрепление этого участка завершилось в прошлом году.

Глава города рассказал журналистам о проблеме, которая обнаружилась недавно. Оказалось, что водное пространство вдоль городских набережных сдано в аренду. Росводхоз заключил арендное соглашение, по которому акватория залива Якоби, микрорайона Солнечный и Верхней набережной передана частным структурам. Проблема открылась, когда горожане стали жаловаться в администрацию на то, что за катание по льду в Солнечном с них требовали плату. «Мы будем разбираться, поднимать документы, выходить на федеральные власти», – пообещал иркутский градоначальник.

На контроле у мэра и ситуация с иркутским ипподромом, который чуть не ушёл «с молотка». Напомним, Росимущество собиралось приватизировать и продать через аукцион 100% акций объекта, находящегося в федеральной собственности. При рыночной стоимости ипподрома около двух миллиардов начальная цена на торгах составляла около 300 миллионов рублей. Итоги аукциона должны были подвести 23 декабря. Новость вызвала широкий общественный резонанс, из-за этого Росимущество отменило приватизацию. «Ипподром у нас чуть не увели. Администрация прилагает все усилия, чтобы его спасти. Я считаю, что ипподром должен быть сохранён в муниципалитете, – убеждён Дмитрий Бердников. – На базе ипподрома с привлечением компетентных структур надо создавать конноспортивную школу федерального уровня, приводить территорию в порядок, благоустраивать. Ипподром должен стать точкой, объединяющей горожан, их любимым местом».

Интерес журналистов вызвал ещё один знаковый для города объект – Дом быта на улице Урицкого. Прокуратура запретила эксплуатировать это здание. В нём нет элементарных приспособлений для оповещения при ЧС и тушения пожаров. Находиться в многоэтажном здании, помещения которого скорее напоминают лабиринт, небезопасно для людей. Отдельные собственники (большая часть площадей принадлежит муниципалитету) настаивали на том, что здание не представляет угрозы. По словам градоначальника, сейчас судьба Дома быта решается в суде. Прокуратура города подала иск о запрете эксплуатации здания. После этого диалог продолжится. Предстоит определить, каким образом будут устранены противопожарные нарушения, в какие сроки это будет сделано, как будет распределена финансовая нагрузка между собственниками.

И уже после ремонта будет решаться вопрос о назначении здания. Позиция мэрии: Дом быта в том виде, как он существовал до закрытия, существовать не должен. Во-первых, устарел сам термин «Дом быта». Подобные здания строили в советское время. Сегодня все бытовые услуги оказываются точечно, люди могут их получать в шаговой доступности от дома. Во-вторых, предприятия, которые предоставляли собственно услуги, занимали около 100 квадратных метров площади из восьми тысяч квадратных метров. Остальные помещения были отведены под торговлю.

Дому быта в новой концепции улицы Урицкого, документ сейчас находится в разработке, отводится ключевая роль. Есть планы перепрофилировать здание, чтобы оно стало интересно горожанам. За счёт этого увеличится поток посетителей и улица оживёт. Предприниматели, которые потеряли большую часть покупателей из-за открытия современных торговых центров, связывают с обновлением Дома быта большие надежды. Как именно преобразится здание, городские власти держат в секрете. Но обещают рассказать иркутянам обо всём, когда будет готова концепция.

На итоговой встрече с мэром вспомнили и о дискуссиях, которые звучали в уходящем году по поводу целесообразности использования трамваев в городе. «Трамвай должен быть сохранён. Не должно быть и речи, чтобы убрать этот вид транспорта из города. Трамвай – это связующая система городских кварталов, – прокомментировал он. – Это наша большая заслуга, что они у нас есть, не все города сохранили этот вид транспорта. Он должен работать».

Говоря о системе городского транспорта, Дмитрий Бердников напомнил, что сейчас законодательство позволяет муниципалитетам наводить порядок и вовлекать в процесс перевозчиков. Администрация города намерена развивать муниципальное предприятие «Иркутскавтотранс», которое в перспективе станет опорным в транспортной системе города. Все частные перевозчики будут включены в общий процесс перевозок по единым нормам и стандартам.

В ближайшее время городские микрорайоны свяжут новые маршруты. С 21 декабря на линию выйдут автобусы, которые будут ходить по маршруту № 56 от Солнечного до предместья Радищево. На линию выйдут 14 микроавтобусов. На этих автобусах будут действовать льготные проездные. В перспективе все частники будут перевозить льготников по проездным.

Кроме того, в ближайшее время администрация планирует возобновить работу маршрута № 85, связывающего микрорайоны Юбилейный и Зелёный. На автобусах 86-го маршрута можно будет уехать от областной больницы в Юбилейном до онкологического центра на Шевцова. Идёт подготовка к введению единого электронного билета. Он будет действовать на всех без исключения видах транспорта. Льготы будут предусмотрены для пенсионеров, школьников, студентов. Запланировано ввести проездные как на месяц, так и долгосрочные – на три и на шесть месяцев. Концепция развития транспорта, включающая изменения, будет готова к марту следующего года.

По обещанию градоначальника, в следующем году за счёт городского бюджета будет полностью компенсироваться проезд льготников в транспорте. Казне эти расходы обойдутся в 400 миллионов рублей. «Не во всех городах такая поддержка идёт, но мы будем этим заниматься, нам это под силу, – отметил Дмитрий Бердников. – Что бы ни говорили о дефицитности, сложности бюджета, в 2016 году мы не свернули ни одну социальную программу. Более того, сохранили социальные обязательства. В следующем году политика продолжится, например, по-прежнему будем выплачивать подъёмные врачам, работникам образования».

От насущных проблем разговор перешёл к более жизнерадостным темам. Журналисты хотели знать, какие культурные и спортивные события ждут горожан в следующем году. Дмитрий Бердников рассказал, что он договорился со всемирно известным музыкантом Игорем Бутманом о его участии в традиционных летних мероприятиях. Во-первых, Бутман возглавит джазовый фестиваль под открытым небом, на который обещают приехать коллективы из городов-побратимов. Во-вторых, в День города он вместе с музыкантами примет участие в шествии.

«В прошлом году мы открыли танцевальную площадку на острове Юность концертом Игоря Бутмана, – отметил глава города. – В следующем году эта площадка также будет задействована под проведение концертов».

В следующем году в Иркутске пройдут циклы мероприятий, посвящённых 80-летию Приангарья и 80-летию со дня рождения Валентина Распутина и Александра Вампилова, а также 220-летию со дня рождения и 40-летию со дня канонизации святителя Иннокентия. В частности, к юбилею Валентина Распутина планируется провести Международный литературный форум в рамках фестиваля «Золотой витязь».

Кроме того, в честь 50-летия побратимских отношений Иркутска и японского города Канадзава наши зарубежные партнёры планируют провести в областном центре двухдневный Фестиваль японской культуры.

Значимые спортивные мероприятия запланированы на следующий год. В феврале Иркутск будет принимать чемпионат мира по хоккею с мячом среди девушек. На ноябрь запланирован чемпионат России по дзюдо. Соревнования являются отборочным турниром к Олимпийским играм в Токио.

Который год идут разговоры о том, что городу не хватает полноценного зоопарка. Похоже, желания иркутян начинают сбываться. Местный предприниматель предложил построить на острове Конный парк развлечений. Мэр рассказал, что благоустройство начнётся уже в следующем году с территории рядом с торговым центром «Комсомолл». Вместо кучи рядом со зданием появится парковка для гостей парка развлечений. Кроме того, планируется изменить движение маршрутов общественного транспорта, чтобы люди могли приезжать не только на личном транспорте, но и на автобусах. На первое сентября следующего года предприниматели анонсируют открытие большого колеса обозрения высотой около 50 метров. На этой же площадке разместятся дельфинарий с нерпинарием. Сюда же из ЦПКиО переедет зоогалерея Ивушкиных. С инвестором заключено соглашение о размещении животных из галереи.

Ещё один зоопарк, в том числе для иркутян, появится в районе деревни Нижняя Лисиха в Иркутском районе. Мэрия Иркутска ведёт переговоры с администрацией соседнего муниципалитета и инвестором. Для размещения зоопарка определено место площадью 20 гектаров. Сейчас идёт подготовка к оформлению участка.

В завершение разговора журналисты спросили градоначальника, как он будет встречать Новый год. Оказалось, что никаких экзотических вещей Дмитрий Бердников не планирует. Мэр рассказал, что Новый год он отметит дома с семьёй, обязательно заедет в сквер Кирова. И пригласил горожан в новогоднюю ночь кататься с горки.