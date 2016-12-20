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Губерния: 20 декабря 2016

Общество

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Более 4000

новогодних праздничных мероприятий состоится в Иркутской области с 20 декабря 2016 года по 8 января 2017 года. Участие в них примут более 600 тысяч человек. В связи с этим весь личный состав иркутской полиции будет нести службу в усиленном режиме. Охрану общественного порядка ежедневно будут обеспечивать около двух тысяч сотрудников. Будет создано 58 дополнительных групп немедленного реагирования и 59 резервных следственно-оперативных групп. Помогать им будут сотрудники частных охранных организаций. 

Посты и маршруты патрульно-постовых нарядов максимально приблизят к объектам массового пребывания людей. Перед всеми праздничными мероприятиями места их проведения обследуют со служебными собаками для обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств. Делегации детей, которые отправятся на Кремлёвскую Ёлку в Москву и на Губернаторскую ёлку в Иркутск, будут сопровождать сотрудники полиции. 

В аэропортах области и на железнодорожных станциях сотрудники линейного управления МВД на транспорте организуют дополнительные проверки пассажиров, тщательный досмотр багажа и ручной клади для обнаружения запрещённых к перевозке предметов. На стационарных и контрольных постах ДПС будет усилен досмотр автомобильного транспорта. С несанкционированных парковок, которые будут находиться у мест массового пребывания граждан, с помощью эвакуаторов будут убирать машины. Особое внимание уделят брошенному и бесхозному транспорту.

На работу в режиме повышенной готовности перейдёт также ГУ МЧС России по Иркутской области. Дополнительно будет задействовано 168 человек. 

99 из них – специалисты оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов. 

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