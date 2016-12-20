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Конкурент: 20 декабря 2016

Общество

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Цифры

97 миллионов рублей,

по состоянию на 1 декабря 2016 года, составила общая сумма просроченной задолженности по заработной плате(по наблюдаемому кругу предприятий), передаёт Иркутскстат. В сравнении с предыдущим месяцем она уменьшилась на 0,2%.

19,2  тысячи

незанятых трудовой деятельностью граждан состояло на учёте к концу октября 2016 года в государственных учреждениях Службы занятости населения Иркутской области.

По данным Иркутскстата, из них 13,3 тыс. человек имели статус безработных.

34 558 рублей

составила в октябре 2016 года средняя заработная плата по Иркутской области.

По сравнению с предыдущим месяцем она увеличилась на 2,2%, с соответствующим периодом прошлого года – на 5,5%, передаёт Иркутскстат.

18 процентов 

составило сокращение ввоза мяса и колбасных изделий в Иркутскую область из других регионов России в сравнении с прошлым годом. Эту информацию приводит Иркутскстат со ссылкой на данные за девять месяцев 2016 года. 

218 миллионов рублей

превысила совокупная задолженность по коммунальным платежам 9 тысяч жителей Иркутской области, которые из-за долгов ограничены в праве выезда за границу. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП России сообщает ИА «Сибирские новости».

В отношении неплательщиков судебные приставы-исполнители применяют весь комплекс мер принудительного исполнения, предусмотренный законодательством об исполнительном производстве, в том числе и ограничение в праве выезда за рубеж, если речь идёт о сумме долга, превышающей 10 тыс. рублей.

В результате принятой меры свои долговые обязательства перед предприятиями жилищно-коммунальной сферы исполнили 880 граждан на общую сумму 28 млн рублей.

С января по ноябрь текущего года судебные приставы Иркутской области в пользу коммунальных служб взыскали 509,297 млн рублей.

357 тысяч га

неиспользованной пашни можно ввести в оборот в Иркутской области. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков. 

С 2017 года в Иркутской области ежегодно планируется вводить в оборот до 25 тыс. га неиспользованной пашни. Стимулом для этого послужит новая мера, предлагаемая со следующего года министерством сельского хозяйства региона.

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