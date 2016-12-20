+ добавить комментарий

Смертельно пьяные выходные

Больше пятидесяти жителей Ленинского округа Иркутска отравились спиртосодержащей жидкостью. Большинство – насмерть

Автор: Берт Корк

Понедельник – день тяжёлый. Но и до этого тяжёлого дня не дожили 48 (по данным на вечер понедельника) иркутян. Все выходные в больницы города поступали жители Ленинского округа в крайне тяжёлом состоянии химического отравления, а сводки трёх ведомств – регионального министерства здравоохранения, Следственного управления СК и ГУ МВД по Иркутской области – напоминали оперативную информацию из «горячих точек»: сколько погибших, сколько пострадавших. И весь понедельник при форсированной поддержке местных СМИ подсчитывались потери. «Иркутский репортёр» попытался восстановить хронику локальной катастрофы.

Первые жертвы не установленного на тот момент яда начали поступать в больницы Ленинского округа ранним утром воскресенья, 18 декабря. В течение дня в медсанчасть авиапредприятия и клиническую больницу № 8 поступило десять человек. По сообщению областного минздрава, пострадавшие накануне употребляли спиртосодержащие суррогатные жидкости и, по предварительному заключению медицинских специалистов, получили острые химические отравления неизвестным ядом. Из этих десяти пятеро скончались вскоре после поступления в больницу (точнее, один умер ещё до прибытия «скорой помощи» в приёмное отделение МСЧ ИАПО), пятеро находились в коме.

Всех их доставили экипажи «скорой помощи», все пациенты находились без сознания в крайне тяжёлом состоянии острого химического отравления. Симптомы отравления быстро нарастали, развивался токсический шок. Они поступали по одному, в некоторых случаях по два человека с периодичностью в час-полтора в течение всего дня.

– Это не одна большая компания, мы не можем сказать, что все они знакомы между собой, – прокомментировал произошедшее главный врач медсанчасти ИАПО Евгений Выговский. – Когда поступало по два человека одновременно – да, они приезжали с одного адреса. Те, кто был в сознании, а также сопровождавшие их лица рассказали, что они накануне употребляли спиртосодержащую жидкость «Боярышник» или что-то, что было под маркой «Боярышника». Сейчас проводятся дополнительные исследования и экспертизы, устанавливается химический состав этой жидкости.

К вечеру воскресенья было известно, что погибли восемь человек. Тогда же появилась первая информация по таинственной «спиртосодержащей жидкости». Всех ввело в заблуждение название «Боярышник» – под ним обычно подразумевается аптечная настойка этого растения на спирту, которую деклассированные элементы из-за дешевизны употребляют как заменитель питьевого алкоголя. Кроме того, есть косметическая жидкость для обработки поверхности кожи. Но стало известно, что под привычным названием скрывается концентрат – добавка для принятия ванн, продающаяся в отделах бытовой химии с указанием на этикетке, что употреблять внутрь её запрещено.

Утром в понедельник число погибших выросло до 14 человек.

К этому времени в различных лечебных учреждениях Иркутска находилось 16 пациентов с острыми отравлениями, из них десять – в МСЧ ИАПО, четверо в больнице № 8, ещё двое – в 3-й Кировской. В медсанчасть к десяти часам утра поступили ещё трое пострадавших, умерли трое из числа ранее госпитализированных. К этому времени трое больных, пришедших в сознание, были переведены из реанимации в отделение токсикологии. В отделении интенсивной терапии оставалось семь человек в крайне тяжёлом состоянии.

К вечеру понедельника количество отравившихся составило почти сорок человек, восемнадцать из них скончались. Врачи отказались комментировать социальный статус пострадавших и отвечать на вопросы о том, были ли они из неблагополучных семей, относились ли к категории бомжей.

«Для врачей все люди – приличные. Мы всем одинаково оказываем медицинскую помощь. Они поступают в тяжёлом состоянии, в приёмном отделении их раздевают, поэтому, я не видела, были они в костюмах или обносках», – сообщила одна из медсестёр токсикологического отделения.

– Всем вне зависимости от тяжести состояния была оказана необходимая медицинская помощь. Для организации помощи такому количеству пациентов были дополнительно выделены врачи – реаниматологи, токсикологи, анестезиологи. Был экстренно вызван на работу главный токсиколог Иркутской области, все пациенты были проконсультированы, а лечение назначалось с учётом рекомендаций токсикологов Министерства здравоохранения Российской Федерации, –сообщил Евгений Выговский. – Пострадавшие – обычные люди в возрасте 35–55 лет, поровну мужчин и женщин.

В течение первого дня недели сотрудники областного минздрава подтверждали порядка 20 смертей, но при этом оговаривались: «Это только в наших медицинских учреждениях. Имейте в виду, что пострадавшие могли умирать и дома, не успев вызвать «скорую помощь». Чуть позже эта информация подтвердилась самым страшным образом – прокурор Ленинского района Станислав Зубовский сообщил, что при проверке квартир потенциальных потребителей этого суррогата было поднято ещё четыре тела, а общее количество погибших перевалило за двадцать. Следственное управление СК РФ по Иркутской области, в свою очередь, распространило сообщение о 42 пострадавших и 26 погибших.

– В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции проводятся обыски на торговых рынках, где приобреталась данная жидкость. Установлено свыше 100 мест её реализации, за нарушения правил торговли сотрудниками полиции составлено несколько десятков административных протоколов. Из незаконного оборота изъято более двух тысяч литров спиртного, а также выявлены точки реализации косметического средства «Боярышник». Также изъято свыше двух тысяч ёмкостей этого средства общим объёмом более 500 литров, – сообщили в пресс-службе ведомства. – Продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безо­пасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц), по факту гибели людей после употребления спиртосодержащей настойки. В рамках уголовного дела следователями СК России задержаны два распространителя продукции.

К концу понедельника появились первые версии о причинах произошедшего массового отравления. Как сообщили в областном минздраве, ссылаясь на главного врача МСЧ ИАПО Евгения Выговского, отравления и смерти вызвал содержащийся в концентрате «Боярышник» метиловый спирт. В то же время пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области утверждает, что «в средстве оказался концентрированный метиловый спирт вместо этилового».

Это же подтверждают многие жители Ленинского района, которые говорят, что часто видели, как малоимущие и деклассированные граждане покупают этот раствор для «внутреннего употребления». Как предполагается сейчас, средство, поступившее в продажу, было контра­фактным, произведённым где-то в подсобках торговых точек «самопалом». Однако намеренно или случайно под рукой у фальсификаторов оказался не этиловый, а смертельно опасный метиловый спирт. Что и объясняет огромное количество отравившихся «Боярышником» практически одномоментно – это люди, которые постоянно покупали данную техническую жидкость и не ожидали, что очередная склянка ёмкостью 0,25 литра может оказаться смертельно опасной.

В конце рабочего дня сотрудники причастных ведомств подвели трагический итог «весёлых выходных». 54 человека были доставлены в больницы, из них 33 – с летальным исходом.

На исходе рабочего дня собралась комиссия по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Иркутска. Ею был вынесен проект решения № 17. В целях стабилизации обстановки, сложившейся в городе в результате острых химических отравлений, комиссия решила ввести режим чрезвычайной ситуации с 19 декабря и до особого распоряжения. Для всех организаций независимо от форм и вида собственности введён полный запрет на реализацию несертифицированной продукции, содержащей спиртосодержащую жидкость. При этом заместителей мэра – глав округов Иркутска обязали продолжить подомовой обход неблагополучных семей. А Межмуниципальное управление МВД «Иркутское» совместно с Роспотребнадзором проведёт серию профилактических рейдов по выявлению несанкционированных торговых точек.

Когда верстался номер, ТАСС со ссылкой на замначальника городского УВД Германа Братчикова передал, что подпольный цех по производству спиртосодержащего средства «Боярышник» находился на территории садоводства в Ленинском районе. Кроме «Боярышника» была обнаружена алкогольная контрафактная продукция таких марок, как «Царская охота», «Финляндия серебристая» и других. Были задержаны семь человек, среди них двое предпринимателей, которые продавали «Боярышник» на мелкооптовых рынках. На момент появления этой информации погибли уже 48 человек.

В контексте

Главный врач МСЧ ИАПО Евгений Выговский: «Всем вне зависимости от тяжести состояния была оказана необходимая медицинская помощь. Для организации помощи такому количеству пациентов были дополнительно выделены врачи – реаниматологи, токсикологи, анестезиол Автор фото: Николай БРИЛЬ

Десять лет назад Иркутская область пережила небывалую «эпидемию» отравления суррогатами. По данным на 30 октября 2006 года, в медицинские учреждения Иркутской области по поводу отравления некачественным алкоголем обратились 818 человек. Госпитализированы с диагнозом «токсический гепатит» (отравление спиртосодержащими жидкостями) 675 человек. Из них в тяжёлом состоянии – 187 человек, в состоянии средней степени тяжести – 432 человека, лёгкой степени – 54 человека.

От отравления суррогатным алкоголем уже умерли 30 человек. Случаи массовой госпитализации с диагнозом «токсический гепатит» в регионе начались с посёлка Залари, где с 25 сентября по 12 октября в инфекционное отделение Центральной районной больницы был доставлен 31 человек, сообщало ИА REGNUM.