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Иркутский репортер: 20 декабря 2016

Общество

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Цифры

302 лучших школьника

Иркутска по итогам прошедшего учебного года получили стипендии мэра города.

Все стипендиаты – победители и призёры предметных олимпиад, творческих и интеллектуальных конкурсов, спортивных состязаний, школьные лидеры и активисты детских общественных организаций.

Стипендии мэра получают лучшие ученики общеобразовательных учреждений с 1999 года. За все годы эту стипендию получили более 5000 одарённых учеников города. Иркутск на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции по высокой результативности участия талантливых детей в фестивальной, научно-практической и спортивной деятельности самого высокого уровня. В 2015-2016 учебном году 42 иркутских школьника стали победителями и призёрами международных олимпиад и научно-практических конференций, соревнований и конкурсов различной направленности, 

123 – победителями и призёрами интеллектуальных конкурсов, 69 – победителями и призёрами спортивных состязаний, 87 – победителями и призёрами творческих конкурсных мероприятий, передаёт пресс-служба администрации Иркутска.

2,26 тысячи

тонн снега вывезено с иркутских улиц за прошедшие выходные. 

Затяжной снегопад начался в ночь на воскресенье – уже в 8 утра на посыпку и расчистку дорог Иркутска вышло более ста единиц специализированной техники: 34 комбинированные дорожные машины, 10 тракторных щёток, 10 погрузчиков и 18 самосвалов, один грейдер и 22 единицы сопутствующей техники. На посыпку основных городских магистралей ушло почти тысяча тонн песко-соляной смеси, сто тонн жидкого реагента, а также 26 тонн щебня для посыпки проезжей части на горках и спусках, уточнили в пресс-службе администрации Иркутска.

Днём более 200 работников МУП «Иркутскавтодор» вышли на расчистку от снега тротуаров и остановочных пунктов на магистральных улицах города. Основная работа началась во второй половине дня – после окончания снегопада. На дороги вышли бригады комбинированных дорожных машин с ковшами для сгребания снежной каши с проезжей части. Вдоль магистралей протяжённые заснеженные тротуары также очищали с помощью новой техники. Дворники управляющих компаний вышли на уборку внутридворовых территорий в ночь перед началом рабочей недели. Их основной задачей было расчистить тротуары вдоль домов и входы в подъезды.

В понедельник утром на улицы Иркутска вышло 115 единиц дорожной техники. Снегопад продолжался до позднего вечера. Поэтому основные усилия дорожников были направлены на посыпку дорог и расчистку от образующейся снежной каши основных магистралей. Однако эффективность этого процесса значительно снизил припаркованный в центральной части города личный транспорт. Так что основная часть работ по уборке снега проводилась прешедшей ночью. В связи с этим сотрудники ГИБДД ещё раз обращают внимание автовладельцев, что предельно допустимый скоростной режим в городе составляет 60 км/ч, кроме того, водитель во время движения обязательно должен учитывать текущие погодные условия.

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