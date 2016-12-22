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Восточно-Сибирская правда: 22 декабря 2016

Общество

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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

 № 1 из 1

Труд человека, посвятившего себя энергетике, необходим тысячам людей, в домах которых светло и тепло, тысячам предприятий всех отраслей экономики. Поздравляю всех сотрудников и ветеранов компании «Иркутскэнерго», членов их семей с Днём энергетика и наступающим Новым годом! Энергия – суть движения, так пусть наше движение будет только вперёд, к новым свершениям и победам, согретым теплом наших станций и сердец! 

Компания развивается и ставит перед собой новые масштабные задачи. Но на первом плане, как и прежде, энергетическая и экологическая безопасность, энергетическая и бюджетная эффективность. При этом успешная реализация  наших планов позволит «Иркутскэнерго» и впредь удерживать стратегическое лидерство в сибирской энергетике.

Отдельно хочу поздравить юбиляров Иркутской энергосистемы. В этом году десять лет исполнилось Иркутской электросетевой компании. Памятные даты отмечают гиганты Ангарского каскада – Братская и Иркутская ГЭС. Высочайший профессионализм, опыт, мастерство, самоотверженный труд инженерно-технического персонала позволили этим предприятиям получить признание потребителей и профессионального сообщества.

Благодарю  наших сотрудников за добросовестное отношение к работе. Желаю реализации всех намеченных планов, успехов. Пусть работа приносит вам удовлетворение от достигнутых результатов, а опыт и профессионализм способствуют дальнейшему развитию и укреплению энергетического комплекса. 

В канун Нового года и Рождества от всей души желаю вам удачи, крепкого здоровья и благополучия, семейного счастья!

Олег Причко, генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго»

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