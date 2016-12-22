Волшебство доброй помощи

Автор: Ольга ТЮРНЕВА

Акция «Стань Дедом Морозом» в этом году, по подсчётам организаторов, проходит в филиалах ГК «ЕвроСибЭнерго» шестой раз. Новогодняя ёлка с пожеланиями детей появилась в холле исполнительной дирекции ПАО «Иркутскэнерго» в понедельник, 12 декабря. Уже в среду утром с неё сняли последние письма. В этом году подарки получат более сотни детей не только из Иркутска, Усолья-Сибирского и Ангарска, но и из отдалённых территорий области, куда, как порой кажется, может добраться только Дед Мороз.

«Мне очень хочется телефон зелёного цвета, но бабушка говорит, что это очень дорогой подарок и если все будут просить такие подарки, то кому-то может не хватить, поэтому я буду рад любому подарку от тебя», – это отрывок одного из писем, которые в нынешнем году получили энергетики, чтобы помочь Деду Морозу. Заветная мечта его автора, которого воспитывает одна бабушка, пенсионерка-опекун, теперь точно исполнится: зелёный телефон уже куплен, но перед тем, как попасть в руки будущему владельцу, он пережил путешествие по кабинетам исполнительной дирекции ПАО «Иркутскэнерго».

– В своё время мы столкнулись с тем, что у детей, которые просят такие подарки, дома нет Интернета, – рассказывает ведущий специалист направления благотворительной помощи ПАО «Иркутскэнерго» Ирина Яковук. – Но, конечно, детям нужны в них первую очередь игры, поэтому мы просим коллег из управления информационных технологий «закачать» в них всё, что только можно. Как-то раз сотруднику, который этим занимался, практически пришлось ночевать на работе среди 20 таких телефонов.

В этом году ребята пишут о совсем простых вещах. «Телефонов и планшетов буквально пяток. Достанутся они ребятишкам-инвалидам – кто-то из них постоянно находится в больнице», – рассказывает Ирина. «Заявки» на гаджеты, которые, очевидно, были самыми дорогими подарками, забрали буквально через несколько минут после того, как их развесили на ветках новогодней ели в исполнительной дирекции. Остальные пожелания – роботы, машинки, игрушки, наборы рисования – тоже без внимания не остались: уже на второй день детских писем не было.

Впрочем, пока поток писем Деду Морозу не иссякает – ждать их в «Иркутскэнерго» будут вплоть до 23 декабря. А уже на следующей неделе подарки отправят юным хозяевам. В этом году их в рамках акции «Стань Дедом Морозом» получат более 120 детей из малообеспеченных семей, ребята с инвалидностью, воспитанники областных интернатов. В числе участников акции нынче оказались ученики одного из специализированных иркутских классов.

– С ними мы познакомились в прошлом году, – вспоминает Ирина Яковук. – Это экспериментальный класс, там вместе учатся ребятишки с синдромом Дауна и аутизмом. Их мамы рассказывают о том, насколько эти дети крепко сдружились. Хотя ребята с диагнозом «аутизм» часто категорически сторонятся всех остальных, к своим друзьям в классе они очень привязались. Эти дети сами пишут письма, подаркам очень радуются, запоминают, что кому дарят. Помню, как у нас год назад девочке-аутисту сотрудники подарили страшного годзиллу – такого она попросила у Деда Мороза. Теперь девочка подросла, говорят, стала очень хорошо, вдумчиво рисовать и попросила набор художника. Я даже не сомневалась, что среагируют именно те, кто делал ей подарок в прошлый раз. Причём это были мужчины, поэтому особо запомнилось, как они переспрашивали, увидев, как выглядит годзилла в Интернете: «Может, всё-таки лучше купить куклу?» Но у девочки немного другое восприятие – она была абсолютно счастлива благодаря своей игрушке.

Подобные истории участники акции «Стань Дедом Морозом» могут воспоминать десятками: «Один мальчик как-то написал, что хочет настольный футбол – мужчины купили ему такой подарок. А вместе с этим ещё и огромную коробку с хоккеем, сказали, что, подумав, решили – один футбол дарить нельзя. У всех наших коллег как-то всё от чистого сердца: если ребёнок попросил зайчика, то подарят такого, что все ахнут».

Готовят подарки детям в «Иркутскэнерго» всей компанией – от секретарей, сотрудников технических отделов, бюджетных, договорных, и до высшего управляющего звена. «Постоянно звонят из филиалов, – упоминает Ирина Яковук. – Из Восточных сетей, учебного, инженерного центров – все, кто знает, что в исполнительной дирекции поставили ёлку с письмами. Может, и есть люди, кому такой общий подход не нравится, но мы всегда говорим: если душа к этому не лежит – не надо заставлять себя, берите один подарок на весь отдел, а если со­-

всем не хочется, то лучше вообще не надо – все детские письма без внимания не останутся. Открытки в этом году закончились очень быстро, а люди всё продолжают звонить: кто-то вышел из отпуска, кто-то просто не успел снять послание с ёлки».

Однако спрос на помощь есть всегда, с грустью признают в компании:

– Звонки продолжаются. Люди же не от нахальства просят помощи, а потому, что ничего другого не остаётся. Вот одна мама девочки-инвалида позвонила в соцзащиту, говорит, что первый раз в жизни обратилась с просьбой. Ей сказали, что новогодние списки были сформированы ещё 25 ноября и они не смогут помочь. В таких случаях я говорю службам перенаправлять людей на нас – мы без ответа запросы не оставим, и если есть возможность помочь, этот шанс упускать нельзя.

На связь с семьями, которым нужна помощь, по рассказам ведущего специалиста направления благотворительной помощи ПАО «Иркутскэнерго» Ирины Яковук, в компании выходят через общественных деятелей, отделения Детского фонда и благотворительные организации. «Мы подхватываем их просьбы, – говорит собеседница «ВСП». – Нам принесли в этом году письмо от пятилетней девочки, которая справилась с раком. Это удивительная история – её семья из Братска, она младшая из трёх сестёр. Когда дочь заболела, родители продали квартиру, машину. Благодаря собранным средствам удалось провести лечение, у ребёнка наступила ремиссия. Сплочённость этой семьи так тронула всех, что маму пригласили в Москву и в торжественной обстановке присвоили звание лучшей мамы России. Но, конечно, эти люди продолжают жить очень скромно: в семье работает один папа. Очень хочется таким людям помогать».

Бывают у героев писем к Деду Морозу и ещё более сложные жизненные ситуации. Один из самых габаритных подарков этого года – велосипед – отправится к восьмилетнему мальчику, который мечтал о нём три года. У ребёнка пересажена почка, донором для сына стала мама. Теперь в этой семье из двух человек инвалиды и мама, и сын, денег хватает только на лекарства. «Три года мальчик писал Деду Морозу письма, но в этом году его обращение попало к Дедам Морозам из «Иркутскэнерго». А в этом году, конечно, придёт, и велосипед у малыша будет», – говорит Ирина.

Кроме исполнительной дирекции ПАО «Иркутскэнерго» свою новогоднюю ёлку установили в Иркутской энергосбытовой компании. «Они, как и многие другие филиалы, в Черемхове, Усолье-Сибирском, Ангарске, самостоятельно запустили эту благотворительную акцию, – говорит Ирина Яковук. – В этот раз они также, без сомнения, помогут нам доставить подарки в самые отдалённые районы – например, далёкий детский дом в Нижнеудинске».

В списке получателей подарков встречаются, например, жители Ербогачёна, куда доставить новогодние сувениры в срок не так-то просто. «Но мы находим способы, люди помогают – просят коммерсантов, которые едут в ту сторону по зимникам, – рассказывает Ирина. – Они тоже будут помощниками Деда Мороза».