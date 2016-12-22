В прямом контакте с потребителем

Автор: Мария Никульшеева

Алексей Хвостов в мае 2016 года возглавил ООО «Иркутскэнергосбыт». В числе приоритетных задач компании новый руководитель называет повышение платёжной дисциплины, обновление программных продуктов. Алексей Хвостов отмечает, что в этом году «Иркутскэнергосбыту» удалось добиться положительных результатов – на 394 млн рублей снизился прирост дебиторской задолженности по тепловой и электрической энергии по сравнению с 2015 годом.

«С управляющими компаниями мы также стараемся выстроить прозрачные схемы»

– Алексей Юрьевич, сколько лет вы трудитесь в энергетике, в каких сферах и на каких предприятиях работали до «Иркутскэнергосбыта»?

– В 2001 году, сразу после окончания Иркутской государственной экономической академии, пришёл в «Иркутскэнерго». После обычного собеседования стал экономистом в группе тарифов производственно-экономического отдела.

– Насколько актуальной для вас как руководителя крупной сбытовой структуры сегодня выглядит проблема задолженности потребителей за энергоресурсы?

– Это одна из самых основных функций энергосбыта. Я бы назвал даже не задолженностью, а необходимостью стимулировать потребителей к оплате потреблённых энергоресурсов полностью.

– Какова картина платёжеспособности по разным сегментам потребителей?

– Мы выделяем две крупные группы – это население и юридические лица. Население является гораздо более дисциплинированным плательщиком в отличие от юридических лиц. При этом наш регион – один из лидеров в России по платёжной дисциплине физических лиц. Уровень собираемости за электрическую энергию в этом году составляет 99,2%, в 2015 году этот показатель был равен 98%.

Среди юридических лиц основная проблемная категория – предприятия ЖКХ. Среди них крупная группа должников – это управляющие компании, которые не являются поставщиком ресурсов, а выполняют посреднические функции при сборе денег за чужой ресурс. Как правило, УК не нацелены на результат, у них нет мотивации для увеличения собираемости. Дебиторская задолженность предприятий ЖКХ перед энергосбытовой компанией составляет, по данным на 1 ноября, 2,8 миллиарда рублей. Из них 1,2 миллиарда приходится на долги управляющих компаний.

– Какие компании-должники находятся в проблемной категории?

– Это объекты малой энергетики, которые занимаются поставкой коммунальных услуг населению, – котельные и водоканалы. Мы не можем ограничивать поставку электричества для водоканалов и электрокотельных. Когда они продают собственный продукт – воду и тепло, у них тоже возникают проблемы с оплатой. Выбирая направление своих расходов (выплата зарплат, налогов, покупка топлива) и понимая, что электроэнергию по закону им отключить не можем, эти контрагенты, как правило, рассчитываются с нами с одними из последних. Нет проблем с платёжной дисциплиной только у водоканалов в Иркутске и Ангарске.

– Что с этим делаете?

– У нас около четырёх лет работает система заключения агентских договоров. Например, мы выступаем агентами по сбору платежей за тепло среди потребителей котельных, а затем расщепляем средства в соответствии с тарифным соглашением. Доля платежа, которая приходится на электроэнергию, остаётся у нас в счёт погашения долгов. Это честные условия. Такие договоры заключены с 20 котельными. В 2017 году мы рассчитываем эту программу расширить.

– Предприятия ЖКХ охотно идут на это?

– Убеждаем, объясняем преимущества. При этом у них есть право расторгнуть договоры в течение месяца. За всё это время ни одно предприятие этим правом не воспользовалось. Самым ярким примером служит Нижнеудинское коммунальное управление: после заключения с ним агентского договора в январе 2014 года мы смогли остановить рост долгов и обеспечить их снижение.

С управляющими компаниями мы также стараемся выстроить прозрачные схемы – заключаем договоры с каждым физическим лицом. Переход на прямые расчёты возможен с согласия самих управляющих компаний. Либо когда УК не могут выполнить свои обязательства перед нами, а задержка платежей составляет более трёх месяцев.

С начала 2016 года система прямых расчётов действует практически на всей территории Иркутской области, кроме Саянска, Зимы, Шелехова, Иркутска. Созданные управляющими компаниями в Саянске и Шелехове расчётно-кассовые центры достаточно эффективны, и там у нас почти нет проблем с долгами. В Иркутске исторически управляющие компании не очень охотно шли на заключение с нами агентских договоров. Но в последнее время ситуация меняется. Всего в областном центре примерно 250 тысяч потребителей. Если на начало 2016 года прямые расчёты велись по 40 тысячам лицевых счетов, то к концу текущего года их число выросло до 84 тысяч. В следующем году планируется перевести на прямые договоры ещё 110 тысяч иркутян.

Актуальным примером может служить иркутская управляющая компания «Приморский», задолженность которой перед энергетиками составляет более 65 миллионов рублей. Клиенты «Приморского» с 1 декабря рассчитываются с нами напрямую. Все жители домов, обслуживаемых УК, были уведомлены. И сейчас ведётся кампания по заключению договоров с физическими лицами, около 1200 человек уже это сделали. Всего в УК было 4,9 тысячи лицевых счетов. Для нас договор теплоснабжения с физлицами является публичным, и даже его отсутствие в письменной форме не освобождает нас от ответственности перед жителями. С 1 декабря 2016 года 4,9 тысячи договоров уже в силе. В письменной форме они подписываются для закрепления позиций и для того, чтобы люди чувствовали себя увереннее.

– В каких районах и городах потребители наименее дисциплинированны? И почему?

– Одна из проблемных зон – Усолье, Усольский район, это связано с закрытием градообразующего предприятия «Усольехимпром». К проблемным я бы отнёс Нижнеилимский, Усть-Илимский, Братский районы. Там сохранились электрокотельные, которые производят дорогостоящую тепловую энергию, используюя электроэнергию. Все остальные районы работают в нормальном режиме.

– Как вы взаимодействуете с должниками, какие меры предпринимаете для сокращения задолженности?

– Все механизмы и ресурсы изыскания задолженности в правовом поле – претензионно-исковая работа, исполнительное производство, банкротство – мы используем на сто процентов.

– Насколько эффективным является каждый из названных вами методов взыскания долгов?

– У нас есть стандартные правила взыскания долгов. Мы начинаем контактировать с должниками с автодозвона. Вторая мера – стандарт­ная претензия. Третья, очень действенная, но она не ко всем применима – ограничение и отключение подачи ресурсов. Четвёртая – иск. После получения исполнительного листа начинается работа в исполнительном производстве. Там первую скрипку играет Федеральная служба судебных приставов, мы тесно с ними взаимодействуем. В исполнительном производстве у нас происходит большая доля взысканий. Судебные приставы с точки зрения дебиторской задолженности проводят существенный объём работы. В последнее время мы устраиваем совместные рейды с приставами. В конце прошлого года мы передали им в пользование систему «Дорожный пристав», в которой видеокамера и программное обеспечение идентифицируют должника по госномеру автомобиля. Сейчас мы планируем купить ещё несколько комплексов, для того чтобы территориально закрепить их в крупных городах – Ангарске, Братске и Шелехове.

– Есть ли тенденция к снижению платёжеспособности со стороны бизнеса на фоне кризисных явлений?

– За последние несколько лет ситуация существенно изменилась. Помимо тех примеров, когда закрываются крупные предприятия – БЦБК, «Усольехимпром», – промышленность сократила объёмы потребления, внедрила энергосберегающие технологии. Мы видим: происходит снижение нагрузок. Это не сказывается на долгах, но влияет на объём потребления. Второй тренд, который очевиден для нас, как ни странно, в период кризиса – резкое увеличение потребления электроэнергии населением. Этому способствуют увеличение энерговооружённости каждого человека и внутриобластная миграция: резко развиваются Иркутск и его пригороды. Потребление на юге Иркутской области связано с интенсивностью застройки. Но, так или иначе, группы населения, не платившие в прежние времена, копят долги и сейчас. Добросовестные плательщики по-прежнему ведут своевременные расчёты.