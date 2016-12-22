+ добавить комментарий

Социальное направление

Инициативы En+ Group находят активную поддержку у сибиряков

Сразу два социальных проекта En+ Group стали победителями конкурса «Лучшие социальные проекты России» нынешней весной. Традиционный фестиваль робототехники «РобоСиб», который в этом году прошёл в Иркутске в четвёртый раз, признан лучшим в категории «Образование и наука». Экомарафон «360 минут ради Байкала» получил статус лучшей акции в номинации «Экологические проекты и инициативы». Оба проекта, отмеченные на всероссийском уровне, – лишь часть социальных инициатив, запущенных En+ Group на территории Сибири. Всего их насчитывается не менее десятка. О самых важных и ярких рассказывает «ВСП».

Экомарафон «360 минут»

В этом году экомарафон «360 минут» перестал был локальным проектом, объединив под своими знамёнами более 16 тысяч волонтёров со всей России. Начатый на Байкале пять лет назад проект в этом году вырос до всероссийских масштабов и расширил географию: теперь он проводится не только на берегах глубочайшего озера планеты, но и на территории сразу четырёх заповедников Сибири и Дальнего Востока. Помимо финальной 6-часовой акции по уборке мусора, которая традиционно проходит 10 сентября, экомарафон включает в себя около двух десятков экологических мероприятий, например очистку от надписей красноярских Столбов, а также строительство троп в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье.

«РобоСиб»

Забота об экологии Байкала – одна из основных задач En+ Group как экологически ответственного бизнеса

Прошедший в конце ноября фестиваль робототехники «РобоСиб-2016» стал не только четвёртым по счёту, но и самым масштабным за историю своего проведения. В этом году участие в нём приняли более 600 человек из 27 городов Сибири – представители 297 команд, соревновавшихся в 17 направлениях. Проект, запущенный в 2012 году компанией En+ Group и благотворительным фондом Олега Дерипаска «Вольное дело», реализуется в рамках всероссийской образовательной программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России». Победа на «РобоСибе» даёт возможность не только попасть на всероссийские соревнования «Робофест», но и заявить о себе на международном уровне. В прошлом году команда юных инженеров из иркутского лицея ИГУ по итогам «РобоСиба» приняла участие в открытом чемпионате Китая FIRST China Open в Шанхае и получила приз за оригинальное инженерное решение.

«Школа нового поколения»

Программа «Школа нового поколения» реализуется в Сибири En+ Group и фондом Олега Дерипаска «Вольное дело» уже пятый год и, по словам организаторов, считается их большой гордостью. С 2011 года участниками программы стали 20 000 педагогов и школьников из более чем 20 образовательных учреждений Приангарья, Красноярского края, республик Хакасия и Тыва, а также Забайкалья. Участие в ШНП подразумевает непрерывный образовательный процесс, участники проекта задействованы во многих проектах En+, включая «Школу бережливого мышления», лагерь «Сердце Байкала», «РобоСиб», экомарафон «360 минут».

«Энергия будущего»

«Мы поставили перед собой цель возродить чемпионские традиции Сибири», – говорит о проекте «На лыжи» президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе

Новый образовательный проект En+ Group и корпоративного университета «ЕвроСибЭнерго» «Энергия будущего» стартовал в столице Восточной Сибири нынешней осенью. Участники лекций, организованных в рамках проекта, с разных углов могут взглянуть на перспективы развития энергетики в ближайшие 10–15 лет. Первые лекторные сессии были организованы на базе технопарка ИрНИТУ в начале октября. Планируется, что лекции для студентов, посвящённые не только энергетике, но и «зелёной экономике», перспективе использования невозобновляемых ресурсов, климатическим изменениям, технологиям связи и коммуникаций, будут проходить в течение всего года не только на площадке иркутского политеха, но и в красноярском Сибирском федеральном университете.

Благотворительный проект «На лыжи!»

В мае 2016 года En+ Group совместно с компанией «РУСАЛ» запустили благотворительный проект «На лыжи!», направленный на возрождение лыжного спорта в Сибири. Три направления, реализуемых в рамках проекта, включают в себя подготовку тренеров по лыжным гонкам (уже состоялось три обучающих семинара в Абакане, Иркутске и Красноярске), возрождение массовых юношеских соревнований, а также помощь в экипировке региональных сборных. Самая последняя гонка проекта прошла в Братске 10 декабря, участие в ней приняли две тысячи горожан.

«Байкальская экспедиция»

Образовательный проект «Энергия будущего» запущен на базе иркутского и красноярского университетов

В последние годы экологическое состояние Байкала вызывает всё большее опасение учёных и общественности. Массовое распространение зелёной биомассы водорослей, включая спирогиру, грозит уничтожить привычную экологию прибрежной зоны. Чтобы разобраться в происходящем и дать всю оценку переменам, в мае нынешнего года En+ Group совместно с молодёжным благотворительным фондом «Возрождение земли сибирской» запустили экологический исследовательский проект «Байкальская экс­педиция». Главным итогом акции стали не только первые результаты токсичности водорослевой биомассы, но и попытка найти спирогире применение в хозяйственных целях – в качестве удобрений и основы для крафтовой бумаги.

Школа экологического предпринимательства

Школа экологического предпринимательства (ШЭРП) – также итог сотрудничества En+ Group и благотворительного фонда «Возрождение земли сибирской». Впервые проект был запущен в 2012 году в Байкальске, где после закрытия БЦБК как никогда актуальна тема создания системы развития моногородов. ШЭРП призвана стать не только образовательной площадкой по созданию кадров для работы в особой экономической зоне на Южном Байкале, но и инкубатором экологических бизнес-проектов. Попытки найти применение байкальской спирогире в этом году осуществлялись как раз в рамках конкурса «Нет спирогире на Байкале», проведённого Школой экологического предпринимательства.

Тур «Молодой МХАТ – Сибири»

Гастроли Школы-студии МХАТ прошли в Сибири этим летом второй раз

Нынешним летом в Иркутске уже второй раз подряд прошли выступления Школы-студии МХАТ. Гастрольный тур, охвативший не только Иркутск, но и Абакан, Красноярск и Дивногорск, организован в Сибири совместными силами фонда Олега Дерипаска «Вольное дело» и En+ Group. В этом году в рамках акции «Молодой МХАТ – Сибири» студенты-актёры сыграли восемь благо­творительных спектаклей, собравших не менее 3 500 зрителей.