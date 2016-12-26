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Парламентские вести: 26 декабря 2016

Общество

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Депутаты ЗС добиваются выделения Усольскому роддому денег из бюджета Иркутской области на новую мебель

Автор: Дунина Кристина

На покупку нового медицинского оборудования и мебели для Усольского родильного дома планируют заложить деньги в 2017 году во время мартовской корректировки бюджета Иркутской области. Об этом 22 декабря 2016 года сообщил председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Андрей Лабыгин во время посещения роддома. Он отметил, что в обновленное здание, капремонт которого планируют завершить к началу 2018 года, нельзя ставить старую мебель. «Мы часто сталкиваемся с тем, что даже после проведения ремонта в учреждениях остается старая мебель, однако должны быть созданы максимально комфортные условия. Поэтому при корректировке бюджета в марте мы рассмотрим вопрос о выделении дополнительных средств на приобретении мебели», – пояснил Андрей Лабыгин. Депутат попросил руководство больницы составить смету того, что необходимо купить роддому.

Во время выездного заседания депутаты комитета по здравоохранению посетили отделение гинекологии Усольского родильного дома, в котором недавно был завершен капремонт. На него из бюджета-2016 выделили 12,1 млн рублей. В ближайшее время в отремонтированных помещениях начнёт работать родильное отделение, а здание нынешнего родильного дома закроется на ремонт. Напомним, на капремонт Усольского родильного дома в бюджете Иркутской области на 2017 год заложено 101,1 млн рублей. Андрей Лабыгин отметил, что комитет направит в министерство финансов Иркутской области письмо с просьбой о скорейшем выделении средств, чтобы торги на проведение работ и сами работы провели как можно раньше.

В нынешнем году к Усольской городской многопрофильной больнице были присоединены детская больница, станция скорой помощи и роддом. Как рассказала главный врач больницы Наталья Мельникова, в течение года медучреждению удалось не только провести ремонт отделения гинекологии, но закупить дорогостоящее оборудование, например, наркозно-дыхательный аппарат для новорождённых. Кроме того, начали работать пять новых специалистов – два неонатолога, два акушера-гинеколога и реаниматолог-анестезиолог. Таким образом, укомплектованность врачебными кадрами составляет 60%, средним персоналом – 75%. Главврач рассказала, что в этом году средняя зарплата врачей выросла на 1%, среднего персонала – на 4%.

Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко рассказал, что за время реорганизации Усольской городской больницы не был сокращён ни один медицинский работник, однако 29 ставок финансово-хозяйственной и административной деятельности были сокращены. Помещения, которые занимали эти сотрудники, освобождены и будут отданы под нужды больницы – там оборудуют дополнительные кабинеты.

Напомним, в конце 2015 года в Законодательное Собрание обратились депутаты думы Усолья-Сибирского, которые выступали против перевода Усольского родильного дома со второго уровня медицинской деятельности на первый уровень, что не позволило бы принимать пациенток с осложнениями. Перевод был запланирован в связи с тем, что на тот момент медучреждение не могло оказывать помощь пациенткам с осложнениями, в частности, из-за отсутствия необходимых специалистов.

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