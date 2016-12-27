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Губерния: 27 декабря 2016

Общество

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Памятные даты

 № 1 из 1
31 декабря 45 лет назад (1971) в Иркутске государственная комиссия приняла в эксплуатацию здание кинотеатра «Баргузин», ныне действующего (ул. Байкальская, 107)

28 декабря 40 лет назад  (1976) открыт Иркутский торговый комплекс (ул. Литвинова, 17). Первым директором была назначена Анастасия Егоровна Ползикова (1928–2011), Почётный гражданин города Иркутска.

29 декабря 60 лет назад (1956) Иркутская городская клиническая больница № 3 Сталинского района (Октябрьский р-н) получила вновь выстроенное здание на ул. Тимирязева, 31, в котором было развёрнуто 75 терапевтических и 75 хирургических коек. Главный врач О.В. Васюхина. Ныне медицинское бюджетное   учреждение   здравоохранения    «Иркутская городская   клиническая  больница № 3» располагается в том же здании.

30 декабря 40 лет назад (1976) в Иркутске сдана в эксплуатацию первая в Сибири и на Дальнем Востоке типовая психиатрическая больница в микрорайоне Юбилейном. В открытии больницы большая заслуга врача-психиатра Светланы Антониновны Миловзоровой. Ныне Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 1.

30 декабря 60 лет назад (1956) Иркутская радиостудия переехала в новое, специально выстроенное здание на ул. Горького, 15. В настоящее время в здании помимо других компаний располагается ГТРК Иркутск (государственная телевизионная и радиовещательная компания).

31 декабря 50 лет назад (1966) в Иркутске сдан в эксплуатацию масложиркомбинат.

31 декабря 35 лет назад (1981) в Иркутске на проспекте Карл-Маркс-Штадт, 1а (ныне пр-т Маршала Жукова) сдан в эксплуатацию новый девятиэтажный жилой дом с так называемой секционно-коридорной системой, ставший первым домом такого типа, построенным в нашей стране.

31 декабря 65 лет назад (1951) исполком Иркутского горсовета утвердил акт государственной комиссии о вводе в эксплуатацию центральной части биофизиологического корпуса Иркутского медицинского института (ул. Красного Восстания, 1). Ныне Иркутский государственный медицинский университет (ИГМУ). Полностью здание было сдано 1 июня 1952 года после устранения всех недоделок и благоустройства территории. Корпус начал строиться в 1936 году по проекту архитектора Апресяна. Был поставлен на консервацию в 1938-м. Возобновлено строительство в 1950 году.

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