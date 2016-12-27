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Губерния: 27 декабря 2016

Общество

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Дорогие иркутяне! Примите самые искренние поздравления с новым, 2017 годом!

Уходящий год 355-летия Иркутска стал знаковым для всех нас и нашего города. Совместными усилиями немало было сделано для его преображения: появились новые скверы, школы и детские сады, дороги и развязки. Эти и многие другие проекты удалось воплотить в жизнь благодаря сплочённой работе городской власти, общественности, социально ответственных предпринимателей. В наступающем году мы сообща продолжим эти благие для любимого Иркутска начинания! 

2017-й объявлен в Иркутске Годом семьи. От души желаю, чтобы для всех нас он был наполнен любовью и заботой дорогих людей, достижениями детей, спокойствием родителей. Здоровья, счастья, мира и добра каждой иркутской семье! 

Дорогие земляки! От всего сердца желаю в новом году исполнения всех желаний, оптимизма, отличного настроения, сил и энергии для достижения поставленных целей!

Дмитрий Бердников, Мэр города Иркутска

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Дорогие иркутяне! Примите самые искренние поздравления с новым, 2017 годом!

Уходящий год 355-летия Иркутска стал знаковым для всех нас и нашего города. Совместными усилиями немало было сделано для его преображения: появились новые скверы, школы и детские сады, дороги и развязки. Эти и многие другие проекты удалось воплотить в жизнь благодаря сплочённой работе городской власти, общественности...

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