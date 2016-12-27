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Губерния: 27 декабря 2016

Общество

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Дневник недели

27 декабря, вторник

В конференц-зале Иркутской государственной областной детской клинической больницы (бульвар Гагарина, 4)  в 14 часов состоится итоговое годовое пленарное заседание Общественной палаты Иркутской области. В рамках заседания пройдёт награждение победителей конкурсов «Гражданский лидер», «Творчество и энтузиазм – в реальные дела», конкурса журналистских работ «Сообщество».

В отделе природы Иркутского областного краеведческого музея (ул. Карла Маркса, 11) в 15 часов откроется выставка породистых кур «Золотой петушок». Посетители увидят около 50 птиц, представляющих более 20 пород и разновидностей кур. Гигантские и карликовые, хохлатые и мохноногие, однотонные и разноцветные, пуховые и курчавые, парами и семьями – все они будут кудахтать и кукарекать в залах отдела природы целый месяц. Иркутяне смогут увидеть такие интересные породы, как сибрайт, мельфлер, йокогама, аям-цемани, китайская шелковистая, голошейная, голландская белохохлая, гамбургская, джерсийский гигант, карликовый кохинхин, павловская и другие.

28 декабря, среда

В Галерее Виктора Бронштейна в Иркутске откроется персональная выставка современного художника-керамиста Андрея Поляницы. Круг творческих интересов талантливого мастера весьма разнообразен: помимо живописи и керамики, он профессионально занимается фотографией, интерьерным и ландшафтным дизайном. Работы Андрея Поляницы можно увидеть в музеях и художественных галереях в России и за рубежом, в частных коллекциях Японии, Кореи и Китая, Великобритании, Германии и Португалии, Австралии и США. В рамках экспозиции будет представлено около 50 работ мастера, среди них около 30 керамических произведений, а также живописные полотна и акварельные этюды. Творчество Андрея Поляницы декоративно, по-своему эмоционально и в чём-то даже иронично. Каждая новая работа мастера не похожа на предыдущую, но при этом вполне узнаваема благодаря своеобразному авторскому стилю. Сам он говорит, что его живопись носит абстрактно-анималистический характер, а образы, воплощённые в красках, изначально приходят к нему через форму, потому что керамический материал способен объединить выразительность скульптуры, красочность живописи и декоративность фактуры. 

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27 декабря, вторникВ конференц-зале Иркутской государственной областной детской клинической больницы (бульвар Гагарина, 4)  в 14 часов состоится итоговое годовое пленарное заседание Общественной палаты Иркутской области. В рамках заседания пройдёт награждение победителей конкурсов «Гражданский лидер»...

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