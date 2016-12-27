+ добавить комментарий

Родительский дом

Многодетная семья из Качугского района встречает 2017 год в усадьбе, восстановленной после пожара

Автор: Ольга МУТОВИНА

Большая семья Копыловых готовится к Новому году. Старшие ребята принесли ёлку, средний сын Миша купил гирлянду и мишуру. Девочки хлопочут над праздничным меню. 2017 год семейство встретит у себя дома, с любимыми блюдами на столе – оливье, селёдкой под шубой, котлетами и голубцами. Мясные полуфабрикаты для праздника приготовлены и заморожены заранее. А вот закусками и выпечкой придётся заняться в ближайшие дни. На праздники здесь принято готовить много вкусного. Дом Ольги Афанасьевны стал родным для 14 приёмных и троих кровных детей. Большинство из них выросли и разъехались по городам и весям, обзавелись собственными семьями и навещают маму во время каникул или отпусков. Официально под опекой Ольги Копыловой сейчас находятся пятеро детей: 16-летний Андрей, 14-летние Аня и Лива, 12-летняя Соня и 9-летняя Женя. Кроме них в семье постоянно живёт взрослый приёмный сын Андрей. Он уже работает, но решил не уезжать из родного дома.

Обычные для любой семьи приготовления к празднику в нынешнем году Копыловы переживают с особыми чувствами. Ещё полгода назад дети вместе с мамой стояли на свежем пепелище. Тогда ни у кого не было уверенности, будут ли они вместе встречать Новый год и получится ли вообще сохранить семью, или ребят отправят в детский дом. («Восточка» дважды писала об этой семье: в номерах от 30 августа 2016 года статья «Испытание огнём» и от 13 сентября 2016 года «Помогли всем миром»). По закону опекун должен предоставить ребёнку жильё. Если необходимые условия создать не получается, органы опеки вправе поставить вопрос о возврате детей в государственные учреждения. В то время под опекой Ольги Афанасьевны находились шесть человек: Миша только закончил школу и ещё не поступил в училище.

Пожар произошёл в ночь с 23 на 24 мая. Огонь полностью уничтожил двухэтажную усадьбу, погибли все вещи и документы. Ольга Копылова – победительница областных конкурсов «Почётная семья» и «Лучшая усадьба». Одна она знает, чего стоило возвести и обустроить особняк. И только она может оценить, каково это – за одну ночь потерять всё, что создавалось годами. Многодетная мать не устаёт благодарить судьбу за то, что все её дети остались невредимы. Во время пожара дом был полон детей. Той ночью в помещении находилось 11 человек, в том числе восемь несовершеннолетних. В одних ночных рубашках домочадцы успели выскочить на улицу.

Потянулись тоскливые месяцы сомнений и тревог. Дети даже на время отказались уезжать из родного дома. Все вместе размещались во времянке. Всё небольшое пространство занимали спальные места. Долго так продолжаться не могло, и Ольга Афанасьевна приняла решение восстанавливать усадьбу на прежнем месте. От дома остался фундамент, его и использовали как основание.

Случилась беда. Но благодаря этой ситуации Ольга Копылова узнала, насколько её уважают и ценят земляки. Люди со всего района собирали для погорельцев вещи и одежду. Деревенские пенсионеры несли по тысяче рублей в помощь семейству. Приятно сознавать, что и наши читатели поддержали многодетную мать. Более 150 тысяч рублей перечислили совершенно незнакомые люди после публикации с просьбой о помощи. Существенную помощь оказал местный предприниматель, откликнулся также председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка, он оплатил материалы для кровли, утеплитель и установку пластиковых окон. С частью расходов Ольга Афанасьевна рассчиталась за счёт банковского кредита.

Под Новый год семья смогла переехать в новый дом. Его планировка предусматривает два выхода. «На всякий «пожарный» случай», – говорят домочадцы. В прошлый раз то, что единственный выход был отрезан огнём, чуть не стоило им жизни. Выбираться пришлось через окно.

Ещё нынешним летом семья горевала на пепелище. Без крыши над головой, без вещей, без документов Автор фото: из архива семьи Копыловых

Внутри всё ещё пахнет свежим деревом. Многое предстоит обустроить – отделать стены и потолок, застелить линолеумом полы, обзавестись мебелью. Но это сейчас не главное. Главное то, что у Копыловых снова есть свой дом, в котором хватит места всем, в который дети могут всегда вернуться.

Одна из приёмных дочерей, Кристина, переехала к мужу в Читу. Они навещали маму Олю осенью, на Новый год вряд ли смогут выбраться. «Приехали, подарков навезли, – улыбается Ольга Афанасьевна. – Помогали мне по хозяйству, Кристина готовила, и убирала, и стирала, пока я по делам ездила. Муж её тоже без дела не сидел. Вот, например, гардины – это он повесил. Молодцы ребята!» Игорь живёт в Иркутске, дома бывает чаще. Он приезжал буквально несколько дней назад. В областном центре он трудится электриком. Работа посменная, если парень будет свободен, на праздники обещает приехать.

Если сможет, Новый год в Манзурке будет встречать и Галя, одна из старших дочерей. Девушка закончила музыкально-педагогический колледж, сейчас живёт в Шелехове, открыла частный детский сад. «Галя хотела приехать, но не знаю, получится ли. Вместе с подругой они занялись ещё одним делом – устроились на турбазу. Там в выходные самая работа. Вот и не знаю, сможет ли вырваться», – рассуждает наша героиня.

Раньше своих сверстников закончил семестр Миша. Ольга Афанасьевна переживала, что он не смог выбрать учебное заведение, пришлось поступать туда, где остались бюджетные места. Ведь после пожара много времени ушло, чтобы восстановить документы. Миша родом из Балаганского района, оттуда ждали его свидетельство о рождении. К счастью, колледж автомобильного транспорта, в который он попал, пришёлся парню по душе. «В школе у него и «троечки» были. Сейчас приехал, показал «зачётку» – только «четвёрки» и «пятёрки». Говорит, учиться нравится. Все зачёты и экзамены сдал досрочно и уже приехал домой на каникулы. Повышенную стипендию получать будет. Он сам довольный, и я довольна», – рассказывает счастливая мама.

Конечно, не всё бывает гладко у её детей. Сейчас Ольга Афанасьевна беспокоится о том, что одна из дочерей, Люба, рассталась с гражданским мужем и осталась на съёмной квартире одна с маленьким ребёнком на руках. Сама находясь в сложной ситуации, мать смогла выделить небольшую сумму, чтобы помочь дочери. «Дома она была такая умница, боевая девчонка. Даже не знаю, как так получилось, что попала она в беду, такой человек ей встретился ненадёжный», – грустнеет женщина.

Вне зависимости от того, нынешним летом ребёнок покинул родной дом или десяток лет назад, со всеми Ольга Афанасьевна поддерживает связь, интересуется, как идут дела, и, если надо, готова подставить родительское плечо.

Автор фото: из архива семьи Копыловых

Стараются не огорчать маму младшие дети. Аня – первая её помощница. Девочка так наскучалась по материнской ласке, что старается всё время быть поближе к Ольге Афанасьевне. Вместе мама и дочь пекут булки, квасят капусту, лепят пельмени. Анина родная сестра Женя увлекается волейболом и баскетболом, с охотой участвует в школьных праздниках. Лива тоже занимается спортом, в основном лёгкой атлетикой. В её копилке несколько десятков медалей и грамот, большая часть наград сгорела в майском пожаре. Ливина сестра Соня тоже спортсменка: девочка с лёгкостью делает сальто и прогуливается по комнате на руках. Немного сложнее маме справляться с хулиганскими замашками самого младшего из братьев, тоже Андрея. Не хватает парню жёсткого отцовского участия.

Нынешний год был трудным для семьи. Нынче некоторые ребята не смогли обойтись без шалостей, отвечать за которые пришлось их маме. В начале года серьёзно заболел родной сын Ольги Афанасьевны, врачи не давали на его будущее никаких прогнозов. Только парень пошёл на поправку – следом беда с домом. Так что свою порцию испытаний Копыловы получили с запасом. Впереди время радостных хлопот – в новом году, в новом доме.