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Губерния: 27 декабря 2016

Общество

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Сергей Меняйло: «Нужно сконцентрировать усилия, чтобы не допустить возникновения новых аварийных ситуаций на объектах генерации и ЖКХ Иркутской области»

Прохождение на территории Иркутской области отопительного сезона 2016-2017 годов обсудили в рамках совещания с членами областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, руководителями территориальных органов власти, которое полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провёл вчера в Иркутске. 

Как отметил полпред, с началом текущего зимнего периода в Иркутской области проявились многочисленные проблемы, связанные с недоработкой органов власти всех уровней и организаций коммунального комплекса. «Отопительный сезон начался с аварий, которые произошли из-за затянувшихся или некачественно выполненных подготовительных предзимних работ; по сравнению с прошлым годом отмечается рост аварийности на объектах теплоснабжения на 34%, электроснабжения – на 25%», – сказал Сергей Меняйло.

На особом контроле ситуация в городе Вихоревка Братского района, в посёлке Эдучанка Усть-Илимского района, на ТЭЦ города Байкальска, в посёлке Молодёжный Иркутского района. Остаётся напряжённым положение с завозом мазута на генерирующие объекты в военных городках. 

«Названные проблемные точки требуют жёсткого контроля, особенно в контексте предстоящих новогодних праздников, – подчеркнул полномочный представитель. – Нужно сконцентрировать усилия, чтобы не допустить возникновения новых аварий на объектах генерации и ЖКХ, проработать алгоритм взаимодействия органов военного управления, региональных органов исполнительной власти, МЧС России». 

Ещё одно направление, которое требует пристального внимания, – это ликвидация задолженности за ранее потреблённые ресурсы. В Иркутской области среди регионов Сибирского федерального округа сложился самый высокий уровень задолженности всех групп потребителей за топливно-энергетические ресурсы – около 6 миллиардов рублей. За ноябрь текущего года сумма долга снижена на 1%. По мнению полпреда, низкие темпы взыскания задолженности говорят об отсутствии системной работы в регионе для решения этой проблемы. 

Также полномочный представитель в ходе рабочей встречи с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко и председателем Законодательного Собрания Иркутской области Сергеем Брилкой обсудил социально-экономическую ситуацию и актуальные вопросы развития региона. Кроме того, Сергей Меняйло провёл совещание с руководителями правоохранительных органов региона.

Сибирский окружной информационный центр

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Сергей Меняйло: «Нужно сконцентрировать усилия, чтобы не допустить возникновения новых аварийных ситуаций на объектах генерации и ЖКХ Иркутской области»

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