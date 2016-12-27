Цифры

4-5 процента

опрошенных руководителей в сферах торговли и услуг считают экономическую ситуацию благоприятной.

Об этом говорят результаты регулярно проводимых органами статистики обследований деловой активности. В конце 2016 года неблагополучной ситуацию сочли 17% опрошенных руководителей торговых организаций и 23% респондентов, представлявших сферу сервиса. До 80% отвечавших на вопрос традиционно ставят «троечку», считая ситуацию удовлетворительной, пишет

ИА «Сибирские новости».

Негативный уклон чуть сильнее выражен среди руководителей сферы услуг. К концу года индекс предпринимательской уверенности у представителей торговли сложился с положительным значением (+3,2 п. п.), в сфере услуг – отрицательный (-17 п.п.).

Как отмечают в Иркутскстате, работая на потребительском рынке, и торговые и сервисные организации имеют общие проблемы. В этих сферах деятельности есть три главных тормоза развития: недостаточный спрос (отметили 65% торговых руководителей и 54% – в сфере услуг), высокий уровень налогов (54% и 34%) и недостаток финансовых средств (44% и 45%). Кроме того, торговля страдает от высокой конкуренции, данный фактор отметили три четверти опрошенных руководителей.

151,6 млрд рублей

было вложено в экономику Иркутской области в январе–сентябре.

Что на 4,1% больше к аналогичному периоду прошлого года, сообщает ИА «Сибирские новости» со ссылкой на Иркутскстат. Это главным образом собственные средства субъектов хозяйствования.

Главное направление инвестиций – в основной капитал: сооружения (52,4% всех вложений), почти четверть (24%) вложено в машины и оборудование. На жилища приходится 2,5% объёма инвестиций крупных и средних организаций, тогда как в предыдущие два года – 5–8%.

За 9 месяцев сданы в эксплуатацию линии электропередачи (308,6 км), трансформаторные подстанции (239,6 кВа), нефтяные скважины (29 единиц). Построены магистральные нефтепроводы (10,9 км), автодороги с твёрдым покрытием (7,1 км), а также другие объекты, в том числе социального назначения.

Общий объём строительных работ за 11 месяцев составил 69,7 млрд рублей ( на 17,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года).

За это время сдано под ключ жильё общей площадью 560,9 тыс. кв. м. После прошлогоднего роста в январе–ноябре (на 41%) нынешний ввод сократился на 20%.

Однако декабрь традиционно корректирует предыдущий результат в большую сторону. Именно в конце года оформляются документы на сдачу в эксплуатацию построенных объектов. Прошлогодний декабрь, в нарушение общей традиции, хоть и обеспечил ввод больше, чем в любой другой месяц (222,3 тыс. кв. м), но по отношению к декабрю 2014 года снизил объём на треть. Общий результат 2015 года – рост объёмов жилищного строительства на 10%. Каким будет итог текущего года, покажет декабрь.