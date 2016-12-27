Центр СПИД призывает жителей региона меньше рисковать здоровьем в новом году

В преддверии новогодних каникул Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (Центр СПИД) напоминает жителям региона о необходимости беречь собственное здоровье во время зимних праздников и весь следующий год. По мнению врачей, весёлое времяпрепровождение с алкоголем может способствовать новым случаям заражения ВИЧ-инфекцией.

– В Иркутской области с вирусом в организме живут более 32 тысяч людей, это слишком много, чтобы быть на 100 процентов уверенным, что опасность пройдёт стороной, – говорит Юлия Плотникова, главный врач Центра СПИД. – Половой путь передачи ВИЧ лидирует среди причин заболевания уже 9 лет. Основной костяк новых больных – это люди старше 30 лет, имеющие ­семью, работу, состоявшиеся в жизни. Поэтому мы призываем население региона вести себя сдержанно и помнить о средствах защиты. Особенно в период застолий с большим употреблением алкоголя, притупляющего чувство опасности.

По данным официальной статистики, в Прибайкалье незащищённые контакты с начала года уже стали причиной более 2,5 тысяч случаев заболевания. С учётом специфики распространения ВИЧ-инфекции, по мнению экспертов, основным методом противостояния ей является просвещение. Областной Центр СПИД провёл ряд крупных профилактических акций, направленных на повышение информированности жителей в вопросах, касающихся ВИЧ-инфекции. Как сообщалось ранее, деятельность медиков была признана лучшей в стране. Соответствующий диплом за свежий взгляд и новаторский подход организации лично вручила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Работа врачей, социальных работников и волонтёров с разными группами населения помогает стабилизировать заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Иркутске уже второй год подряд. В 2015 году новых диагнозов в городе было поставлено на 12,5% меньше, чем в 2014 году, а в 2016 году, по предварительным данным, снижение составило ещё 4,3%. На этом фоне в целом по области ситуация остаётся достаточно сложной. Расширение профилактических мероприятий на удалённых территориях может также способствовать снижению заболеваемости. Для этого Центр СПИД уже провёл несколько крупных акций на промышленных объектах в Братском, Шелеховском и Усть-Кутском районах. В рабочих коллективах прошли лекции о ВИЧ-инфекции и добровольное анонимное тестирование. В течение года врачи и волонтёры провели также 6 выездных семинаров, на которых свои профессиональные знания закрепили специалисты, ответственные по ВИЧ, из 30 муниципалитетов Прибайкалья.

В уходящем году, несмотря на сокращение финансирования, охват добровольным тестированием на ВИЧ жителей региона увеличился более чем на 20%, а число пациентов, получающих антиретровирусную терапию, возросло на 25%. Это позволило обеспечить лечением всех людей, нуждающихся в препаратах по клиническим показаниям.

С учётом специфики распространения ВИЧ-инфекции, по мнению экспертов, основным методом противостояния ей является просвещение

Как считают в Центре СПИД, свой ВИЧ-статус должен знать каждый взрослый житель региона.

– Нынешняя ситуация с ВИЧ-инфекцией складывалась более 20 лет. Её нельзя решить одним махом, это целый комплекс разнонаправленных мер, предпринимаемых на протяжении долгого времени, – объяс­няет главный врач организации Юлия Плотникова. – Современное лечение возвращает больным людям здоровье и шансы на долгую и качественную жизнь. Поэтому число ВИЧ-положительных жителей Прибайкалья не уменьшится, по крайней мере, в течение ближайших 10–15 лет. Вот почему следует очень внимательно относиться к своему здоровью и проходить обследование на ВИЧ-инфекцию хотя бы раз в год. Если результат теста окажется положительным, то это может оказаться первым шагом к спасению собственной жизни. Ведь своевременное начало лечения – до того как иммунная система начинает разрушаться – всегда приносит больший эффект. А первые несколько лет ВИЧ-инфекция протекает практически бессимптомно. Выявить её можно только с помощью специального анализа. За это время может произойти неоднократная передача вируса иммунодефицита другим людям и угрожающее жизни больного развитие болезни.

По словам врачей, в опасной для инфицирования концентрации вирус иммунодефицита человека содержится лишь в крови, сперме, вагинальном секрете и грудном молоке. Исходя из этого, очевидны пути защиты: прежде всего это отказ от потребления инъекционных наркотиков и использование презервативов. Кроме того, очевидно, что при повседневном общении лица, живущие с ВИЧ, не несут никакой угрозы для окружающих. Поэтому страхи и стереотипы в их отношении не имеют под собой никаких рациональных оснований.

Получить подробную информацию по вопросам ВИЧ-инфекции можно по телефону горячей линии 8-800-350-22-99, звонки по Иркутской области бесплатны.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», г. Иркутск, ул. Спартаковская, 11, сайт: aids38.ru.