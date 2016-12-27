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Иркутский репортер: 27 декабря 2016

Общество

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Этот день в истории

1883 год

На 1 января денежные средства Иркутского пожарного общества (открывшего свои действия 1 июня 1881 года) состоят из взносов и единовременных пожертвований в сумме 18 895 рублей 4 копейки, из полученных на капитал процентов в 92 рубля 36 копеек. Действительных членов, принявших на себя обязанность являться на пожары для работы, 154 и почётных, участвующих в деятельности общества материальными пожертвованиями, 406. Пожарное общество приняло в своё ведение городской колодезь на Хлебном базаре, заново перестроило здание, нарубив второй этаж, в котором поставлен резервуар на 70 бочек.

1884 год

31 декабря в 11,5 часа вечера последовало несколько сильных толчков землетрясения, сопровождавшихся повреждениями в зданиях. Иркутяне, собиравшиеся встречать Новый год, были неприятно поражены сим геологическим явлением.

1886 год

30 декабря утром от Глазковой отправились к городу два карбаза, нагруженные товарами и пешеходами, но к городскому берегу вследствие большого ледохода пристать не могли и унесены вниз по реке. Один из них пойман в Жилкинском селении, а другой остановился у второго Лебяжьего острова против Вознесенского монастыря. Люди и товар спасены.

Декабрь. Приехала предсказательница Леонора. Посетители целыми часами ждут своей очереди.

1887 год

Декабрь. Ф.В. Косырев открыл в Иркутске медную и чугунолитейную мастерскую. 

Им в 30 вёрстах от города найдена чугунная руда хорошего качества, дающая 50% чугуна.

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