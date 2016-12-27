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Иркутский репортер: 27 декабря 2016

Общество

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Омуль-нелегал

Западно-Байкальской межрайонной прокуратурой Иркутской области проведена проверка в сфере охраны водных биоресурсов озера Байкал, в ходе которой выявлены и пресечены факты незаконной реализации икры байкальского омуля.

Как сообщила пресс-служба ведомства, установлено, что на рынках Иркутска и Листвянки осуществлялся сбыт икры омуля, незаконно добытого в период нереста на территории Республики Бурятия.

В целях устранения нарушений природоохранного законодательства прокуратура вынесла постановления о возбуждении в отношении семи индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся реализацией омуля, дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регламентов, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан), ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил реализации продуктов животноводства). Все они привлечены к ответственности в виде штрафов.

Кроме того, прокуратура внесла представления в адрес руководителей Центрального рынка Иркутска и муниципального предприятия «Рынок п. Листвянка». Требования прокурора удовлетворены в полном объёме.

В ходе проверки в одном из рыбоперерабатывающих цехов, расположенном вблизи Иркутска, обнаружено более 1 тонны нерестового омуля.

Материалы прокурорской проверки направлены в органы дознания полиции. По факту обнаружения незаконно выловленной рыбы возбуждено уголовное дело по ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов).

Охрана водных биоресурсов озера Байкал находится на особом контроле Западно-Байкальской межрайонной прокуратуры.

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Западно-Байкальской межрайонной прокуратурой Иркутской области проведена проверка в сфере охраны водных биоресурсов озера Байкал, в ходе которой выявлены и пресечены факты незаконной реализации икры байкальского омуля.Как сообщила пресс-служба ведомства, установлено, что на рынках Иркутска и Листвянки осуществлялся сбыт...

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