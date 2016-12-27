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Восточно-Сибирская правда
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100 иркутских школьников,
получивших право побывать на Кремлёвской ёлке, вылетели из аэропорта «Иркутск» 24 декабря в Москву.
Детей сопровождают специалисты министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
77 человек
погибли в Иркутске в результате употребления контрафактного средства «Боярышник», содержащего метиловый спирт, сообщает региональный Минздрав.
«На вечер понедельника в медучреждении скончался ещё один пострадавший, таким образом, от метанола в «Боярышнике» скончались 77 человек, всего пострадавших 123, в стационарах на лечении находятся 16 пациентов», – рассказала РИА Новости представитель минздрава Иркутской области Татьяна Шкурская.
Причиной массовых отравлений людей в Иркутске стало косметическое средство «Боярышник», которое содержит метиловый спирт.
По делу о производстве, хранении и сбыте ядовитой спиртосодержащей жидкости задержаны 23 человека. Для шести из них суд выбрал мерой пресечения содержание под стражей, 10 отправлены под домашний арест, одна задержанная находится под подпиской о невыезде.
В Иркутской области введён режим ЧС, который предполагает запрет на торговлю спиртосодержащими жидкостями, не предназначенными для пищевых целей.
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