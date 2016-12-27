Смертельное недоверие

Автор: Василий Бучинский

Их называют ВИЧ-диссидентами за активное отрицание ВИЧ и вызываемой им болезни. Под статьями о ней в Интернете они оставляют возмущённые комментарии. Врачи Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (Центр СПИД) такие убеждения называют глубоко ошибочными и реально опасными. Порой сами больные отказываются от терапии и препятствуют лечению своих детей.

Центр СПИД, помимо диагностики, лечения и профилактики хронического инфекционного заболевания, занимается социальной и юридической поддержкой граждан, живущих с ВИЧ, оказавшихся в трудной ситуации

Действующее законодательство не позволяет привлечь к ответственности тех, кто распространяет псевдонаучные сведения, несмотря на то, что порождаемое ими недоверие к медицине иногда оказывается смертельным.

Поверила не медикам, а Интернету

В декабре Иркутский областной центр СПИД выиграл иск против 30-летней жительницы Тулунского района. ВИЧ-статус её годовалой дочери вызывает опасения врачей, т.к. мать живёт с ВИЧ уже 2 года, но утверждает, что такой болезни не существует.

Тяжбу за ребёнка начала сама женщина после визитов социальных работников Центра СПИД с просьбами пройти диспансеризацию и обследовать девочку. Мать поверила не медикам, а Интернету. Прочитав на конспирологических форумах сомнительные материалы о всемирном заговоре, женщина написала на медицинскую организацию заявление в прокуратуру с обвинением в геноциде. Инструкции к действию по изоляции своих детей от врачей она нашла тоже во всемирной паутине.

В свою очередь Иркутский областной центр СПИД обратился в суд с просьбой признать действия матери незаконными и обязать женщину обеспечить обследование, диспансерное наблюдение и в случае необходимости лечение своей дочери. Женщина создала реальную угрозу заражения ребёнка до и после его рождения, считают представители истца. Иск удовлетворили по всем пунктам.

– Детей, больных ВИЧ-инфекцией, иногда приходится защищать от необдуманных действий их собственных родителей, – поясняет главный врач Центра СПИД Юлия Плотникова. – С нашей, медицинской точки зрения, просто недопустимо оставаться в стороне от подобных ситуаций. Ребёнок не виноват в том, что получает вирус с рождения, его необходимо лечить, чтобы обеспечить такую же полноценную жизнь, как и у других сверстников. Без терапии такие дети могут мучительно умереть через несколько лет.

Финал истории ещё впереди. Государственная организация, возглавляемая Юлией Плотниковой, помимо диагностики, лечения и профилактики хронического инфекционного заболевания, занимается социальной и юридической поддержкой граждан, живущих с ВИЧ, оказавшихся в трудной ситуации. По словам врача, сотрудники готовятся к новому витку тяжбы. Они допускают, что мать попытается проигнорировать решение суда и продолжит препятствовать лечению дочери.

«У нас отличные результаты. Вот только нет мамы с нами»

История с похожим началом случилась в жизни Александра Иванова (имя изменено). 34-летний иркутянин отличался отменным здоровьем с детства, повзрослев, стал кандидатом в мастера спорта. Любовь всей жизни он встретил 6 лет назад. Потом она стала его женой. Спортсмен регулярно проходил медицинские обследования. Однажды его тест на ВИЧ дал положительный результат.

– Естественно, мы залезли в Интернет, начали читать всё подряд: кто-то говорит о ВИЧ-инфекции, что она есть, кто-то – что её физически не существует. Мне казалось, это дурной сон, это ерунда, это бред: я и бегал, и плавал, выполнял физическую работу, не чувствовал, что чем-то болею, – вспоминает Александр. – Родился сын. Я попросил сдать анализы на ВИЧ также жену с ребёнком, потому что боялся. У всех троих оказались положительные результаты. Надо было сразу идти в Центр СПИД, но это всё время откладывалось на потом.

Публикации в Интернете убедили родителей, что с ними и с их ребёнком всё в порядке. На постепенное снижение своих результатов на тренировках Александр первое время не обращал внимания. Позже его жена стала чаще болеть. Понимание, что ВИЧ есть, пришло, когда болезнь у в общем-то молодой женщины успела развиться.

– Мы думали: грипп, грипп… Пили лекарства – они не помогали, – продолжает Александр Иванов. – Думаю: неделю держится температура, может быть, надо ложиться в больницу. И она мне прямо сказала, что у неё ВИЧ-инфекция с 2009 года, что она меня заразила, что выдаваемые препараты они с сыном не принимали. И вот теперь заболела и, возможно, скоро умрёт. Ей было всего 30 лет.

Немедленно глава семейства отвёз жену и ребёнка в Центр СПИД. Медики предупредили: шансов у матери мало, но профессиональный спортсмен не привык пасовать перед трудностями. Семья стала принимать терапию в строгом соответствии с назначениями. Со временем стали чувствовать улучшение. Но страшнее оказался не сам ВИЧ, а болезни-оппортунисты. У супругов нашли туберкулёз.

– Где-то в течение двух месяцев она угасла на глазах, – коротко резюмирует вынужденный отец-одиночка.

Он понял, как они оба были не правы, когда жена умерла. Сейчас мужчина воспитывает четырёхлетнего сына. Здоровье мальчика благодаря терапии пришло в норму. Отец тоже чувствует себя лучше и уже давно не верит Интернету и новостям. Говорит, это из-за разочарования ото лжи, забравшей жизнь его жены. Их ребёнок мечтает пойти по стопам отца и заняться спортом. Говоря о нём, иркутянин не скрывает улыбки и гордости:

– Он хочет научиться читать. Мы уже знаем все буквы алфавита, прибавляем, отнимаем и делаем другие вычисления в пределах десяти. Выполняем все предписания врачей. У нас отличные результаты. Вот только нет мамы с нами.

Сейчас с вирусом в организме в Прибайкалье живут около 33 тысячи людей. Основным путём передачи ВИЧ остаётся половой – он регистрируется в 76,3% поставленных диагнозов. На втором месте нестерильное потребление инъекционных наркотиков. Оно является причиной 22% заражений.

По официальным данным, более чем в 98% случаев ВИЧ-положительные женщины рожают абсолютно здоровых детей благодаря приёму терапии и соблюдению указаний врачей.

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