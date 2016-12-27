+ добавить комментарий

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Иркутский репортер: 27 декабря 2016

Общество

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«Смена поколений не проходит гладко»

«Байкал-Энергия» поделила победы с «Кузбассом»

Автор: Ника Песчинская

Иркутская «Байкал-Энергия» досрочно обеспечила себе выход в следующий этап первенства России по хоккею с мячом. Набранные на предварительной стадии очки на втором этапе не учитываются. В таких условиях тренерам иркутской команды мотивировать своих подопечных очень сложно. И выезд в Кемерово это подтвердил.

Задачу с мотивацией тренеры решили с переменным успехом – в первом матче  24 декабря  «Кузбасс» превзошёл иркутян. Тем более что кемеровчанам каждая победа нужна как воздух – они сейчас борются за место в четвёрке. Первая встреча закончилась со счётом 5:2 в пользу «Кузбасса». Но на следующий день иркутяне продемонстрировали свои лучшие качества и победили – 11:6.

А теперь – подробности. В первом матче поначалу игра шла равная: кемеровчане открыли счёт, иркутяне сравняли – отличился Михаил Красиков. Потом «Байкал-Энергия» вышла вперёд – Максим Ширяев на 31-й минуте реализовал пенальти. Но в конце первого тайма кемеровчане забили два гола подряд.

Во втором тайме забивали только кемеровчане – счёт 5:2, и главный тренер «Байкал-Энергии» Евгений Ерахтин после матча сказал своим подопечным, что так играть негоже, даже при отсутствии мотивации: 

– Ниже определённого уровня команда такого класса, как наша, не должна опускаться. Хотя есть и другие причины. Обновление команды, перестройка. Мы же понимаем, что результат, который был в прошлом сезоне, – это «потолок» для коллектива, игравшего вместе восемь лет. Мы взяли в поездку молодых игроков, дали им немножко поиграть, почувствовать, как это происходит в суперлиге. Смена поколений назрела. Но она никогда не проходит гладко.

А наставник «Кузбасса» Николай Кадакин, понимая, что на следующий день будет битва и второй матч иркутяне так легко не отдадут, попросил всех болельщиков быть вместе с командой: 

– Игра была очень живая, я нервов много потерял. Спасибо ребятам за то, что они реализовали моменты, но завтра будет другой матч, тяжелее, чем сегодня. Завтра будет интересная игра! 

Слова тренера подтвердились: обилие мячей всегда интересно зрителям. Но одиннадцать голов в ворота «Кузбасса» вряд ли улучшили настроение Николаю Кадакину. А вот кемеровские болельщики обошли иркутских – их на трибунах собралось 2733 человека, а в Иркутске на хоккей с мячом уже ходит меньше тысячи… 

Вторая игра, как и накануне, началась примерно на равных: открыли счёт иркутяне (Павел Дубовик на 7-й минуте), кемеровчане ответили дуплетом, потом «Байкал-Энергия» сравнивает и выходит вперёд – 3:2. А в концовке первого тайма иркутяне вдруг разошлись и заколотили три быстрых мяча в течение трёх минут – 38-я, 39-я и 40-я, отличились Максим Ширяев, Александр Егорычев и Илья Грачёв. 6:2 – и первый тайм завершён. 

Во втором тайме кемеровчане, даже пропустив седьмой гол, не опустили руки. «Кузбасс» воспользовался этой паузой в действиях иркутян и принялся сокращать отставание. При счёте 6:8 шанс был у Игошина. И вот тут, считает Кадакин, если бы его подопечные забили седьмой мяч, то игра сложилась бы совсем иначе. Но вместо этого «Кузбасс»  пропустил девятый мяч, причём из-за рикошета, и это деморализовало команду.

– А нам этот мяч, наоборот, будто сил придал, – сказал Евгений Ерахтин. – На второй тайм  мы вышли явно какие-то расслабленные. Не можем пока стабильно играть все девяносто минут на хорошем уровне. Много молодых ребят, много тактических вариантов – сегодня мы опять  изменили тактический рисунок. Мы понимаем, что нельзя стоять на месте. 

Счёт 11:6 в пользу иркутян, и кемеровская команда – на пятом месте, имея столько же очков, сколько и «Уральский трубник», который на четвёртом. Борьба за место в четвёрке продолжается. А иркутяне же готовятся к следующей паре выездных игр – 28 и 29 декабря «Байкал-Энергия» сыграет в Красноярске с «Енисеем». 

 

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