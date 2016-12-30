Кадровый холод

Автор: Мария Никульшеева

Большим коммунальным скандалом в Вихоревке Братского района, который обернулся крупным кадровым голодом в министерстве ЖКХ Иркутской области, запомнился уходящий 2016 год жителям Приангарья. Несколько дней назад решением губернатора Иркутской области Сергея Левченко министру жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Андрею Капитонову не был продлён контракт. До назначения министра его функции поручено осуществлять заместителю министра – начальнику управления энергетики и газификации министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергею Малинкину.

Самый крупный скандал, получивший резонанс на федеральном уровне, случился из-за некачественной подготовки к отопительному сезону котельной «Водогрейная» в Вихоревке. В городе был введён режим ЧС. Региональное МЧС возбудило в отношении Капитонова административное дело. В ноябре в разгар вихоревского скандала в отставку ушли сразу два замминистра министерства, Олег Шандрук и Александр Трифонов.

Александр Трифонов рассказал, что для него проблемы в Вихоревке были очевидны давно. По его словам, он неоднократно о них говорил в процессе подготовки к отопительному сезону, однако никаких мер не было принято. «22 сентября этого года на заседании правительства Иркутской области я докладывал о готовности региона к отопительному сезону, в том числе и в городе Вихоревке. Но раз так всё получилось, у меня есть возможность подать заявление по собственному желанию», – подтвердил в телефонном разговоре корреспонденту «СЭ» Александр Трифонов.

Отопительный сезон никогда не проходил в Иркутской области гладко. Регион относится к слишком сложным. В этом году без тепла были оставлены северные города и посёлки, в числе которых Вихоревка, Эдучанка, Кропоткин, Мама. О «болевых» точках было известно давно. Ещё летом специалисты, отчитываясь перед руководством на разных совещаниях, обращали внимание на возможные проблемы. В СМИ неоднократно об этом писали.

В итоге16 декабря в Иркутск прибыл заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, главный жилищный инспектор России Андрей Чибис. Тем не менее министерский портфель до сих пор никому не передан. Губернатор допускал в разговоре с журналистами, что он может достаться нынешнему зампреду правительства Руслану Болотову в нагрузку к уже имеющейся должности.

Теперь, когда министерство ЖКХ обезглавлено окончательно, ответ на вопрос, в чём кроются истинные причины замерзания Вихоревки, ищут бывшие и настоящие сотрудники министерства.