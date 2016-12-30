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Сибирский энергетик: 30 декабря 2016

Общество

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На эмоциональной передовой

Раз уж в наших традиционных новогодних колонках мы пишем о личном восприятии прошедших событий, то позволю себе составить свой субъективный рейтинг тем, поднятых в этом году на страницах «Сибирского энергетика». Практически всё, что на наш взгляд было важным, что нас волновало и становилось поводом для бурных дискуссий и эмоциональных обсуждений на редакционных планёрках, так или иначе нашло отражение в материалах «СЭ», а их за год наберётся без малого пять сотен.

 № 1 из 1

Мы искренне переживали и переживаем за жителей посёлка Онгурён и «умных домов» в Ангарске, которые стали заложниками экспериментов с альтернативной энергетикой. За жителей Вихоревки и Эдучанки, для которых тепло и свет – это не вопрос экологичности, технологичности или соответствия мировым трендам, а скорее вопрос наличия или отсутствия этих благ как таковых. В таких непростых ситуациях журналисты «СЭ» чаще всего оказываются на «эмоциональной передовой», получая информацию из первых уст, а потом уже из официальных источников. 

Предметом для моей личной гордости, и я уверена, что и для всей редакции, стало то, что у газеты появилась некая миссия, вполне предметная и общественно полезная, – экологическая. Мы всегда достаточно много внимания уделяли  этой теме, но в этом году заговорили более настойчиво. Сегодня «СЭ», пожалуй, одно из немногих изданий, которое системно и подробно освещает экологические проблемы: от селективного сбора и вторичной переработки мусора до загрязнения Байкала. Если ещё в начале года о глобальных необратимых изменениях озера говорили в один-два голоса, то сегодня это уже набат, который услышали и на федеральном уровне. Наступающий год в России объявлен Годом экологии, надеюсь, что этот факт станет поводом для большего числа материалов с позитивным настроем.

Наряду с отраслевыми и экологическими темами на страницах «СЭ» частыми гостям были материалы, освещающие социальные и образовательные проекты, которые сегодня реализуют в группе компаний Еn+: «360 минут», «Школа нового поколения», летние смены лагеря «Сердце Байкала». Надо сказать, это большая удача для журналиста и редакции, когда тема действительно захватывающая и интересная. В следующем году к этому списку прибавится ещё один проект – «На лыжи!», его мы непременно подхватим и будем держать своих читателей в курсе событий.   

Удачной находкой в этом году, на мой взгляд, стала новая рубрика «День с профессионалом». Рубрика пока ещё проходит «обкатку», но уже отстояла своё право на жизнь и стала постоянной. Искреннее спасибо нашим героям за время, терпение, неподдельный интерес к своей работе и уникальную возможность увидеть профессию изнутри. В будущих номерах мы обязательно продолжим знакомить наших читателей с не менее интересными людьми и настоящими профессионалами своего дела.  

Стоит отметить, что  «СЭ» образца  года в целом претерпел изменения. Мы постарались больше внимания уделить производственным темам, корпоративным проектам и достижениям. Эту тенденцию мы сохраним и в следующем году.

Надеюсь, что в этом году встречи с «Сибирским энергетиком» были для вас интересными и познавательными. Желаю, чтобы ваш личный рейтинг года состоял по большей части из позитивных событий.

Марина Небогатина, главный редактор

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