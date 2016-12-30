+ добавить комментарий

Вложения и достижения

О проектах, сделках и рекордах года – по версии «Сибирского энергетика»

Автор: Егор ЩЕРБАКОВ

Уходящий год для российской энергетики кажется скучным, как всё стабильное. Правила рынка устоялись, революционных изменений в них никто не готовит и не прогнозирует, крупные – величиной в несколько гигаватт – вводы не происходят. Но «Сибирский энергетик» гарантирует: в отрасли произошло немало событий. Мы постарались отобрать наиболее, по нашему мнению, интересные из них.

Усть-Илимская ГЭС меняет колёса

Усть-Илимская ГЭС стала второй станцией АО «ЕвроСибЭнерго», на которой меняют гидротехническое оборудование. Утром 7 апреля 2016 года на неё прибыло новое рабочее колесо – первое в партии из четырёх, которую должен поставить Ленинградский металлический завод, предприятие ПАО «Силовые машины». Модернизация гидроагрегатов под номерами 2, 4, 10 и 12 позволит повысить их коэффициент полезного действия, за время эксплуатации снизившийся до 91-92%, так, что он составит 96,6%. Выработка всей станции при этом возрастёт на 350 млн кВт-ч в год.

Замена рабочего колеса на гидроагрегате № 10 завершилась в июне. Работы на следующей машине начались в ноябре. Реконструкция гидроагрегатов Усть-Илимской ГЭС – часть масштабной программы «Новая энергия», которую «ЕвроСибЭнерго» в феврале представило на Красноярском экономическом форуме. Она рассчитана до 2018 года и предусматривает модернизацию оборудования ещё на двух станциях – Братской ГЭС, где проект по замене рабочих колёс близок к завершению, и Красноярской ГЭС, где он стартует в следующем году. Затраты на реализацию программы составляют 15 млрд рублей. Эффект – увеличение ежегодной выработки гидро­электростанций на 1,5 млрд кВт-ч, что позволит сэкономить 800 тыс. тонн угля и сократить выбросы парниковых газов на 2 млн тонн.

Учли уроки «Фукусимы»

На Нововоронежской АЭС 5 августа 2016 года состоялся промышленный запуск энергоблока № 6 с реакторной установкой ВВЭР-1200. Это самый мощный атомный блок в России – 1200 МВт – и первый в мире блок, построенный с учётом требований бе­зопасности, которые были разработаны после аварии на японской станции «Фукусима». Он относится к так называемому поколению «3+» и является типовым для будущих объектов государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», в том числе зарубежных.

Полной мощности энергоблок № 6 достиг 26 октября. Однако через 15 дней он отключился из-за отказа электрогенератора, вызванного, по предварительным данным, коротким замыканием. Отклонение по международной шкале ядерных событий INES при этом оценили как «ноль», то есть инцидент является несущественным для безопасности станции и персонала. Для того чтобы перезапустить машину, было решено заменить статор генератора – нужную деталь сняли со строящегося энергоблока № 7. Последний тоже строится по проекту «АЭС-2006».

Досрочная либерализация

Гидроэлектростанции Сибири с 1 мая 2016 года перешли на продажу всей мощности по рыночным ценам. Предполагалось, что это произойдёт только с наступлением 2017 года, однако российское правительство решило произвести либерализацию на восемь месяцев раньше. Ещё в 2005 году, когда в Сибири заработал оптовый рынок электроэнергии (мощности), планировалось, что переход на нерегулируемые цены завершится к 1 января 2011 года. Однако после значительного роста конечной стоимости киловатт-часа в правительстве пересмотрели эти планы, решив отложить либерализацию. Сроки при этом не оговаривались.

В результате 28 апреля 2014 года было принято постановление, согласно которому с 1 мая 2014 года по 31 декабря 2015 года доля мощности, которую ГЭС Сибири продают по рыночным ценам, составляет 65%. С 1 января 2016 года она увеличилась до 80%, а ещё через четыре месяца была доведена до 100%. Значительного роста конечной цены на электричество это не вы­звало – влияние стоимости мощности на неё не так велико. Тем не менее в ПАО «РусГидро», комментируя финансовые результаты трёх кварталов 2016 года, отмечают, что влияние на них оказало увеличение выручки от продажи мощности ГЭС второй ценовой зоны. Точная сумма не называется, в целом выручка от реализации мощности станций компании, как гидравлических, так и тепловых, по сравнению с девятью месяцами 2015 года возросла более чем на 1,5 млрд и составила 9,954 млрд рублей.

Полностью частная

Возобновляемая энергетика России может похвастать не только мощнейшей солнечной электростанцией Восточной Сибири – Абаканской, – но и самой северной СЭС в мире – Батагайской Автор фото: из архива En+ Group

En+ Group в июне 2016 года завершила сделку по приобретению 40,29% акций ПАО «Иркутскэнерго» у ПАО «Интер РАО» и его дочерней компании «Интер РАО Капитал». Покупателем выступило ООО «Тельмамская ГЭС» – структура АО «ЕвроСибЭнерго», – которое, в свою очередь, входит в состав холдинга. Сумма сделки составила 70 млрд рублей, оплата будет производиться в несколько этапов с привлечением синдицированного кредита ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ». Таким образом доля En+ Group, ведущей российской индустриальной группы и одного из крупнейших частных инвесторов в экономику Восточной Сибири, в акционерном капитале «Иркутскэнерго» достигла 90,475%. «Завершение сделки позволит нам начать преобразование в единую операционную компанию, – прокомментировал это событие генеральный директор En+ Group Максим Соков. – Это существенно усилит позиции всей группы En+, обеспечит доступ к рынкам капитала и в итоге даст группе возможность реализовать ключевые инвестиционные проекты. Мы уверены, что группа En+ займёт достойное место среди ведущих энергетических компаний мира».

В ноябре ООО «Тельмамская ГЭС» выступило и в роли покупателя плотин Ангарского каскада. Дочерняя структура «ЕвроСибЭнерго» приобрела пять объектов: право- и левобережные плотины Иркутской и Братской ГЭС, а также плотину Усть-Илимской ГЭС. Сумма сделки составила 9,28 млрд рублей и НДС в размере 1,67 млрд рублей. Финансирование обеспечено за счёт кредита ВТБ и Сбербанка. «Приобретение плотин – завершающий шаг в консолидации основных активов «ЕвроСиб­Энерго», – подчёркивает генеральный директор компании Вячеслав Соломин. – Он позволит нам сформировать единый технологический и имущественный комплекс наших ГЭС и усилить работу по их модернизации, повышению надёжности и эффективности».

Энергия рекордов северного солнца

67° 39’ 48.33” северной широты, 134° 39’ 23.52” восточной долготы. Не мощность – 1 МВт, в перспективе 4 МВт, – а географическое положение Батагайской солнечной электростанции сделали её известной. Объект был включён в Книгу рекордов Гиннесса 2016 года. Расположенная в Верхоянском улусе Республики Саха (Якутия) вблизи одноимённого посёлка Батагайская СЭС – самая северная солнечная электростанция в мире. Достижение, согласно официальному сайту Книги рекордов Гиннесса, было подтверждено 2 декабря 2015 года.

Строительство солнечной станции в Батагае – посёлке на 3700 человек, расположенном вне зоны централизованного энергоснабжения и полностью зависящем от северного завоза – началось в 2014 году. Заказчиком было ОАО «РАО Энергетические системы Востока», которое входит в структуру ПАО «РусГидро», генеральным подрядчиком стало ООО «Хелиос стратегия». Сумма контракта составила 185 млн рублей. Первая очередь строительства, введённая в эксплуатацию 23 июня 2015 года, включает 3360 мультикристаллических модулей китайской фирмы Suntech Power по 300 Вт каждый, расположенных на площади 3,8 га. Запуск Батагайской СЭС, отмечают в «РусГидро», позволяет ежегодно экономить 300 тонн дизельного топлива. Сегодня станцию эксплуатирует АО «Сахаэнерго», которому её передали в аренду на 11 лет почти за 188,96 млн рублей.