«Сибирячок» стал совсем взрослый

Автор: Ольга Тюрнева

В уходящем году легендарный детский литературно-художественный журнал «Сибирячок» отметил 25-летие. За четверть века в свет вышло почти полторы сотни выпусков журнала, одним из основателей которого в 1991 году стал поэт Марк Сергеев. Многие из первых читателей уже сами покупают его своим детям, которым до сих пор интересны приключения Сибирячка, сына Кедра. Ему по-прежнему пишут письма – тёплые и трогательные. Чтобы большее число детей могло познакомиться с журналом, с 2014 года его редакция проводит благотворительную акцию «Подписка в подарок». В этом году участие в ней приняли сотрудники ПАО «Иркутскэнерго» и «Сибирского энергетика».

За 25 лет свет увидели почти полторы сотни выпусков «Сибирячка» Автор фото: Николай БРИЛЬ

В 2017 году годовую подписку на «Сибирячок» благодаря энергетикам получат дети из иркутского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, а также семья из Балаганска, где воспитывается сразу четверо приёмных детей. «Мы, узнав об акции, не могли не откликнуться на это предложение, – говорит ведущий специалист управления по связям с общественностью ПАО «Иркутскэнерго» Ирина Яковук. – Теперь весь следующий год ребятишки будут получать «Сибирячок». Надеемся, что они узнают много нового, интересного и полезного».

Для этого уже сейчас в разработке находится первый из шести номеров «Сибирячка», которые увидят свет в будущем году. «Последний выпуск этого, юбилейного, года стал 147-м номером «Сибирячка», – рассказывает главный редактор журнала Татьяна Тихонова. – Каждый номер уникален по идее, авторской задумке, теме. Это очень кропотливая работа, учитывая, что план мы готовим на год вперёд. Представляете, на дворе только декабрь, а мы знаем, что у нас будет в августе и даже будущем декабре».

Следующий год будет посвящён юбилею Иркутской области, которой в 2017 году исполнится 80 лет. В связи с этим среди читателей уже ищут авторов, которые смогут достойно раскрыть эту тему: в рамках акции «Мы здесь живём» предлагается рассказать про Прибайкалье с новой стороны – через незнакомые широкой публике места и местных жителей. «Тема очень непростая, – соглашаются в редакции «Сибирячка», – но мы надеемся, что будет много детских работ, посвящённых этому краю: ждём разнообразия историй, мнений, впечатлений». Как и прежде, авторами «Сибирячка» наравне с именитыми писателями остаются и обычные люди. «У нас большой портфель работ – огромные папки с пришедшими рассказами и историями. Мы их читаем, достаём, что-то печатаем, что-то нет. Но на каждое письмо, пришедшее в редакцию, мы отвечаем».

Сейчас редакция «Сибирячка» во главе с главным художником Александром Муравьёвым готовит первый выпуск будущего года. Он, как и предыдущие, будет состоять не только из самого журнала, но и из внутренней вкладки. Это будет плакат, на котором с одной стороны расположится большой сканворд, а на обороте – карта Приангарья. «Там будут размещены не только 80 фактов об Иркутской области, – рассказывают авторы. – Мы задумали расположить на карте гербы районов и городов в чёрно-белом варианте. Читатели журнала должны будут на их место вклеить цветные стикеры, которые получат в остальных номерах – всего 32 наклейки». Сейчас редакция ведёт большую подготовительную работу для воплощения этой идеи: в процессе выяснилось, что у некоторых муниципалитетов своей официальной символики просто нет, а там, где она существует, нужно добиться разрешения на использование этих символов. «Мы малых задач в рамках своих проектов не ставим, – улыбается Татьяна Тихонова. – Иногда сами потом думаем, как воплощать то, что напридумывали».

Фантазия редакции страницами журнала не ограничивается: только в год празднования своего 25-летия «Сибирячок» провёл больше десятка мероприятий.

– Каждое было особенным, – вспоминает Тихонова. – Мы столько детей смогли пригласить участвовать! На День защиты детей 31 мая провели театральные встречи. Готовили их месяца три – до этого в течение года ребята делали либо спектакли о Сибирячке, либо постановки, основанные на материалах журнала. Для нас было очень важно, чтобы участвовали коллективы не только из больших городов, но и из деревень, сёл. Представьте, как это здорово: придумать декорации, показать спектакль сначала у себя, а потом здесь. Мы проводили мероприятие на территории усадьбы Сукачёва, на открытом пространстве, зелёной траве. Это было прекрасно, столько было детей из детских домов, разных центров, бабушек с внуками, мам с детьми. Весь день показывали спектакли, разговаривали, веселились. Но самое главное, что в основе всего были «Сибирячок» и произведения, которые в нём печатались. Это был праздник с хорошей идеей, не случайно его назвали «Литературные встречи на земле Сибирячка».

Кроме собственных проектов «Сибирячок» становится участником и других областных и городских акций, фестивалей. В этом году редакция журнала освещала события детской площадки фестиваля искусств «Культурная столица». Но редакция говорит, что сил у неё хватит и на большее. «Мы бы очень хотели делать издательский проект, – делится Татьяна Тихонова. – У нас есть опыт в этом деле: прекрасная энциклопедия, книга, посвящённая байкальским эндемикам, наборы открыток с лучшими журнальными иллюстрациями или набор настольных игр, которые мы придумываем для наших читателей. Они удивительные, пишут трогательные письма – иногда радостные, иногда печальные. Но, как и 25 лет назад, они просят хороших сказок, удивительных историй и интересных заданий – в этом дети не меняются».