Уважаемые коллеги, друзья! Сердечно поздравляю вас с наступающим 2017 годом и Рождеством!

Новый год всегда зажигает в сердцах людей новые надежды и дарит новое счастье, новые свершения, удачу во всех начинаниях, успех в делах!

Пусть этот праздник принесёт в вашу жизнь добро, благополучие, счастье и исполнение всего того, о чём вы давно мечтали.

Желаю вам, чтобы работа приносила не только моральное, но и материальное удовлетворение, чтобы в наступающем году в вашем окружении были только приятные, добрые, умные и честные люди, а семейный дом был полон счастливыми улыбками родных и близких, смехом детей, приятными сюрпризами, эмоциями и позитивом.

Хорошего вам настроения и счастливых новогодних праздников!

С Новым годом, с новым счастьем!

Евгений МАЙДАНОВ, председатель ППО ОАО «Иркутскэнерго»