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Восточно-Сибирская правда
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Уважаемые коллеги, друзья! Сердечно поздравляю вас с наступающим 2017 годом и Рождеством!
Новый год всегда зажигает в сердцах людей новые надежды и дарит новое счастье, новые свершения, удачу во всех начинаниях, успех в делах!
Пусть этот праздник принесёт в вашу жизнь добро, благополучие, счастье и исполнение всего того, о чём вы давно мечтали.
Желаю вам, чтобы работа приносила не только моральное, но и материальное удовлетворение, чтобы в наступающем году в вашем окружении были только приятные, добрые, умные и честные люди, а семейный дом был полон счастливыми улыбками родных и близких, смехом детей, приятными сюрпризами, эмоциями и позитивом.
Хорошего вам настроения и счастливых новогодних праздников!
С Новым годом, с новым счастьем!
Евгений МАЙДАНОВ, председатель ППО ОАО «Иркутскэнерго»
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