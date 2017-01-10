Rambler's Top100
rss       
 

Восточно-Сибирская правда: 10 января 2017

Общество

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

Памятные даты

 № 1 из 1
12 января 95 лет со дня рождения Аркадия Ильича Гутерзона (1922–1981), иркутского художника, работавшего в жанре портрета, автора полотен историко-революционной тематики. Им написаны портреты «Геолог Коноплёв», «Женщина с острова Ольхон» и другие

350 лет назад (1667) стольником и воеводой П.И. Годуновым сделан первый русский чертёж Сибири. На карте изображены реки Енисей, Ангара с Окой, озеро Байкал.

325 лет назад (1692) в Иркутске освящена деревянная Тихвинская церковь — старейшая постройка Вознесенского монастыря. Позже, в 1731 году, под алтарём будет погребено тело Иннокентия – первого самостоятельного епископа  Иркутского и Нерчинского.

240 лет назад (1777) в Иркутске начато строительство нового каменного здания церкви во имя архистратига Михаила Архангела – Харлампиевской. Строительство окончено в 1806 году. Постановлением ВЦИК от 10 марта 1932 года церковь закрыли, сначала в здании устроили общежитие, затем там располагалась библиотека ИГУ. В 1995 году церковь объявлена памятником культуры федерального значения. В конце 1990-х гг. здание церкви возвращено Иркутской епархии. 13 декабря 2009 года был освящён нижний Михаило-Архангельский придел и возобновились богослужения. К 350-летию  города Иркутска – в 2011 году – завершены восстановительные работы. 

10 января 185 лет со дня рождения Александра Дмитриевича Горемыкина (1832–1904), генерал-губернатора Восточной Сибири в 1889–1900 годах, Почётного гражданина Иркутска. Много внимания уделял устройству переселенцев и вопросам землепользования, при нём был введён лесной надзор и предприняты другие меры по охране природы. А.Д. Горемыкин многое сделал для благоустройства Иркутска и развития образования в городе, при нём был построен новый городской театр (ныне Иркутский академический драматический театр имени Н.П. Охлопкова).

10 января 105 лет назад (1912) в Знаменском предместье Иркутска открылась первая в этой части города частная аптека.

10 января 45 лет назад (1972) открылся Дом пионеров и школьников Ленинского района Иркутска в помещении бывшей начальной школы № 49, ныне Дом детского и юношеского творчества Ленинского округа.

13 января 80 лет назад (1937) принял первых рожениц родильный дом на 15 коек в соцгородке (Иркутск II) Иркутского авиационного завода имени И.В. Сталина. Ныне – родильное отделение медсанчасти Иркутского авиационного завода – филиала научно-производственной корпорации «Иркут».

13 января 75 лет назад (1942) в Иркутск пришёл первый поезд с тяжело раненными командирами и солдатами Красной Армии, которых на станции Иркутск-Пассажирский приняли сотрудники эвакогоспиталя, находившегося в здании физиотерапевтического института. Ныне – курорт «Ангара».

14 января 115 лет со дня рождения Василия Алексеевича Патрушева (1902–1991), хормейстера, дирижёра, заслуженного работника культуры РСФСР, Почётного гражданина города Иркутска.

16 января 60 лет назад (1957) приказом Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог из Ленинграда в Иркутск переведено отделение Государственного института по проектированию дорог, транспортных предприятий и сооружений (Гипродортранс) с наименованием «Иркутское отделение Гипродортранса», ныне – ГипродорНИИ.

16 января 55 лет назад (1962) вступил в строй действующих предприятий хлебопекарной промышленности хлебозавод в Свердловском районе Иркутска, на ул. Грибоедова, 108, ныне завод закрыт.

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

Даты

Памятные даты

350 лет назад (1667) стольником и воеводой П.И. Годуновым сделан первый русский чертёж Сибири. На карте изображены реки Енисей, Ангара с Окой, озеро Байкал.325 лет назад (1692) в Иркутске освящена деревянная Тихвинская церковь — старейшая постройка Вознесенского монастыря. Позже...

10.01.2017, Восточно-Сибирская правда
Даты

Памятные даты

28 декабря 40 лет назад  (1976) открыт Иркутский торговый комплекс (ул. Литвинова, 17). Первым директором была назначена Анастасия Егоровна Ползикова (1928–2011), Почётный гражданин города Иркутска.29 декабря 60 лет назад (1956) Иркутская городская клиническая больница № 3...

27.12.2016, Губерния
Даты

Памятные даты

19 декабря 55 лет назад (1961) постановлением правительства РСФСР архивные учреждения переданы из системы МВД РСФСР в непосредственное подчинение исполкомов местных Советов. В 1962 г. создаётся архивный отдел Иркутского облисполкома. В 1991 г...

13.12.2016, Губерния
Даты

Памятные даты

7 декабря (26 ноября) 180 лет со дня рождения сибирского писателя Иннокентия Васильевича Омулевского (Фёдорова) (1836–1883), автора романа «Шаг за шагом», сборников стихов «Песни жизни», «Медные образки», «Сибирячка» и других. Публиковался в журналах «Амур», «Современник»...

06.12.2016, Губерния
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место
Экспонаты краеведческого музея готовятся стать анимационными
Проект
Музей в формате 3D

Обсуждения статей

Фоторепортажи

Реклама от YouDo

Недвижимость

Новости компаний


Телефоны и адреса фабрик на сайте

Mix Massage в Рязани

восстановление волос после отмены ярины
Loading...
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний