Памятные даты

12 января 95 лет со дня рождения Аркадия Ильича Гутерзона (1922–1981), иркутского художника, работавшего в жанре портрета, автора полотен историко-революционной тематики. Им написаны портреты «Геолог Коноплёв», «Женщина с острова Ольхон» и другие

350 лет назад (1667) стольником и воеводой П.И. Годуновым сделан первый русский чертёж Сибири. На карте изображены реки Енисей, Ангара с Окой, озеро Байкал.

325 лет назад (1692) в Иркутске освящена деревянная Тихвинская церковь — старейшая постройка Вознесенского монастыря. Позже, в 1731 году, под алтарём будет погребено тело Иннокентия – первого самостоятельного епископа Иркутского и Нерчинского.

240 лет назад (1777) в Иркутске начато строительство нового каменного здания церкви во имя архистратига Михаила Архангела – Харлампиевской. Строительство окончено в 1806 году. Постановлением ВЦИК от 10 марта 1932 года церковь закрыли, сначала в здании устроили общежитие, затем там располагалась библиотека ИГУ. В 1995 году церковь объявлена памятником культуры федерального значения. В конце 1990-х гг. здание церкви возвращено Иркутской епархии. 13 декабря 2009 года был освящён нижний Михаило-Архангельский придел и возобновились богослужения. К 350-летию города Иркутска – в 2011 году – завершены восстановительные работы.

10 января 185 лет со дня рождения Александра Дмитриевича Горемыкина (1832–1904), генерал-губернатора Восточной Сибири в 1889–1900 годах, Почётного гражданина Иркутска. Много внимания уделял устройству переселенцев и вопросам землепользования, при нём был введён лесной надзор и предприняты другие меры по охране природы. А.Д. Горемыкин многое сделал для благоустройства Иркутска и развития образования в городе, при нём был построен новый городской театр (ныне Иркутский академический драматический театр имени Н.П. Охлопкова).

10 января 105 лет назад (1912) в Знаменском предместье Иркутска открылась первая в этой части города частная аптека.

10 января 45 лет назад (1972) открылся Дом пионеров и школьников Ленинского района Иркутска в помещении бывшей начальной школы № 49, ныне Дом детского и юношеского творчества Ленинского округа.

13 января 80 лет назад (1937) принял первых рожениц родильный дом на 15 коек в соцгородке (Иркутск II) Иркутского авиационного завода имени И.В. Сталина. Ныне – родильное отделение медсанчасти Иркутского авиационного завода – филиала научно-производственной корпорации «Иркут».

13 января 75 лет назад (1942) в Иркутск пришёл первый поезд с тяжело раненными командирами и солдатами Красной Армии, которых на станции Иркутск-Пассажирский приняли сотрудники эвакогоспиталя, находившегося в здании физиотерапевтического института. Ныне – курорт «Ангара».

14 января 115 лет со дня рождения Василия Алексеевича Патрушева (1902–1991), хормейстера, дирижёра, заслуженного работника культуры РСФСР, Почётного гражданина города Иркутска.

16 января 60 лет назад (1957) приказом Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог из Ленинграда в Иркутск переведено отделение Государственного института по проектированию дорог, транспортных предприятий и сооружений (Гипродортранс) с наименованием «Иркутское отделение Гипродортранса», ныне – ГипродорНИИ.

16 января 55 лет назад (1962) вступил в строй действующих предприятий хлебопекарной промышленности хлебозавод в Свердловском районе Иркутска, на ул. Грибоедова, 108, ныне завод закрыт.