+ добавить комментарий

Начинаем с чистого листа

12 января «Восточно-Сибирская правда» отмечает своё 99-летие

Автор: Татьяна Маркова

Утром нового года хорошо из тёплого пространства смотреть на снега, на сумрачное рассветное небо, уставшее от петард. Вот он, 2017-й, во многом непредсказуемый. Сбудется ли то, что прозвучало под шампанское?

Пожившая на этой земле газета тоже, как и человек, вглядывается в таинственную даль, зная, что горизонты открываются тем, кто шагает им навстречу. И сегодняшний номер символически открывает этот путь длиною в год. Для «Восточно-Сибирской правды» он особый: осталось совсем немного до столетнего юбилея. Дата неимоверно красивая и полноценная, следующая такая будет не скоро.

Кто-то однажды сказал, что «журналист – это писатель, контуженный секундной стрелкой». Да, создаём литературу на бегу, пишем сегодняшнюю страницу истории. Это особенность профессии – шевелить мозгами быстро. А знаете, что ценно для историка в газете? Окрошка тем, та самая мелочь бытия, которая не всегда берётся в книги, но непременно сообщает вкус жизни. И ещё – интонация времени. Это совершенно отдельное исследование, за которое толком ещё никто не брался. У «Восточки», при всей её сдержанности и деловитости, есть своя интонация – человечески понимающая. И это тоже немало в нашей жизни.

Наша газета вполне комфортно чувствует себя в информационном море, которое называется СМИ. У неё есть своя задача: осмысленно плыть по этим бурным волнам и не терять ориентиры. Ведь хорошо известно, что «умные люди стремятся владеть информацией, а мудрые – результатами её обработки». Сегодня важно находить источники, которым доверяешь. И совсем неплохо, если они будут «осязаться» под рукой. Газета – вот она, родная, от корки до корки, с возможностями интеллекта своих сотрудников. Впрочем, без юмора нам нельзя.

Анекдот в тему: «Шеф говорит журналисту: «Напиши статью о том, что газета лучше телевидения, и не забудь упомянуть главный недостаток телевизора». – «Какой же?» – «Разве можно заснуть, прикрыв лицо телевизором?».

Что касается возможностей интеллекта, то наш легендарный редактор 1960–1970-х годов Елена Яковлева всегда говорила очень простую, но основополагающую вещь: «Газета должна помогать людям жить». Прежде всего, нам интересен человек, преодолевающий трудности. Школа его жизни, конкретный пример силы духа – это ценно.

А вообще доверие читателей к «Восточно-Сибирской правде» создаётся трудом многих замечательных журналистов с неравнодушным сердцем. Но сейчас хочется вспомнить тех, кто ушёл, оставив в газете частицу себя. Что их всех объединяло? Золотые перья? Конечно. Но не бывает в нашей профессии золота без таких качеств, как любовь к Отчему наследству, порядочность, отзывчивость, чувство юмора. Когда такие люди подбираются в коллективе, ноги сами несут на работу. Вот заходит в кабинет Валентина Юдина, которая при своём ангельском голоске умела вгрызаться в проблему. Вот стоит на пороге очеркист от Бога Борис Новгородов и «вкусно» о чём-то рассказывает. И наш редактор Геннадий Бутаков кладёт руку на плечо Бори Абкина: «Старичок, ты молодчинка». Имена, имена, имена. Всей своей жизнью наши коллеги работали на образ «Восточки». Не на модное слово «бренд», а именно на образ. На то, что дорого будет читателю всегда.

Этот год до векового юбилея пролетит быстро. Настала пора развернуть проект «100 лет – 100 авторов». Это значит, что можно будет прочитать самые интересные материалы наших коллег за разные годы. Время не раз наплывёт воспоминаниями, когда чего-то очень жаль, а чего-то не жаль совершенно. На удалении лет, казалось бы, детали, эпизоды становятся штрихами эпохи. И, конечно, будет продолжен рассказ о журналистах, которые превосходно знали и знают своё дело.

Мудрецы советуют: «Вдыхай счастье, а выдыхай добро». Вот на таком позитиве хорошо бы делать газету. Правда, это далеко не всегда получается. Не позволяют реалии жизни. Но мы вместе со своим читателем открываем этот год и вступаем в него с надеждой на собственные силы.