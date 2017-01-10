Дмитрий Бердников занял 12 место в Национальном рейтинге мэров

Автор: ИА «Иркутск онлайн»

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал результаты исследования, посвящённого оценке деятельности мэров крупных российских городов в 2016 году. Список формировался на основе заочных и очных опросов экспертов.

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников занял 12 место в этом рейтинге. Эксперты назвали его «неожиданно одним из самых ярких мэров в 2016 году». Он отметился успехами в борьбе за распределение областного бюджета и в лоббировании интересов на федеральном уровне.

Первую строчку рейтинга занял глава Тюмени Александр Моор. Мэр Москвы Сергей Собянин оказался на восьмой позиции.