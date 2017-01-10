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Восточно-Сибирская правда
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Дмитрий Бердников занял 12 место в Национальном рейтинге мэров
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал результаты исследования, посвящённого оценке деятельности мэров крупных российских городов в 2016 году. Список формировался на основе заочных и очных опросов экспертов.
Мэр Иркутска Дмитрий Бердников занял 12 место в этом рейтинге. Эксперты назвали его «неожиданно одним из самых ярких мэров в 2016 году». Он отметился успехами в борьбе за распределение областного бюджета и в лоббировании интересов на федеральном уровне.
Первую строчку рейтинга занял глава Тюмени Александр Моор. Мэр Москвы Сергей Собянин оказался на восьмой позиции.
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