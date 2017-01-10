+ добавить комментарий

Гниль и плесень

Непраздничная история о том, как после оплаченного государством благоустройства детского сада его воспитанники остались ни с чем

Автор: Ольга Мутовина

Гниль и плесень обнаружили под линолеумом воспитатели детского сада «Колокольчик» в посёлке Качуг. Находка с неприятным запахом обнаружилась прошедшим летом, когда детский сад закрыли на плановый косметический ремонт – побелить потолки, покрасить стены. Однако вынужденная пауза в работе дошкольного учреждения затянулась на полгода. И, судя по всему, малыши не скоро сюда вернутся. Как получилось, что долгожданный капремонт принёс детсадовцам только разочарования, разбирался корреспондент «Восточно-Сибирской правды».

Воспитатели и родители ещё раньше обнаружили «побочные эффекты» капитального ремонта. Через стыки кровли и стен внутрь помещений затекала вода, из-за чего на потолке и стенах практически сразу проступили пятна чёрной плесени. Но самые неприятные открытия ждали сотрудников дошкольного учреждения впереди.

«Четвёртого июля 2016 года мы закрыли садик, чтобы провести косметический ремонт: побелить и покрасить стены в группах, залах и подсобных помещениях. Через две недели планировали снова принять детей. Работу начали с музыкального зала. Когда убирали мебель, я заметила, что пол под моим весом прогнулся, – рассказывает заведующая детским садом Татьяна Кистенёва. – Отогнули линолеум, чтобы посмотреть, в чём дело. Сначала увидели подгнившую, трухлявую фанеру. Когда лист сверху убрали, оказалось, что и деревянный пол под ним сгнил. Скоро по помещению распространился резкий неприятный запах. Он держался до тех пор, пока всю эту гниль не убрали на улицу. Я сразу обратилась в администрацию района, приехали сотрудники отдела образования. С тех пор садик не работает».

Теперь родителям приходится либо возить детей за несколько километров в другие детские сады, в том числе соседней деревни Красноярово, либо оставлять их дома. Из 63 ребятишек из «Колокольчика» 35 посещают дошкольные учреждения, остальные отказались от перевода.

Родители детсадовцев обратились за помощью к депутату Думы Качугского района Вадиму Андриянову. «Я встретился с коллективом детского сада, увидел, насколько всё ужасно выглядит», – говорит депутат, учитель английского языка школы № 1 посёлка Качуг. Это сейчас, когда пол очищен от гнили, промыт и обработан санитарными средствами, помещения не отталкивают ни запахом, ни видом. Вадим Владимирович показывает фотографии. Летом группы детского сада были больше похожи на декорации для фильма ужасов. Вместо пола – трухлявые бесформенные куски, покрытые мхом и плесенью.

Вот что обнаружили эксперты

В помещениях детсада поддерживается положительная температура. Воспитатели, которых не перевели в другие учреждения, «сидят на хозяйстве», охраняют здание от разграбления Автор фото: Ольга Мутовина

Роспотребнадзора, которые второго августа прошлого года обследовали помещения: «… в помещении музыкально-спортивного зала под линолеумным покрытием деревянное основание пола, а именно фанера, доски 40 мм, лаги полностью покрыты чёрной плесенью и поражены грибком, доска в отдельных местах превратилась в труху, изнаночная сторона линолеумного покрытия в следах чёрной плесени и грибка. Утеплитель (минеральная вата), расслоился, рассыпался. Половое покрытие положено на бетонную стяжку»; «…в игровой групповой ячейки № 3 радиаторы отопления установлены на полу, над окном в стыках стен и потолка следы чёрной плесени; в ясельной группе (групповая № 1) подсобное помещение у порога, доски со следами чёрной гнили и плесени. Угол потолка – чёрная плесень. Всё половое покрытие помещения групповой поражено грибком и плесенью, которое перешло у соприкасающейся стены в групповую ячейку № 2»; «в медицинском кабинете деревянное покрытие пола – фанера, доски полностью поражены грибком и плесенью». (Орфография и пунктуация справки специалистов надзорного ведомства сохранены. – Ред.)

Очевидно, что гниль и плесень – это совсем не то, что должно окружать малышей. «Я возмущён, что этой гнилью и плесенью дышали дети. Мы, взрослые, можем подышать плесенью, да и то если крепкая иммунная система. А для детского организма контакт с грибком очень опасен, поскольку иммунитет у малышей не сформирован», – объясняет педагог и депутат. Специалисты отмечают, что самое безобидное недомогание от плесневых (грибковых) спор – аллергические реакции. Могут проявиться специфические заболевания, вызывающие зуд, шелушение и растрескивание кожи, ногтей. Кроме того, споры способны спровоцировать разные виды туберкулёза и даже онкологические заболевания.

Причины того, почему после свежего капитального ремонта с полом произошли неприятные изменения, долго выяснять не пришлось. О них в неформальной беседе могут рассказать жители Качуга, которые участвовали в ремонтных работах. По информации, которой на условиях анонимности с Вадимом Андрияновым поделились ремонтники, подрядная организация ООО «Стройтехник+», которая выиграла торги по муниципальному контракту на ремонт детского сада, особой заинтересованности и рвения в качественном проведении ремонта детского учреждения не проявляла. Её представители в Качуге почти не появлялись. Так же как и районные чиновники, прямой служебной обязанностью которых является контроль за качеством ремонтных работ.

Сегодня рабочие сознаются, что использовали для ремонта некачественные, сырые, местами прелые стройматериалы. По их словам, доходило до того, что покрытие застилали старыми досками. «Мужики рассказали, как шёл ремонт детского сада, но попросили не называть их фамилии – чувствуют вину. Люди хотели заработать, как им сказали, так они и сделали, – объясняет Вадим Андриянов. – Минеральную вату положили прямо на бетонный пол, сверху застелили прелой доской, накрыли фанерой и в довершение застелили линолеумом. Получилась герметичная сырая и тёплая среда, идеальная для гниения».

Признания работников о том, что, мягко говоря, не всё было гладко с ремонтом, дополняют материалы экспертизы, которая была проведена летом 2016 года. Процитируем здесь несколько любопытных выдержек из акта осмотра объекта капитального ремонта (детский сад «Колокольчик»):

«– фактически устройство пола выполнено с отступлением от рабочей документации. Пароизоляция из пергамина частично отсутствует;

– согласно акту выполненных работ приняты и оплачены работы по установке откосной планки. По факту работы не выполнены;

– приняты и оплачены работы по изоляции трубопроводов. По факту работы не выполнены;

– согласно акту выполненных работ приняты и оплачены работы по установке светильников. По факту светильники установлены не в полном объёме;

– при установке пандуса приняты и оплачены работы по установке закладных деталей и анкерных болтов. По факту работы не выполнены».

Депутат Вадим Андриянов рассчитывает, что людей, нажившихся на детях, всё-таки удастся привлечь к ответственности Автор фото: из архива Вадима Андриянова

Вместе с тем в распоряжении редакции находится копия акта приёмки и ввода в эксплуатацию законченного капитального ремонта МКДОУ «Детский сад «Колокольчик». Документ датирован 23 декабря 2013 года. По решению комиссии, которую возглавил бывший заместитель мэра Качугского района Алексей Гостевский (ныне директор филиала Дорожной службы Иркутской области), «применённые на объекте материалы, установленное оборудование соответствуют проекту и приняты после индивидуального испытания», «капитальный ремонт МКДОУ «Колокольчик» выполнен в соответствии с проектно-сметной документацией, техническим заданием».

Хотя денег на детское учреждение и было выделено достаточно, чтобы провести добротный ремонт, подрядчик экономил изо всех сил. А заказчик без зазрения совести принял то, что в итоге получилось. Около семи миллионов рублей было потрачено на ремонт: 6,564 миллиона рублей выделил областной бюджет по программе «Поддержка и развитие учреждений дошкольного образования в Иркутской области на 2009–2014 годы», 345,5 тысячи рублей составило софинансирование из районной казны.

Непонятно одно: кто ответит за то, что после ремонта здание стало опасным для детей, за то, что малыши не могут ходить в свой любимый детский сад? Воспитательница, которую мы здесь застали, говорит, что дети и родители до сих пор надеются, что детсад начнёт работать. Мамы и папы постоянно интересуются, скоро ли можно будет привести ребят.

Весьма своеобразно отреагировал на жалобы депутата Андриянова и родителей прокурор Качугского района Игорь Манданов. Претензии через суд он предъявил не к исполнителям некачественного ремонта и не к проверяющим, а к заведующей детским садом. От неё прокурор потребовал отремонтировать полы в музыкально-спортивном зале, коридоре служебных помещений, в групповых комнатах №№1, 2, 3, кабинете заведующей, подсобном помещении и медицинском кабинете и так далее. То есть фактически выполнить программу капитального ремонта, за который были отданы бюджетные средства, только уже без денег. К счастью, рассмотрев требования прокурора, суд отклонил их.

Судя по всему, ни к руководителю подрядной организации, ни к членам приёмной комиссии претензий у представителя надзорного ведомства не возникло. Между тем спустя три года генеральный директор компании-подрядчика «Стройтехник+» Виктор Короткин решил предать огласке некоторые детали совместной с администрацией района работы. Откровенность бизнесмена объясняется легко: юридическая структура, с которой был заключён контракт, прекратила деятельность ещё в январе 2015 года. В дополнение к этому 20 сентября 2016 года истекли гарантийные обязательства по капитальному ремонту.

По словам Виктора Короткина, из-за экономии денег проект капремонта тогдашнее руководство района заказало «без выезда на объект». Специалисты находились в сотнях километров от проектируемого здания, поэтому не могли тщательно проработать все детали проекта. «Мы вскрыли полы и обнаружили, что выполнить все требования не получится. По схеме под полом должно было быть свободное пространство для вентиляции. Но места на полость не оставалось. Мы позвали представителей заказчика – Гостевского, Бердникову (Юлия Бердникова – начальник районного отдела капитального строительства. – Ред.), сказали им, что нужно переделывать проект. Но и на этот раз они решили сэкономить. Сказали нам, чтобы полы клали прямо на бетон, без зазора. Мы заказчика предупредили. Он принял решение», – заключает директор фирмы.

Такую картину увидели воспитатели, когда сняли с пола линолеум Автор фото: Ольга Мутовина

«Вам как профессионалу было безразлично, как выполнить работу? Не думали, что можно навредить детям?» – задаём очевидный вопрос бизнесмену.

«Я считаю, нашей вины здесь нет. Мы свою работу выполнили – сделали всё, как просил заказчик», – снимает с себя ответственность руководитель компании.

Итог этой далеко не праздничной истории таков. Из бюджета было выделено и потрачено почти семь миллионов рублей. Ремонт не только не принёс пользы, но и пошёл во вред. По крайней мере, старое здание было пригодно для размещения малышей. Находиться в «обновлённых» помещениях детям стало опасно для здоровья. Практически всё время гарантийного срока никто и заподозрить не мог, что с капремонтом «Колокольчика» не всё в порядке.

И лишь к исходу третьего года после завершения работ вскрылась правда – вместе с гнилью и запахом из-под линолеума. К этому времени все причастные люди, как в детской игре, уже успели «спрятаться в домики»: сменилось руководство района, закончился гарантийный срок. Можно долго рассуждать, основываясь на эмоциях, кто должен ответить за некачественный ремонт. Однако факты складываются так, что спросить за бездарно истраченные деньги не с кого. Поэтому никто не может назвать срок, сколько ещё детский сад «Колокольчик» простоит без дела.