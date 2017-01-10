«На аудиторов сложно давить»

Беседовала : Наталья Мичурина

Контрольно-счётная палата города Иркутска отметила 10-летие. В ноябре 2015 года её возглавил Сергей Курилов, в прошлом предприниматель, депутат Законодательного Собрания Иркутской области, глава бюджетного комитета ЗС. В интервью нашей газете он рассказал о том, что должен знать обыватель о работе КСП, об уязвимых точках городского хозяйства Иркутска и почему работу в палате можно сравнить со стройкой.

«Бюджет Иркутска – это как бюджет области, в нём практически те же цифры, но без одного ноля», – отшучивается Сергей Курилов Автор фото: Николай БРИЛЬ

– Контрольно-счётная палата – институт открытый, но на обывательском уровне мало известно, чем она занимается. Какие функции возложены на муниципальную КСП?

– Я и не уверен, что большому количеству людей будет интересно знать, чем мы занимаемся. Самое главное, чтобы об этом знали те, кто принимает решения, – мэр, чиновники, руководители муниципальных предприятий и депутаты, которым мы подотчётны.

В наши полномочия входит внешний муниципальный финансовый контроль – от уровня зарплат до вопросов использования бюджетных средств и муниципального имущества. Основная работа связана с экспертизой как исполнения бюджета, так и проекта бюджета на следующий год. В этом году нами рассматривался плановый период – трёхлетка. Мы анализируем доходную и расходную части, дефицит, муниципальный долг, структуру распределения средств, верно ли исполняются методики расчёта доходов для наполнения бюджета.

Материалы наших контрольных и экспертно-аналитических мероприятий направляются мэру города, председателю Думы и в прокуратуру. Приведу для иллюстрации некоторые цифры: по результатам проверок, проведённых в 2013–2015 годах, выявлено нарушений и недостатков на общую сумму 25 230 миллионов рублей.

Палата относится к главным распорядителям бюджетных средств и даже доходы приносит в казну, есть у нас и расходные обязательства. Мы составляем протоколы об административных правонарушениях, в среднем это 20–30 тысяч рублей в год. Штрафы, как видите, небольшие. И налагаются они в отношение конкретных должностных лиц. Если речь идёт о крупных нарушениях, таких как нецелевое использование средств, тогда включаются другие институты. Палатой подписаны двухсторонние соглашения с прокуратурой города, УМВД России по Иркутску, Управлением Федерального казначейства по Иркутской области, Следственным отделом СУ СК России по Иркутской области.

– А как часто требуется вмешательство правоохранителей?

– Я работаю год, и на моей памяти такого не было. Мы своей задачей видим не только выявление, но и профилактику нарушений бюджетного законодательства. Поэтому мы, например, проанализировав наиболее часто выявляемые нарушения, организуем семинары.

В течение последних лет КСП переходит от узкотематических проверок к комплексным контрольным мероприятиям, которые позволяют формировать системные выводы и рекомендации. КСП существенно увеличила количество объектов, охваченных контрольными мероприятиями, при незначительном росте числа самих контрольных мероприятий. В целом это также приносит свои результаты. Внимание специалистов КСП дисциплинирует получателей бюджетных средств. И мы видим, что в городе значительно сократились случаи нецелевого расходования субсидий из бюджета Иркутска, выделенных учреждениям. Если в 2014 году установлен один такой случай, то в 2015 году их вообще не было.

– Год от года характер работы специалистов палаты меняется?

– В последнее время существенно увеличился объём экспертной работы. Бюджет Иркутска, как вы знаете, носит программный характер – в городе работают 19 муниципальных программ. Только в ЖКХ их семь. По инициативе сотрудников КСП в порядок рассмотрения проектов муниципальных программ был введён один из критериев оценки эффективности – соответствие муниципальных программ бюджетному законодательству, что позволило предотвратить возможные нарушения уже на стадии планирования.

Начиная с 2012 года в сферу внимания наших контролёров вошли вопросы исполнения «майских» указов президента РФ. Это касается увеличения числа мест в дошкольных образовательных учреждениях, роста средней заработной платы педагогических работников. Здесь можно сказать, что доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трёх до семи лет к началу 2016 года в Иркутске обеспечена. Значения, установленные распоряжением министра образования Иркутской области «О прогнозе средней заработной платы по Иркутской области на период 2014–2018 годов в сфере образования», тоже достигнуты. В среднем по городу уровень фактической заработной платы педагогических работников выше прогнозных показателей на 2,1% в школах до 11,6% в организациях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования.

– Как часто МУПы входят в орбиту интересов КСП?

– Безусловно, мы проверяем и МУПы. В этом году начали комплексную проверку комитета городского обустройства, который курирует работу 11 предприятий, и в мае 2017 года будем готовы обнародовать результаты. Что побудило организовать эти проверки? В прошлом году бюджет от деятельности всех этих предприятий получил доход в сумме 250 тысяч рублей. А имущества у них находится в ведении на сумму более 10 миллиардов рублей. Насколько оно эффективно используется, тоже предстоит изучить.

При этом мы понимаем, что МУПы не обязательно должны давать большой доход. Из проверяемых одиннадцати предприятий четыре относятся к планово-убыточным, в связи с тем что несут на себе такую нагрузку, которую никто больше не берёт. К примеру, вывоз мусора из частного сектора, где далеко не каждый собственник имеет договор со специализированной организацией. Если бы муниципалитет этого не делал, некоторые районы утонули бы в импровизированных свалках. Или перевозка пассажиров по маршрутам, не интересным частным перевозчикам.

– По какому принципу аудиторы выбирают объекты для проверок?

– Ежегодно мы формируем план деятельности, согласно которому и работаем. Часть проверок проводится по инициативе главы города. Сейчас мы получили поручение мэра о проверке МУП «Иркутскавтотранс». После неё мы поймём, насколько качественные лизинговые договоры заключило предприятие, во что они вылились и сколько стоили казне.

Проверки организуются и по обращениям депутатов. Нам, например, поступали просьбы от депутатов на предмет проверки инвентаря в детских садах, достаточно ли его. Субвенция для детских садов поступает в муниципалитет из областного бюджета. Она состоит из двух частей – заработной платы и предметов, которые нужно купить для обучения детишек. Иркутск покупал инвентарь на собственные средства, а потом обращался за компенсацией. Но никогда затраты не компенсировались полностью. Нам субвенцию в этой части недодают. И речь идёт о 27 миллионах в год. Конечно, у области имеются на это свои доводы. Но ясно одно: что на собственные средства город детский инвентарь покупать не должен.

– Вот вы увидели, что не все затраты на приобретение этого инвентаря компенсируются субвенциями. И что дальше?

– Очевидно, процесс требует, чтобы его урегулировали. Городской департамент образования обратился к областному минобразования с расчётами об увеличении субвенции. А деньги из бюджета Иркутска есть куда направить: в этом году на 43 миллиона рублей питание в школах увеличили для определённых категорий учащихся.

– Какая сфера городского хозяйствования сегодня в большей степени занимает сотрудников КСП?

– Имущественные и земельные вопросы. Иркутск обладает огромным имущественным комплексом. По понятным причинам мы анализируем не только эффективность его использования, но и сохранность. Эти вопросы для города всегда были актуальны. Но сегодня, в условиях стеснённых возможностей бюджета, – особенно. Мы смотрим исполнение договоров купли-продажи, аренды, условия, на которых они были заключены, вплоть до страхования и обязательств по ремонту. Почему? В прошлом году поступления в бюджет города арендных платежей от сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков, доходов от продажи муниципальной собственности составили 84% от общей суммы неналоговых доходов, или 1,2 миллиарда рублей. Большая часть приходилась на доходы от аренды земельных участков – 669 миллионов рублей.

Конечно, мы даём оценку социального эффекта от вложения бюджетных средств в объекты. Порой скоропалительные решения по приобретению объектов недвижимости в будущем выходят в копеечку. Так произошло, например, в 2013 году. Были приобретены два объекта, имеющих социальную направленность, на сумму 357 миллионов рублей – это детская школа искусств и Дворец искусств. Прошло более двух лет, а объекты не функционируют по назначению, необходимы дополнительные вложения в размере 462 миллионов рублей на реконструкцию и проведение капитального ремонта зданий.

– Приходится ли сотрудникам КСП ощущать на себе давление?

– В системе муниципальной власти КСП – самостоятельный орган местного самоуправления. Сегодня в штате палаты 18 человек, в их числе пять аудиторов. Наши сотрудники – специалисты высокой квалификации. На аудиторов сложно давить. Они получили мандат на шесть лет, честно и добросовестно работают.

У нас очень хороший коллектив, с этими людьми интересно работать, спорить. И это не только моё мнение. На протяжении многих лет аудиторы, инспектора палаты получали награды «Лучший муниципальный финансовый контролёр Иркутской области», Почётные грамоты главы города, председателя Думы Иркутска. На областном конкурсе Контрольно-счётная палата города Иркутска была неоднократно признана лучшим контрольно-счётным органом Иркутской области. В ноябре 2015 года заместитель председателя КСП Иркутска включена в состав комиссии Союза МКСО по правовому обеспечению.

– В прошлом вы занимались банковской и финансовой деятельностью, возглавляли бюджетный комитет Заксобрания Иркутской области. Почему год назад вы приняли предложение возглавить КСП Иркутска? Вам не кажется эта работа скучной?

– Бюджет Иркутска – это как бюджет области, в нём практически те же цифры, но без одного ноля, – отшучивается Сергей Курилов. – А говоря серьёзно, мне было очень важно, что мэр, предложивший меня на эту должность, человек требовательный и к себе, и к другим. Мне кажется, весь мой опыт сейчас мне помогает. А эта работа даже расширяет кругозор. И если, к примеру, сравнивать тот же бюджетный процесс – с момента формирования проекта на будущий год до принятия отчёта об его исполнении за прошлый год, – здесь, в КСП, ощущаешь себя буквально мастером на стройке: ты видишь, как вырыли котлован, построили дом, как его сдали, и твоя задача – не допустить недоделок.