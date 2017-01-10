С добрым годом!

Автор: Татьяна Лобанова

В 2016 году Иркутское отделение Русфонда помогло 40 детям, для этого неравнодушные читатели и телезрители собрали 11 046 135 руб. (данные на 20 декабря). В 2014 году мы помогли 14 детям (было собрано более 4,5 млн руб.), а в 20150-м – уже 30 (собрано более 6,8 млн руб.). Число детей в Иркутской области, получающих помощь Русфонда, растёт, и это очень радует. Значит, к решению проблем тяжелобольных детей подключается больше людей, значит, ширятся границы благотворительности и растут масштабы доброты.

Адреса помощи

Большое спасибо нашим информационным партнёрам: ГТРК «Иркутск» (программа «Вести-Иркутск»), медиахолдингу «АС Байкал ТВ», телекомпании «АИСТ», газете «Восточно-Сибирская правда», порталам Irk.ru и 38шалунов.рф, рекламному агентству «Паутина», волонтёрам и всем, кто принял участие и пришёл на помощь!

Благодаря вам:

Приобретены материалы для оперативного лечения Димы Курсантова, Ани Костюк, Святослава Попова, Антона Романова и Вирсавии Порошиной.

Надя и Люба Яковлевы Автор фото: Фото Валерии Алтаревой и из личных архивов родителей подопечных Русфонда

Оплачено лечение в Институте медтехнологий (г. Москва) Соне Давыдовой, Даше Медведевой, Марине Коженковой, Артёму Бешкареву, Жене Китаеву, Диме Гомзякову, Святославу Дюжеву, Марку Сомеройнену, Глебу Донцову.

Для детей, больных сахарным диабетом, оплачены инсулиновые помпы и расходные материалы. Их получили Андрей Васильев, Яна Якимова, Полина Телятникова, Никита Тюрнев, Маша Вторушина. Вскоре посылки придут к Кате Гавриловой, Егору Калашникову и Косте Трушину.

Детям с ограниченными возможностями бюро помогло купить средства технической реабилитации. Ксюше Дутовой оплачено многофункциональное ортопедическое кресло, Вике Поповой – ходунки, Милане Батуриной, Альберту Хадаханову, Любе и Наде Яковлевым – слуховые аппараты.

Никита Тюрнев Автор фото: Фото Валерии Алтаревой и из личных архивов родителей подопечных Русфонда

Для детей с врождённым пороком сердца приобретены окклюдеры – устройства для закрытия дефектов межпредсердной перегородки. Успешно прооперированы: Настя Яковлева, Лиза Беклемешева, Ульяна Вьюн и Света Кашперова. В декабре-январе будут сделаны операции Дане Кошбаеву, Саяне Чимбуевой, Диме Бутырскому, Арюне Цыбиковой, Тане Ведерниковой.

Кроме того, оплачено лечебное питание Богдану Лихачёву, собраны средства на лекарства и трансплантацию костного мозга Максиму Гуменюку.

Несколько семей наших подопечных обращались в бюро также за помощью в оплате перелёта к месту лечения. В рамках программы «Мили милосердия» авиакомпания «S7 Airlines» предоставила бесплатные билеты (родители оплачивали только топливный сбор) Вирсавии Порошиной, Максиму Гуменюку, Марку Сомеройнену, Жене Китаеву, Соне Давыдовой, Даше Медведевой, Марине Коженковой и Диме Зайцеву.

Марк Сомеройнен Автор фото: Фото Валерии Алтаревой и из личных архивов родителей подопечных Русфонда

Добрые помощники

В 2016 у нас состоялись три знаковые «премьеры». Самым масштабным дебютом стало проведение первой акции донорства костного мозга в Иркутске и Ангарске. Состоялась она благодаря самому активному участию лаборатории ИНВИТРО, её руководителю в Иркутске Светлане Березиной и личной поддержке журналиста Алёны Корк. По итогам двухнедельной акции – с 1 по 15 ноября – в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова, созданный по инициативе Русфонда, вошли 220 жителей Иркутской области. Ровно на столько возросли шансы онкобольных в нашей стране найти себе совместимого донора для трансплантации костного мозга.

В уходящем году Иркутское бюро также впервые приняло участие в массовом велозаезде, целью которого была поддержка здорового образа жизни и создание условий для велосипедистов. Очень надеемся, что в следующий раз к нам присоединятся наши подопечные, ведь среди них немало юных физкультурников и спортсменов, таких, например, как Денис Загидуллин, Настя Яковлева, Костя Трушин.

Осенью у нас в помощниках появился Клуб друзей, неформальное объединение медийных лиц во главе с директором портала Irk.ru Анной Сурковой. Благодаря ей съёмки сюжетов о помощи вышли за рамки домашних и больничных стен, дети получили возможность рассказать о себе по-новому, раскрыть свои таланты и прикоснуться к мечте. Так, Катя Гаврилова побывала в кулинарной студии «Анетти», где освоила рецепт нового диетического блюда, Таня Ведерникова – на репетиции иркутской музыкальной группы «Меланж», став ненадолго её полноправным участником, Саяна Чимбуева – в пожарной части № 1, где примерила на себя роль эмчээсовца, свою будущую профессию. И, что не менее важно, Клуб друзей привлёк новое сообщество неравнодушных людей, которые помогают нуждающимся в помощи детям Русфонда, участвуют в их судьбе.

Ульяна Вьюн Автор фото: Фото Валерии Алтаревой и из личных архивов родителей подопечных Русфонда

Это бесценно

Родители детей благодарят вас:

«Выражаю огромную благодарность телезрителям и читателям! Без вашей помощи я не смогла бы помочь своему сыну в своевременном качественном, но очень дорогостоящем лечении. Пусть то добро, которое вы делаете для наших детей, вернётся к вам тысячекратно и в ваших семьях тоже всё будет хорошо!» – написала нам мама Марка Сомеройнен Любовь (г. Шелехов).

«Выражаю искреннюю признательность и сердечную благодарность за приобретение расходных материалов к инсулиновой помпе для моей дочери Марии. Желаю всем всяческих благ, здоровья, процветания и тепла на жизненном пути», – написала в письме мама Маши Вторушиной Наталья (г. Усолье-Сибирское).

«Это бесценно: ощутить поддержку совершенно незнакомых людей, понять, что ты не один со своей бедой», – делилась по телефону мама Насти Яковлевой Елена, когда узнала, что сбор для покупки окклюдера (устройство для закрытия порока сердца) для её дочери завершён. И просила передать такие слова: «Спасибо за помощь, внимание, понимание, отзывчивость телезрителям, читателям и просто неравнодушным людям, тем, кто откликнулся на наш крик о помощи, низкий поклон и наша любовь!» (г. Иркутск).

Спасибо всем, кто был этот год с нами. Спасибо за каждого из 40 детей, родители которых просили о помощи и дождались её. Спасибо за поддержку, надежду и добрые слова!